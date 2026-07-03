Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 3 Ιουλίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



1) Η μορφή «Χρήστος» έχει ευρύτατη διάδοση,

όμως η σωστή γραφή τού ονόματος είναι «Χρίστος»

διότι -όπως δηλώνεται από τον τονισμό του- προέρχεται από τη λέξη «χρίσμα»,

ενώ υπάρχει και το πρόσθετο επιχείρημα

ότι οι φέροντες αυτό το όνομα εορτάζουν στις 25 Δεκεμβρίου -ήτοι, (σ)τα Χριστούγεννα-

οπότε αποκλείεται εκ των πραγμάτων η σύνδεση με τη λέξη «χρηστός».

2) Τα Ισπανικά -όπως και κάθε Εθνική Γλώσσα-

είναι ουσιαστικοποιημένο επίθετο και πρέπει να γράφονται με κεφαλαίο.

3) Σε περιπτώσεις όπου ουσιαστικό προσδιορίζει ουσιαστικό,

απαιτείται να συνδέονται με Ενωτικό και όχι να διαχωρίζονται με Παύλα.

Άρα..: «πρόταση-έκπληξη»

(ο ίδιος κανόνας ισχύει ομοίως για τα επίθετα και για τις μετοχές).

4) «Τραγούδησε τη νέα του επιτυχία, “Μαργαρίτα” στα ισπανικά…».

Εδώ η Ονομασία έχει άμεση επαφή με την Ιδιότητα και δεν χρειάζεται κόμμα,

όμως -εφ’ όσον επιλέγεται αυτή η «απομόνωση»-

θα πρέπει να τοποθετηθούν κόμματα εκατέρωθεν.

Επίσης, με δεδομένη την αναφορά στον τίτλο,

προτιμάται να υπάρξει περίφραση για τα Ισπανικά στον υπότιτλο,

ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη.

Τέλος, όταν μία πρόταση κλείνει με ονομασία, τα αποσιωπητικά παράγουν οπτική ακαλαισθησία.

Ως εκ τούτων..:

«Τραγούδησε τη νέα του επιτυχία, “Μαργαρίτα”, στην εύηχη ιβηρική γλώσσα.»

ή «Τραγούδησε τη νέα του επιτυχία, “Μαργαρίτα”, στην εύηχη λατινογενή γλώσσα.».

2. Tlife



1) «Φεράνι» με ένα «ρο» στον τίτλο, «Φερράνι» με δύο «ρο» στο κείμενο.

Μιλάμε για άτομο που στέλνει τον εαυτό του στο περίπτερο για τσίχλες

και το(ν) βρίσκουν μεθυσμένο στο καρναβάλι τού Ρίο,

χωρίς καν να διεξάγεται το καρναβάλι.

2) Τα Ελληνικά είναι Εθνική Γλώσσα και ουσιαστικοποιημένο επίθετο,

οπότε πρέπει να γράφονται με κεφαλαίο.

Με πεζό γράφονται οι επιθετικοί προσδιορισμοί

(«ελληνικά προϊόντα», «ελληνικά νησιά», και ούτω καθ’ εξής…).

3) «…για ακόμη μία φορά…» και «Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά…»,

με απόσταση ολίγων λέξεων.

Μιλάμε για λεκτική παραφορά.

4) Είναι παντελώς λανθασμένη η φράση «στους εκατομμύρια ακολούθους της».

Οι σωστές μορφές είναι οι εξής:

α) «στα εκατομμύρια ακολούθων της».

β) «σε εκατομμύρια ακολούθους της».

γ) «στους εκατομμύριους ακολούθους της»

(ναι, όσο κι αν δεν είθισται η χρήση τής λέξης «εκατομμύριος»,

είναι απλώς η αρσενική μορφή τού αριθμητικού

που συναντάται σχεδόν πάντοτε στο ουδέτερο γένος).

5) «Αν κρίνει κανείς…».

Τάδε έφη ο Οδυσσέας, όταν έπιασε ψιλή κουβεντούλα με τον Κύκλωπα Πολύφημο.

3. Κουτί τής Πανδώρας



1) Αντί να επαναλαμβάνεται το «Μουντιάλ 2026»,

θα μπορούσε να υπήρχε κι ο όρος «Παγκόσμιο Κύπελλο».

2) Ακόμη κι αν δεχθούμε ότι είναι απαραίτητα τα εισαγωγικά

για να εκφραστεί η μεταφορικότητα τού ουσιαστικού «μάχη»,

τα εισαγωγικά στο επίθετο «δυνατά (ματς)» πιστοποιούν την Ασχετοσύνη.

3) Το «Πού» είναι -εν προκειμένω- τοπικό επίρρημα και απαιτείται ο τονισμός του,

ώστε να διαχωρίζεται νοηματικώς και οπτικώς από το ομογράμματο μόριο

που άλλοτε είναι αναφορική αντωνυμία κι άλλοτε ειδικός ή αιτιολογικός σύνδεσμος.

4) Ξενικοί όροι που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες λέξεις,

προτείνεται για λόγους οπτικής αισθητικής να έχουν Ενωτικό

(νοκ-άουτ, σούπερ-μάρκετ, πλέϊ-οφς, κ.λπ.).

5) Επαναλαμβάνεται το «Μουντιάλ 2026», επαναλαμβάνονται και τα «ματς»,

λες και έχουν καταργηθεί οι λέξεις «αναμετρήσεις/αγώνες/παιχνίδια».

4. Pro News



1) Τέσσερις φορές η «εθνική», καμία φορά η «Σελεσάο»

(χώρια που σε τέτοιες περιπτώσεις η «Εθνική» προτείνεται να γράφεται με κεφαλαίο).

Επίσης, όσο κι αν είναι δεδομένο ότι εδώ γίνεται λόγος για την εθνική Βραζιλίας,

η -άνευ κτητικής αντωνυμίας- οικεία αναφορά «η εθνική»

ενδείκνυται μόνο όταν γίνεται λόγος για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα τής χώρας μας.

2) «στην Βραζιλία» βλέπουμε στην πρώτη παράγραφο,

«Στη Βραζιλία» βλέπουμε στη δεύτερη παράγραφο (αυτό είναι το σωστό).

Όπως και σε ανωτέρω «παρατράγουδο»,

μιλάμε για ακόμη ένα άτομο που στέλνει τον εαυτό του στο περίπτερο για τσίχλες

και το(ν) βρίσκουν μεθυσμένο στο καρναβάλι τού Ρίο,

χωρίς καν να διεξάγεται το καρναβάλι.

3) «τη νίκη» και όχι «την νίκη».

4) Δύο φορές η λέξη «ομάδα» στην ίδιαν πρόταση; Ουγκ.

5) «ποδοσφαίου» (άνευ σχολίου).

6) Κλαίω με τη φράση

«Στη Βραζιλία,

όπου η εθνική ομάδα ποδοσφαίου αντιμετωπίζεται σχεδόν σαν εθνική υπόθεση…».

Απίστευτο. Ασύλληπτο. Αδιανόητο.

Η Εθνική είναι εθνική υπόθεση; Δεν το χωράει ανθρώπου νους αυτό το πράμα.

7) Όταν γίνεται πυρηνική/συνολική αναφορά στο άθλημα

-όπως στην αποστροφή «Το ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο…»-

η λέξη «Ποδόσφαιρο» προτείνεται να γράφεται με κεφαλαίο.

8) «…καθώς το παρακολουθούν από παιδιά μέχρι ηλικιωμένους…».

Συντακτικό φαβέλας.

Η σωστή μορφή είναι «…καθώς το παρακολουθούν, από παιδιά μέχρι ηλικιωμένοι…».

5. Έθνος



1) Από τη μία, η Επαναληπτικότητα,

από την άλλη, οι άτεχνες προσπάθειες αποφυγής της.

Ο υπότιτλος γράφει ότι ο σκυλάκος έγινε σύμβολο θάρρους, ανθεκτικότητας και ελπίδας

«κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο σκοτεινές περιόδους της χώρας»,

αλλά στον επίλογο υπάρχει η παταγωδώς αποτυχημένη συνωνυμία

«κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο σκοτεινές στιγμές της χώρας».

Η «σκοτεινή περίοδος» σημειολογεί στην Ιστορία και είναι σωστή διατύπωση,

όμως η «σκοτεινή στιγμή» σημειολογεί στον σεισμό και είναι βλακώδης διατύπωση

(ο Σεισμός -ανεξάρτητα από την καταστροφικότητά του- δεν ορίζεται ως «σκοτεινή στιγμή»,

εκτός αν είσαι παγανιστής και ζεις ωσάν «Νεάντερταλ» σε σπηλιές).

2) «Μετά τις απαιτητικές επιχειρήσεις διάσωσης…, …μετά από μέρες συνεχούς εργασίας.».

Γιατί να υπάρχουν δύο «μετά» στην ίδιαν πρόταση; Έχεις μαλώσει με το «έπειτα»;

3) Ναι μεν η Διάσωση είναι η λέξη-κλειδί στο δημοσίευμα,

αλλά οι έξι φορές είναι too much.

4) «…ο κτηνίατρος, Ανίμπαλ Ουρτάδο, ανέφερε ότι…».

Όταν η Ιδιότητα έχει άμεση επαφή με το Πρόσωπο, δεν βάζουμε κόμμα(τα).

Άρα..: «…ο κτηνίατρος Ανίμπαλ Ουρτάδο ανέφερε ότι…».

5) Το «παρουσίασε» είναι Προστακτική και όχι Αόριστος.

Επίσης, το «επιβεβαίωσαν» έχει τονισμό που παραπέμπει στην Προστακτική,

οπότε οι σωστές μορφές είναι «επιβεβαιώσαν/επιβεβαιώσανε».

6) «η γενική του υγεία ήταν καλή».

Η πανηλίθια δημοσιογραφική μοδίτσα είναι ξανά εδώ,

η κτητική αντωνυμία παρεισφρέει ανάμεσα στο επίθετο και στο ουσιαστικό.

7) Οι «Αρχές» -ως Πολιτειακός Θεσμός- πρέπει να γράφονται με κεφαλαίο.

8) «η ανταπόκρισή του» και όχι «η ανταπόκριση του» (διπλός τόνος).

9) «καριέρα» όταν μιλάμε για σκύλο;

Έχετε σαλέψει και δεν είναι από τη ζέστη

(να και η αυθόρμητη ρίμα, που με ανάγει σε κορυφαίο τράπερ τής πατρίδας μας/παρτίδας μας).

10) Ενοχλητική η παρήχηση «Πολλοί πολίτες».

11) «της χώρας», «της χώρας», «της χώρας».

Χωρτάσαμε (sic).

12) «Βάργκας» έχω ακούσει αναρίθμητες φορές, «Βαργκάς» ουδέποτε.

(το «Google» δεν εμφανίζει έστω ένα αποτέλεσμα με αυτόν τον τονισμό)

6. Women Only



Οποία ηλιθιότης, οποία άγνοια τής σημασίας που φέρει η «Αποκάλυψη».

Η Αποκάλυψη συνεπάγεται Γνώση.

Η Αποκάλυψη συνεπάγεται Μαζική Γνώση.

Αν δεν υπάρχει Μαζική Γνώση,

τότε δεν έχουμε «Αποκάλυψη» αλλά «Εκμυστήρευση».

Σ.Σ. Το ον που έγραψε αυτήν την μπούρδα,

αν διαβάσει την ανάλυση των εννοιών θα πάθει «κοκομπλόκο»

και θα ζητήσει ισόβιες διακοπές για να συνέλθει από το πνευματικό σοκ.

7. News Beast



1) Ο προσδιορισμός «Τραγωδία» είναι ακριβής,

ο προσδιορισμός «ανείπωτη τραγωδία» είναι θλιβερή δημοσιογραφική μεγαλοστομία

που -με ψυχρότητα και με καιροσκοπισμό- στοχεύει στις εντυπώσεις.

Να χαρακτηρίζεις μία τραγωδία ως «ανείπωτη» ενώ την είπες ήδη,

είναι η πιο χαμερπής εκδοχή τής συνθήκης «φάσκω κι αντιφάσκω».

2) «Φόβοι ότι πρόκειται για το 12χρονο αγνοούμενο».

Οι γλωσσολόγοι εισηγούνται να εξαιρείται το Αρσενικό Γένος

από τον κανόνα που διέπει την κατάληξη «-ν»,

προκειμένου να αποφεύγεται η «Ουδετεροποίηση τού Αρσενικού».

Εδώ, λοιπόν, έχουμε τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση,

όπου θα έπρεπε να γράφεται ««Φόβοι ότι πρόκειται για τον 12χρονο αγνοούμενο».

3) «Φόβοι ότι πρόκειται για το 12χρονο αγνοούμενο» στον τίτλο,

«Φόβοι ότι πρόκειται για το παιδί που αγνοούνταν» στον υπότιτλο

(ή αλλιώς: «Ξεπατικώνω τον ατάλαντο εαυτούλη μου»).

4) «Φόβοι ότι πρόκειται για το παιδί που αγνοούνταν»,

«αγνοούνταν από την περιοχή», «αναζητούνταν το ανήλικο παιδί του».

Άσχετο ον,

τα «αγνοούνταν, αναζητούνταν» είναι Πληθυντικός και όχι Ενικός.

Το τρίτο πρόσωπο Ενικού είναι «αγνοούταν, αναζητούταν» (και «ηγνοείτο, ανεζητείτο»).

5) Το «ξέσπασε» είναι Προστακτική, το «εξέσπασε» είναι Αόριστος.

Επίσης, το «συνέχιζαν» έχει τονισμό που παραπέμπει στην Προστακτική,

οπότε οι σωστές μορφές είναι «εσυνέχιζαν» και «συνεχίζαν/συνεχίζανε».

6) «…καθώς, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, εντοπίστηκε δεύτερη σορός…».

Για να αποφεύγονται τα πολλά και διαδοχικά κόμματα σε μία πρόταση,

επιβάλλεται να χρησιμοποιούμε τη Διπλή Παύλα.

Ως εκ τούτου..: «…καθώς -σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες- εντοπίστηκε δεύτερη σορός…».

7) «αγνοούταν στην περιοχή» και όχι «αγνοούνταν από την περιοχή».

Είναι λεπτή μεν,

αλλά ευδιάκριτη η διαχωριστική νοηματική γραμμή που χωρίζει αυτές τις διατυπώσεις.

Η φράση «αγνοούνταν από την περιοχή» περιγράφει εξαφανίσεις με χωροχρονική ευρύτητα

(δηλαδή, το άτομο αγνοείται επί μακρόν και -πιθανοτικώς- μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε),

εν αντιθέσει με τη φράση «αγνοούταν στην περιοχή»

που δηλώνει την άρρηκτη σχέση τού θύματος με την περιοχή.

8) «Νωρίτερα…», «Την ίδια ώρα…».

Πέρα από την παρήχηση τής λέξης «ώρα»,

συνιστά γελοιότητα να διαχωρίζεις σε δύο προτάσεις τα γεγονότα που συνέβησαν «νωρίτερα»

και να χρησιμοποιείς τη διατύπωση «Την ίδια ώρα…» ως παραπομπή στο «Νωρίτερα…».

Μόνο στα «Μίκι-Μάους» ταιριάζει ετούτη η αφηγηματική αντίληψη

(«Την ίδια ώρα, στη Λιμνούπολη…», κ.λπ.)

και όχι σε τραγωδία με δύο νεκρούς.

9) «του 66χρονου νεκρού».

Βάσει τής πανηλίθιας νεοελληνικής ροπής

όπου αχταρμοποιούνται τα νοήματα κι οι καταστάσεις,

προκρίνεται ο «66χρονος» και μπαίνει ως συμπλήρωμα ο «νεκρός».

10) «…με την αγωνία να κορυφώνεται όσο οι πυροσβέστες συνέχιζαν τις έρευνες…».

Άλλη μια πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

τα χρησιμοποιούμενα ρήματα αλλάζουν χρόνο,

ο Ενεστώτας έρχεται να περιγράψει τον Παρατατικό,

το επαμφοτερίζον «όσο» έρχεται να αντικαταστήσει το κομψό και ακριβές «εν όσω»,

και να σφραγίσει το χείριστο συντακτικό.

Η σωστή μορφή είναι η εξής:

«…με την αγωνία να κορυφωνόταν, εν όσω οι πυροσβέστες συνεχίζανε τις έρευνες…».

11) «Πέραν αυτών των δύο…».

Αν είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται για τα θύματα αυτή η διεκπεραιωτική φράση.

Αν είναι δυνατόν… (κι όμως, για τα δημοσιογραφοειδή, είναι δυνατόν).

12) «η 40χρονη σύζυγος του 66χρονου».

Καμία αναφορά στην κορυφαία ιδιότητα τής εγκαυματία,

καμία αναφορά στο γεγονός ότι είναι η μητέρα τού νεκρού παιδιού.

13) Το «Ιπποκράτειο» είναι ονομασία ιδρύματος και θέλει εισαγωγικά.

14) «…νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο με εγκαύματα που υπέστη από τη φωτιά.».

Να μιλάς για τη φωτιά σε ολάκερο κείμενο

και -παρά ταύτα- να κλείνεις με την παρλαπιπίζουσα διευκρίνιση

ότι τα εγκαύματα τής γυναίκας προήλθαν από τη φωτιά.

Αφόρητη φλυαρία καφενειακού και κομμωτηριακού επιπέδου.

8. Enikos



1) Φήμες λένε ότι υπάρχει ιθαγενής δημοσιογράφος,

που δύναται να αναφερθεί σε δολοφονία χωρίς να την προσδιορίσει ως «άγρια»

(λες και υπάρχουν κι ήμερες δολοφονίες).

2) Τα «μαχαίρωσε, ζήτησε, προσπάθησε» είναι Προστακτική,

τα «εμαχαίρωσε, εζήτησε, προσεπάθησε» είναι Αόριστος.

3) Αντιλαμβάνομαι ότι η ιδιότητα τού θύματος διευκολύνει τις περιγραφές

και δικαιολογώ εν μέρει την επανάληψή της,

όμως είναι παντελώς γελοία η φράση

«…η τοπική κοινότητα θρηνεί για τον θάνατο του ιδιοκτήτη.»

(εικάζω ότι το άτομο που συνέταξε το κείμενο αισθάνθηκε μια λιγούρα και παρήγγειλε πίτσα,

έτσι…, για να συμμετάσχει στον θρήνο για τον θάνατο τού ιδιοκτήτη).

9. News Bomb



1) Η Γαλλία -είτε ως ονομασία, είτε μέσω παραγώγων- εμφανίζεται έξι φορές,

για να πεισθούμε ότι δεν διαβάζουμε για την… Αγγλία

(πέντε φορές εμφανίζονται οι «προεδρικές» λέξεις

και τέσσερις φορές οι «εκλογικές» λέξεις).

2) «(Στις 18 Απριλίου και 2 Μαΐου) και οι προεδρικές εκλογές».

Μπερδεύτηκε το δημοσιογραφοειδές και προσέθεσε ένα άκυρο «και».

3) Ως θεσμική διαδικασία, οι «Προεδρικές Εκλογές» πρέπει να ξεκινούν με κεφαλαία.

4) «Γνωστές έγιναν οι ημερομηνίες».

Άλλη μια πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

ο τσαρλατάνος δεν αντιλαμβάνεται ότι η εισαγωγή «Γνωστές έγιναν…»

ταιριάζει με/σε σταρλετίτσες που παρεπιδημούν στις Κάννες

και όχι σε ημερομηνίες που σχετίζονται με Προεδρικές Εκλογές.

Οι σωστές διατυπώσεις είναι..:

(αν πρόκειται για επίσημη πληροφορία) «Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες…»,

και

(αν πρόκειται για ανεπίσημη πληροφορία) «Διέρρευσαν οι ημερομηνίες…».

5) Τα «δήλωσε, πρόσθεσε, διευκρίνισε, άρχισε» είναι Προστακτική,

τα «εδήλωσε, προσέθεσε» είναι Αόριστος σε δόκιμη μορφή

(τα «διηυκρίνισε, ήρχισε» είναι όντως ασύμβατα με την Καθομιλουμένη).

6) «…δήλωσε την Τρίτη πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην κυβέρνηση…».

Θλιβερό συντακτικό, νοη(μα)τικές παλινδρομήσεις, λέξεις ατάκτως ερριμμένες,

διαβάζεις και ξαναδιαβάζεις για να βγάλεις άκρη.

Κι όλα αυτά,

επειδή το δημοσιογραφοειδές αδυνατεί να σχηματίσει την πρόταση με αρχή, μέση και τέλος.

«…εδήλωσε κυβερνητική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο εχθές Τρίτη…», είναι η σωστή μορφή.

7) Το «A.F.P.» είναι αρκτικόλεξο («Agence France-Presse»), οπότε θέλει τελείες και εισαγωγικά.

8) «Το χρονοδιάγραμμα αυτό…».

Άλλη μια πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

άνευ λόγου και αιτίας η αντωνυμία μπαίνει μετά το ουσιαστικό,

αντί -όπως ορίζει η «Αισθητική τού Γραπτού Λόγου- να προηγείται

(μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις εμφατικότητας είναι αποδεκτή ετούτη η σύνταξη,

όμως εν προκειμένω δεν έχουμε σχετική συνθήκη).

9) Η «Quest-France» είναι ονομασία εφημερίδας και θέλει εισαγωγικά.

10) «…η ψηφοφορία πρέπει οργανωθεί…».

Να βάζεις «να».

11) «…η ψηφοφορία πρέπει οργανωθεί 20 ως 35 ημέρες

πριν από το πέρας της πενταετούς προεδρικής θητείας…».

Ακόμη μια θολή περιγραφή που παράγει απορίες,

καθώς δεν αποσαφηνίζεται τι ακριβώς σημαίνει εν προκειμένω η «Οργάνωση».

Απ’ ό,τι συνάγεται εκ των αναφερομένων ημερομηνιών,

τεκμαίρεται ότι το άσχετο δημοσιογραφοειδές δεν αντιλαμβάνεται

πως -σε νοηματικό και χρονικό επίπεδο-

η Οργάνωση δύναται να απέχει παρασάγγας από τη Διοργάνωση,

από την Προκήρυξη, από τη Διεξαγωγή, από την Τέλεση

(προηγείται -αυτονοήτως- η Προκήρυξη, ακολουθεί η Οργάνωση,

έπονται η Διοργάνωση και η Διεξαγωγή/Τέλεση).

Επιπροσθέτως,

όταν μιλάμε για ρευστό διάστημα, συνδέουμε τούς αριθμούς με Ενωτικό

(διευκολύνεται η ανάγνωση, εξοικονομείται χώρος, γίνεται πιο πυκνό το κείμενο).

Ως εκ τούτων..:

«…η ψηφοφορία πρέπει να τελεστεί 20-35 ημέρες

πριν από το πέρας της πενταετούς προεδρικής θητείας…».

12) «Ο απερχόμενος Γάλλος πρόεδρος…».

Σα μάννα εξ ουρανού έρχεται αυτή η πληροφορία-ντοκουμέντο,

αφού μέχρι πρότινος είχαμε τη βεβαιότητα

ότι ο Εμανουέλ Μακρόν είναι γέννημα-θρέμμα τού Μπάκιγχαμ.

Γάλλος είναι τελικώς…

(για να προλάβω τα αμόρφωτα δημοσιογραφοειδή,

το «μάννα» δεν είναι σαν τη «μάνα» και γράφεται με δύο «νι»).

13) «…ο δεύτερος (γύρος θα διεξαχθεί) την επομένη της εργατικής Πρωτομαγιάς.».

Ο προσδιορισμός «Εργατική» πρέπει να γράφεται με κεφαλαίο,

διότι είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τα μηνύματα που πρεσβεύει η «Πρωτομαγιά».

10. Daily Media



1) Αν δύο πρόσωπα είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο «ζευγάρι»

(εν προκειμένω, γίνεται αναφορά σε φημολογούμενο «δίπολο»),

πρέπει να συνδέονται με Ενωτικό και όχι να διαχωρίζονται με Παύλα,

όπως το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με τις ομάδες που τίθενται αντιμέτωπες σε ματς.

Άρα..: «Χατζηνικολάου-Κοσιώνη».

2) «Πολύ έντονη ενόχληση γι’ αυτό που γράφτηκε».

Βλέποντας ετούτην τη φράση στον τίτλο,

καταλαβαίνεις αμέσως ότι έχεις να κάνεις με ένα ατάλαντο ον,

το οποίο δεν γνωρίζει καν τις βασικές αρχές

που διέπουν τη Δημοσιογραφία, τη Θεσμικότητα και τη Λογοτεχνικότητα.

Τι πάει να πει «πολύ»; Πόσο «πολύ»;

Τι πάει να πει «αυτό»; Ποιο είν’ αυτό;

Και κλείσιμο τής πρότασης με ρήμα στον Αόριστο; Κραυγάζει η Κακοτεχνία.

Οι σωστές μορφές είναι οι εξής:

«Ιδιαιτέρως έντονη ενόχληση για δημοσίευμα»,

«Η έντονη ενόχληση για δημοσίευμα»,

«Εντονότατη η ενόχληση για δημοσίευμα».

3) Ο «ΑΝΤ1» και ο «ΣΚΑΪ» είναι ονομασίες εταιρειών/σταθμών και θέλουν εισαγωγικά.

4) «Η αντίδραση του ΑΝΤ1 υπήρξε άμεση

προκειμένου να μην επικρατήσει το χάος μεταξύ των δύο δημοσιογράφων».

Παρακάμπτω την απουσία τού επιβεβλημένου κόμματος πριν από το «προκειμένου»

και στέκομαι στο γεγονός ότι το νέο «Big Bang» απεφεύχθη κυριολεκτικώς την ύστατη στιγμή,

αφού ο Νίκος και η Σία είχαν ήδη κάνει βουτιά στην «Κολυμβήθρα τού Χάους».

Ευτυχώς, όμως, για τον πλανήτη Γη, και εν γένει για το Σύμπαν,

που τα στελέχη τού «ΑΝΤ1» κινηθήκανε με αστραπιαία αντανακλαστικά

και τη σκαπουλάραμε στο «τσακ».

5) Όταν το αριθμητικό «ένας/μία/ένα» εμφανίζεται πολλές φορές

-και δη, στην ίδιαν πρόταση-

υπονομεύονται η Σοβαρότητα, η Αξιοπιστία, η Φερεγγυότητα.

Όμως, όταν δεν τις διαθέτεις, δεν υπονομεύονται. Μαγικό;

6) Να βλέπεις άνευ εισαγωγικών την απολύτως αταίριαστη λέξη «στρατόπεδο»

και να βλέπεις σε εισαγωγικά την απολύτως ταιριαστή λέξη «διαδοχή».

«Δημοσιογραφία» εντός πολλών εισαγωγικών, δημοσιογραφοειδές άνευ εισαγωγικών.

7) «το οποίο», «για τον οποίο», «ο οποίος».

Όπως πάει το πράγμα, η Αναφορικότητα θα μπει στη λίστα με τα… «οπ(ο)ιούχα».

8) «(δημοσίευμα) το οποίο ενέπλεκε τα ονόματα

του Νίκου Χατζηνικολάου και της Σίας Κοσιώνη».

Εγώ βλέπω δύο ονοματεπώνυμα πάντως…

9) Από μόνη της η λέξη «σενάριο» αρκεί για να αποδομήσει το κύρος,

όμως το δημοσιογραφοειδές θέλει να τερματίσει την Αυτο-Γελοιοποίηση,

πετώντας διαδοχικώς τις εκκωφαντικές παπαριές

«υποτιθέμενο σενάριο» και «Το συγκεκριμένο σενάριο»

που ανταγωνίζονται ποια από τις δύο είναι το «Απόλυτο Μνημείο Πανηλιθιότητας».

α) «υποτιθέμενο σενάριο» (ούτε καν «υποθετικό»).

Λες και τα σενάρια δεν έχουν άρρηκτη σύνδεση με την Υπόθεση/Υποθετικότητα.

β) «Το συγκεκριμένο σενάριο».

Τι κι αν δεν αναφέρονται το Μέσο και ο εμπνευστής/συντάκτης τού σεναρίου,

α…, όλα κι όλα, είναι συγκεκριμένο το σενάριο.

10) «στη συνέχεια», «περί συνέχειας», «συνεχίζει να στηρίζει».

Συνέχεια τής Λεκτικής Ανέχειας.

11) «επίσημα, αρχικά, συγκεκριμένα, κατηγορηματικά, απόλυτα, αδιαπραγμάτευτα».

Άλλη μια πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

το Πληθυντικό Ουδετέρου Επιθέτου αντικαθιστά το Επίρρημα.

12) Το σενάριο ήθελε τη Σία Κοσιώνη

«να ξεκινά ως σχολιάστρια στο πλευρό τού Νίκου Χατζηνικολάου,

αλλά στη συνέχεια να… παίρνει τη θέση του.».

Σύσσωμη η Παγκόσμια Επιστημονική Κοινότητα καίει τα πτυχία της,

αδυνατώντας να αντιληφθεί πού κολλάνε αυτά τα αποσιωπητικά.

Τι υπάρχει άραγε πίσω από το μυστηριώδες ρήμα «παίρνει»;

Τι μάς κρύβουν;

13) «Συγκεκριμένα, το εν λόγω δημοσίευμα προχωρούσε ένα βήμα παρακάτω…».

Άλλη μια πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

το «Συγκεκριμένα» δεν γίνεται να λείπει από το «Φεστιβάλ τής Πανηλιθιότητας»,

εκπροσωπώντας και τα αδελφάκια του

(τα «Πιο Συγκεκριμένα», «Ειδικότερα», «Αναλυτικά», «Πιο Αναλυτικά», «Αναλυτικότερα»).

14) «…το εν λόγω δημοσίευμα προχωρούσε ένα βήμα παρακάτω…».

Είθισται τα δημοσιογραφοειδή να χρησιμοποιούν το επίρρημα «παρακάτω»,

διότι εκπροσωπεί την αδιάλειπτη κατηφόρα τους.

15) Τα «αναλάμβανε, προκάλεσε» είναι Προστακτική,

τα «ανελάμβανε, προεκάλεσε» είναι Παρατατικός και Αόριστος αντιστοίχως.

Επίσης, τα «ξεφούσκωσαν, κυκλοφόρησαν» έχουν τονισμό που παραπέμπει στην Προστακτική,

οπότε οι σωστές μορφές είναι

«ξεφουσκώσαν/ξεφουσκώσανε, κυκλοφορήσαν/κυκλοφορήσανε».

16) Η (διαχωριστική) Παύλα

δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αντί για την Παρένθεση ή την Άνω Τελεία.

17) Η λέξη «φήμες» υπάρχει σε τρεις διαδοχικές παραγράφους,

ώστε να εξαϋλώσει ό,τι είχε απομείνει από την επανάληψη τής λέξης «σενάριο».

Και βεβαίως,

ετούτο το εκτρωματικό δημοσίευμα στηρίζει εξ ολοκλήρου την ύπαρξή του στις φήμες.

18) «η νέα αυτή “πληροφορία”».

Η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

η αντωνυμία παρεισφρέει ανάμεσα στο επίθετο και στο ουσιαστικό.

19) «δεν έχει καμία σχέση», «δεν υπήρξε ποτέ».

Δύο αρνήσεις ισούνται με κατάφαση.

20) «Με τον τρόπο αυτό…».

Η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

η αντωνυμία τοποθετείται -άνευ λόγου και αιτίας- μετά το ουσιαστικό.

21) «…βάζοντας έτσι ένα οριστικό τέλος στις ανυπόστατες φήμες…».

Το θλιβερό δημοσιογραφοειδές βάζει το ταιριαστό τέλος στο φριχτό κείμενό του,

με την αποστροφή «ένα οριστικό τέλος».

Τι γυρεύει το αόριστο/αριθμητικό «ένα» όταν γίνεται λόγος για «οριστικό τέλος»;

Ετυμηγορία: ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΕΤΑΜΑ.

11. News Break



1) Η Χριστιανορθόδοξη Εκκλησία απεφάσισε σε προσφάτως συγκληθείσα σύνοδό της,

να αγιοποιήσει το «Άδειασμα».

Έτσι, από τούδε και στο εξής, το «Άδειασμα» πρέπει να γράφεται με κεφαλαίο

(το ταυτόχρονο σταυροκόπημα είναι προαιρετικό, αλλά θα εκτιμηθεί δεόντως).

2) Το ρήμα «προβάλλω» γράφεται με δύο «λάμδα».

Η μορφή με ένα «λάμδα» δεν συνδυάζεται με τον Ενεστώτα,

παρά μόνον με περιπτώσεις όπου περιγράφεται στιγμιαία/περιστασιακή συνθήκη

(π.χ.: «Ποιο κανάλι θα προβάλει αύριο το ματς;»).

3) Το «Happy Day» έχει εισαγωγικά στον τίτλο,

όμως τα απώλεσε στον υπότιτλο για να πάνε… παραδίπλα.

Κι όλα αυτά,

επειδή το συντακτίδιο δεν γνωρίζει υπέροχα ρήματα όπως το «μέμφθηκε»

και δεν ξέρει καν ότι το «δίκασε» είναι Προστακτική κι όχι Αόριστος

(αν γράψει «εδίκασε» θα καταστρέψει την κοινωνικοποίησή του,

καθώς θα το απομονώσουν οι «Προδομένοι Αμόρφωτοι Νεοελλάδας»

που είναι το «Π.Α.Ν.» τής ζωής του).

ΜΠΛΙΑΧ.

12. You Weekly



Aναπάντητο μεν το ερώτημα ποιο δημοσιογραφοειδές έγραψε τις πρωτότυπες μαλακίες,

όμως υπάρχουν αναρίθμητα δημοσιογραφοειδή που αναπαράγουν τις πρωτότυπες μαλακίες

(με κάποιες υποτυπώδεις διασκευούλες για να μη γίνει «κάρφωμα» η φάση).

1) Το «Happy Day» θέλει εισαγωγικά,

αλλά είπαμε…, τα δανείζει αυταπαρνητικώς στο ακολουθόν ρήμα.

2) Το «δίκασε» αποκτά εδώ ’μοβόρικη μορφή και γίνεται «έσφαξε».

3) Το «Αν δεν έχεις τίποτα άλλο» είναι… «new entry»,

αλλά έχει λάθος διότι δύο αρνήσεις ισούνται με κατάφαση.

4) Το «προβάλεις» με ένα «λάμδα» είναι σταθερή αξία για την Ανορθογραφία/Αμορφωσιά.

ΜΠΛΙΑΧ.

13. Lady Like



Να συμπληρώσω ότι οι ναρκισσιστές έχουν εμμονή με την αντωνυμία «αυτός/αυτή/αυτό»,

η οποία χαρακτηρίζεται από διηνεκή ομφαλιολωρική σχέση

με την υπερτάτως ναρκισσιστική έννοια που καλείται ως «εαυτός».

Κατά τα λοιπά,

κρατώ από ετούτο το κομπογιαννίτικο αφιέρωμα που διδάσκει «Αυτο-Θυματοποίηση»,

τα ανεξήγητα «παπάκια» στις λέξεις «μόν@, παγιδευμέν@, μοναχικ@».

14. C.N.N. Greece



Ολόκληρο «κατεβατό» που -βάσει τής συντακτικής δομής του-

παραπέμπει ευθέως σε «ξεπατικωτούρα» από δελτίο Τύπου

και διαπράττει το μέγα δημοσιογραφικό ολίσθημα

να μην κάνει την ελάχιστη ονομαστική αναφορά στο τραγούδι

για το οποίο μιλάει πομπωδώς ο τίτλος.

Ναι…, εν μέσω τού κειμένου υπάρχει διαθέσιμο το βίντεο-κλιπ,

αλλά είναι ανεπίτρεπτο να μη μνημονεύονται γραπτώς

τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το καλλιτεχνικό δημιούργημα·

τουναντίον, υπάρχουν μόνον οι αοριστολογικές -έως και υποτιμητικές- διατυπώσεις

«Ο Γουίλεμ Νταφόε χορεύει ζεϊμπέκικο με τραγούδι του Γιώργου Μαργαρίτη»,

«Ο Γουίλεμ Νταφόε εμφανίζεται να χορεύει ζεϊμπέκικο

υπό τους ήχους τραγουδιού του Γιώργου Μαργαρίτη»,

«ο Γουίλεμ Νταφόε χορεύει ζεϊμπέκικο με τη συνοδεία τραγουδιού του Γιώργου Μαργαρίτη»,

«…η εικόνα του διάσημου Αμερικανού ηθοποιού

να χορεύει ζεϊμπέκικο με τη φωνή του Γιώργου Μαργαρίτη,

αποτελεί ήδη μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της ταινίας…».

Κατόπιν τούτων, θα συμπληρώσω εγώ τον οκνηρό συντακτίσκο,

καταθέτοντας την επιβεβλημένη τιμή στους συντελεστές τού υπέροχου άσματος.

Το τραγούδι έχει τον τίτλο «Αρχιπέλαγος ΙΙ».

Ο αριθμός «2» -και δη, η λατινική γραφή του-

οφείλεται στο γεγονός ότι προηγήθηκε η ορχηστρική εκδοχή στην ταινία «The Birthday Party»

(το επίσημο sound-track θα περιλαμβάνει και τις δύο εκτελέσεις).

Συνθέτης είναι ο «Prins Obi».

Στιχουργοί είναι η Αλεξάνδρα Επιθέτη και ο Γιώργος Καρναβάς.

Ερμηνευτές ο Γιώργος Μαργαρίτης και η Αλεξάνδρα Επιθέτη

(ειρήσθω εν παρόδω,

ως επί το πλείστον τα διαδικτυακά αποτελέσματα επωνυμούν την Αλεξάνδρα ως «Επίθετη»,

όμως -εκ τού καλλιτεχνικού ενστίκτου μου, αλλά και τής γραφής που δίνει το «Ίδρυμα Ωνάση»-

προκρίνω τη λόγια/λυρική μορφή «Επιθέτη» που ταιριάζει σε μία ποιήτρια).

Καλοτάξιδο το «Αρχιπέλαγος»!

15. Newsit



1) Το γλωσσικό φαινόμενο με την ονομασία «Πουπουϊσμός»

εμφανίζεται στον τίτλο τής είδησης με δύο «που» σε φράση δέκα λέξεων.

2) «…νέα δεδομένα σχετικά με…».

Η πανηλίθια δημοσιογραφική μοδίτσα είναι ξανά εδώ,

το «σχετικώς» απλοποιείται σε «σχετικά»,

ο Πληθυντικός Ουδετέρου Επιθέτου αντικαθιστά το Επίρρημα.

3) «…το έργο που εκτελούνταν…» αντί «…το έργο που εκτελούταν…»

Η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

το τρίτο πρόσωπο Ενικού μετατρέπεται σε τρίτο πρόσωπο Πληθυντικού.

4) «…εκεί είχε αδειοδοτηθεί η κατασκευή μιας νέας πενταώροφης πολυκατοικίας…».

Δηλαδή, για να ’χουμε καλό ’ρώτημα, να ’ούμε,

θα μπορούσε να υπήρχε αδειοδότηση και για κατασκευή παλαιάς πενταώροφης πολυκατοικίας;

5) Η λέξη «πυλωτή» είναι «Αποκύημα τής Νεοελληνικής Μαλακίας»,

η οποία παράγει αδιαλείπτως γλωσσικές διαστρεβλώσεις κι αλλοιώσεις.

Η λατινική «pila (κολόνα, στήλη)» έδωσε τη γαλλική «pilotis (πάσσαλος)»,

ο σολοικισμός «πυλωτή» είναι μια γελοιότητα και μισή,

που αν ακολουθήσουμε την ανυπόστατη (παρ)ετυμολογία της

θα πρέπει να γράφουμε και «πυλώτος» για τούς χειριστές των αεροπλάνων.

6) «…η οποία (πολυκατοικία) θα διέθετε υπόγειο, πυλωτή και σοφίτα

και θα ήταν μεσοτοιχία με το κτίριο που κατέρρευσε στα Πετράλωνα.».

Όταν τα «και» μίας πρότασης αφορούν (σε) διαφορετικά θέματα, βάζουμε κόμμα.

Επίσης, προτείνεται -ως γλωσσ(ολογ)ικώς επικρατέστερη- η μορφή «κτήριο».

Άρα..: «…η οποία (πολυκατοικία) θα διέθετε υπόγειο, πυλωτή και σοφίτα,

και θα ήταν μεσοτοιχία με το κτήριο που κατέρρευσε στα Πετράλωνα.».

16. Skai



1) «Συγκλονιστικές φωτογραφίες και βίντεο» προαναγγέλλει ο τίτλος,

«ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί αν είναι πραγματικά ή προϊόν ΑΙ» λέει το κείμενο.

Υπάρχουν άτομα που ταλανίζονται από την «Αδήριτη Ανάγκη τής Αυτο-Γελοιοποίησης».

2) «Αν σε κάθε παράγραφο δεν αναφέρεται η Κατάρρευση, δεν υπάρχει Κατάρρευση.».

Αρχαίο τρομολαγνικό γνωμικό

3) Όπως ανέφερα και παραπάνω, προτιμάται το «κτήριο» από το «κτίριο».

4) «σα χάρτινος πύργος» και όχι «σαν χάρτινος πύργος»

(παρεμπιπτόντως, αυτή η φράση ειπώθηκε και γράφτηκε αναρίθμητες φορές εσχάτως,

αποδεικνύοντας ότι τα Στερεότυπα είναι τα «Παραισθησιογόνα των Βλακών»,

που -αναμασώντας τα- νομίζουν ότι ανάγονται σε διάνοιες).

5) «…πραγματοποιούνταν εργασίες στη διπλανή οικοδομή,

και κατά την εκσκαφή πείραξαν τα θεμέλια της οικοδομής.».

Και ναι…, ναι…, όταν εμείς θέλαμε να πειράξουμε την οικοδομή,

εκείνοι είπαν ότι δεν θέλανε, γιατί ήταν άλλη οικοδομή η οικοδομή τους.

Αυτό ακριβώς. Τίποτ’ άλλο.

6) «…πραγματοποιούνταν εργασίες στη διπλανή οικοδομή,

και κατά την εκσκαφή πείραξαν τα θεμέλια της οικοδομής.».

Είναι λανθασμένη η χρήση τού κόμματος.

7) Το «πείραξαν» έχει τονισμό που παραπέμπει στην Προστακτική.

Οι σωστές μορφές είναι «επείραξαν» και «πειράξαν/πειράξανε».

8) «ίντερνετ»; Μα «ίντερνετ»;

Χαχαχα, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα;

Ακόμη και 20χρονος να είσαι, αν λες «ίντερνετ» πρέπει να μεταφερθείς αμέσως σε «Κ.Α.Π.Η.».

9) «Στο ίντερνετ σε βίντεο και εικόνες…».

Είναι ακαλαίσθητες οι δύο απανωτές εμφανίσεις τής πρόθεσης «σε»

(η πρώτη είναι στο εμπρόθετο άρθρο),

οπότε θα έπρεπε να υπήρχε μία διατύπωση τού τύπου

«Σε βίντεο και εικόνες που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο…».

10) «εικόνες, απεικονίζεται, εικόνων»;

Τρεις φορές στην ίδιαν πρόταση;

Είμαι εικονομάχος διότι είσαι εικονολάτρης.

11) Το αρκτικόλεξο «Α.Ι.» -ήτοι, η «Artificial Intelligence»- θέλει τελείες και εισαγωγικά.

17. Πρώτο Θέμα



1) Το ελληνικό βαφτιστικό και χαϊδευτικό «Νατάσα» πρέπει να γράφεται με ένα «σίγμα»,

ανεξάρτητα από την επιθυμία ή την ημιμάθεια τής εκάστοτε ημεδαπής.

Με δύο «σίγμα»

-και μάλιστα, καταχρηστικώς, αφού παρακάμπτει την απλοποίηση των ξενικών ονομάτων-

δύναται να γραφτεί μόνο όταν πρόκειται για το ομόηχο όνομα

που είναι σύνηθες στις χώρες τής πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

2) «τραγούδησε» στον τίτλο, «τραγουδίστρια» στον υπότιτλο.

Πού να πάει το μυαλό σε χρήση άλλης λέξης ώστε να μην υπάρχει στείρα επαναληπτικότητα;

Σιγά μην πούμε «καλλιτέχνις»

και δώσουμε το δικαίωμα να μάς κατηγορήσει ο κόσμος ότι είμαστε «φασαίοι».

3) Η συνονθυλευματική μονολεκτικότητα «ακαπέλα»

είναι καραμπινάτη νεοελληνική παπαρολογία.

Ο όρος -έστω και με ορθογραφική απλοποίηση- αποτελείται από δύο λέξεις,

καθώς προέρχεται από το λατινικό «a cappella»

που εσήμαινε «σαν το παρεκκλήσι/όπως στο παρεκκλήσι»

και υπεδήλωνε τις θρησκευτικές ωδές που εκτελούνταν στην Ιταλία χωρίς μουσικά όργανα

(δηλαδή, αποκλειστικώς με τις ανθρώπινες φωνές).

4) Ακόμη μια πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

η προτροπή «δείτε βίντεο» πάει και μπλέκεται στο θέμα τής είδησης,

αντί να απομονώνεται εντός παρένθεσης και να αποκτά την επιδιωκόμενη έμφαση.

5) Το «ερμήνευσε» είναι Προστακτική και όχι Αόριστος

(δεν σάς λέω πώς είναι ο Αόριστος, διότι -ως «ελληναράδες» που είστε- θα πάθετε τσότσο).

18. Espresso



Δείτε ποιο είναι το τραγελαφικό αποτέλεσμα όταν δεν μπαίνουν τελείες στα αρκτικόλεξα…

Η γραβιέρα Νάξου πήρε τη θέση τής Μαντόνα,

η φέτα Δωδώνης έχει σκάσει από τη ζήλια της και ετοιμάζει την αντεπίθεσή της,

στοχεύοντας να ρίξει από τον σύγχρονο θρόνο την Τέϊλορ Σουΐφτ.

Φήμες λένε ότι η φέτα Δωδώνης

-διασκευάζοντας την ιστορική φράση «ὡς καθεύδειν αὐτόν οὐκ ἐῴη τό Μιλτιάδου τρόπαιον»

που είχε πει ο Θεμιστοκλής μετά τον θρίαμβο τού Μιλτιάδη επί των Περσών στον Μαραθώνα-

επαναλαμβάνει διαρκώς «ὡς καθεύδειν αὐτήν οὐκ ἐῴη τό γραβιέρας Νάξου τρόπαιον»

(ήτοι: «Δεν μ’ αφήνει να κοιμηθώ η νίκη τής γραβιέρας Νάξου.»).

19. S.DN.A.



1) Τα «απασφάλισε, άναψε» είναι Προστακτική και όχι Αόριστος.

2) «ντραγικό».

Το δημοσιογραφοειδές κοιτάχτηκε στον καθρέφτη του και εκείνος εξέδωσε την ετυμηγορία του.

3) «Όσοι υπάρχουμε σε αυτόν τον χρόνο τώρα γνωρίζουμε…».

Το θλιβερό δημοσιογραφοειδές θέλει μεταφραστή για να συνεννοηθείς μαζί του

και εξειδικευμένους αποκρυπτογράφους για να καταλάβεις τι λέει μέσα στο παραλήρημά του.

Εν προκειμένω,

υποθέτω -διότι μόνο η περίπτωση που θα σάς αναφέρω, έχει λογική-

πως ήθελε να γράψει «Όσοι υπάρχουμε χρόνια τώρα σε αυτόν τον χώρο, γνωρίζουμε…».

4) «γνωρίζουμε πολύ καλά» και «κάθε άλλο παρά καλές είναι».

Ψιλά γράμματα για το δημοσιογραφοειδές οι ανούσιες επαναλήψεις.

5) Ο σύνδεσμος «και» είναι μεν η πιο βασική συνδετική/βοηθητική λέξη,

όμως εδώ έχουμε -μεταξύ άλλων- το απαράδεκτο φαινόμενο

να ξεκινάνε τρεις διαδοχικές προτάσεις με το «Και»

(συνολικώς τέσσερις, προσμετρώντας και την αποκομμένη που υπάρχει στον επίλογο).

6) Οι έξι απανωτές προσωπικές αντωνυμίες -πέντε φορές «αυτή», μία φορά «αυτό»-

είναι σύμπτωμα των καταστάσεων «Παραλήρημα» και «Ξιπασιά».

7) «Και αυτό δεν είναι κάτι πρόσφατο, είναι από πάντα.».

Το επαναλαμβάνω: «είναι από πάντα».

Μέχρι και στο Νηπιαγωγείο (που λέει ο λόγος),

θα υπήρχε αποβολή αν ένα παιδάκι έλεγε «είναι από πάντα».

8) «…η κόντρα αυτή αναζωπυρώνεται.».

Η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

η αντωνυμία πάει -άνευ λόγου και αιτίας- μετά από το ουσιαστικό.

9) «αυτήν την εβδομάδα» και όχι «αυτή την εβδομάδα»,

«αυτήν την “τηλεόραση”» και όχι «αυτή την τηλεόραση»

(σημειωτέον ότι εδώ η «τηλεόραση» μπαίνει σε εισαγωγικά,

καθώς δεν εννοείται η ηλεκτρική συσκευή αλλά ο τρόπος παρουσίασης).

10) «(η παρέμβαση του Γρηγόρη Αρναούτογλου)

με αιχμές για το είδος της εκπομπής και τη δική του θέση για τα πρωινά,

πως πρέπει να είναι καθαρή ψυχαγωγία για να φτιάχνουν τη διάθεση του κόσμου,

άναψε φωτιές.».

Συντακτικό-φρικωδία, παραλήρημα δίχως σταματημό.

11) «χοντρή μπηχτή -με τακτ φυσικά- …».

Τι να πεις γι’ αυτήν την κατάσταση..; «

Τι να πεις γι’ αυτήν την κωμικοτραγική αντιφατικότητα;

Τι;

12) «χοντρή μπηχτή -με τακτ φυσικά- …».

Άλλη μια πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ (και μάλιστα, εις διπλούν),

το «φυσικά» είναι πληθυντικό ουδετέρου επιθέτου που μετατρέπεται σε επίρρημα

και συνάμα χρησιμοποιείται ως συνώνυμο τού «βεβαίως»,

εμπλέκοντας τη Φύση σε άκρως αφύσικες καταστάσεις.

Εν πάση περιπτώσει, αν θέλουμε να περιγράψουμε ό,τι ξεδιπλώνεται ενώπιόν μας,

θα ανατρέξουμε στην εξόχη ρήση που μάς έχει κληροδοτήσει ο Μολιέρος..:

«Η Φυσική Νοημοσύνη δεν μπορεί να νικήσει τη Φυσική Ηλιθιότητα.».

13) «γιατί αυτή την τηλεόραση μπορεί να κάνει και αυτή την τηλεόραση κάνει….»

και «κάνει αυτή γιατί δεν μπορεί να κάνει άλλη.».

Άλλη μια πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

ο ερωτηματικός σύνδεσμος «γιατί» εισάγει απαντήσεις

και αντικαθιστά τούς αμιγώς επεξηγηματικούς/αιτιολογικούς συνδέσμους «διότι, επειδή»

(αλλά και τούς -ενίοτε επεξηγηματικούς/αιτιολογικούς- συνδέσμους «αφού, καθώς»).

14) «γιατί αυτή την τηλεόραση μπορεί να κάνει και αυτή την τηλεόραση κάνει….».

Τα Αποσιωπητικά εκφράζονται με τρεις τελείες

(όχι με τέσσερις, ούτε με δύο, ούτε με πέντε, ούτε με άπειρες).

15) «Το πιάσατε το υποννοούμενο ε;».

Το θλιβερό παραληρηματικό ον έχει το θράσος να ζητά από τούς αναγνώστες

να συμμετάσχουν στη μονοκύτταρη πνευματική συνωμοτικότητά του,

ενώ δεν ξέρει καν να γράψει σωστά τη λέξη «υπονοούμενο».

16) «Το πιάσατε το υποννοούμενο ε;».

Πριν από το ερωτηματικό επιφώνημα «ε;», θέλει κόμμα.

Τελικό Συμπέρασμα: ΣΑΠΙΛΑ.

20. Yupiii



Αν -μετά από το προηγούμενο έκτρωμα-

σάς έχει απομείνει έστω ένα ψήγμα αισιοδοξίας για το Ανθρώπινο Είδος,

τώρα έρχεται το τελειωτικό χτύπημα.

Δείτε τον υπότιτλο να φρίξετε ομαδικώς και να συνειδητοποιήσετε τη σκληρή αλήθεια

που ενεπνεύσθη/περιέγραψε το 1968 ο Μάνος Χατζιδάκις.

«Όσα είπε η Δούκισσα Νομικού

για τις φήμες κόντρας ανάμεσα στην ίδια και τη Δούκισσα Νομικού».

Θερίζει η «Διπολική Διαταραχή τής Διπλανής Πόρτας».

«Καληνύχτα, Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θ’ αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα…».

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Twitter (νυν «Χ»): https://x.com/TopDaskalos

Gmail: TopDaskalos@gmail.com

Ο Δάσκαλος