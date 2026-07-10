Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 10 Ιουλίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



1) Ο τίτλος είναι ημιτελής, διότι απουσιάζει το αντικείμενο τής επιχείρησης

(πρόκειται για εταιρεία ανακύκλωσης οικοδομικών υλικών).

2) Σε επίπεδο πυρηνικής λογοτεχνικότητας,

θα ήταν ιδανική η διατύπωση «άνευ αδείας»,

επειδή το τρισύλλαβο θηλυκό ουσιαστικό «άδεια»

συμπίπτει οπτικώς με το δισύλλαβο ουδέτερο επίθετο στην πληθυντική μορφή του.

3) Το «μάζευαν» έχει τονισμό που παραπέμπει στην Προστακτική,

οπότε θα πρέπει να γράψουμε «εμάζευαν» ή «μαζεύαν/μαζεύανε».

4) Η αποστροφή «δε θα» -ήτοι, χωρίς την κατάληξη «-ν» είναι σωστή τυπικώς.

Όμως, υπάρχει γλωσσολογική προτροπή,

να εξαιρείται το αρνητικό μόριο «δεν» από τον κανόνα,

ώστε να αποφεύγεται η συχνή νοηματική σύγχυση με τον αντιθετικό σύνδεσμο «δε»

(πόσω μάλλον, που είναι διαδεδομένος ο σολοικισμός «οι μεν και οι δεν»,

ο οποίος ευσταθεί μόνον ως σατιρικός τίτλος στην πάλαι ποτέ τηλεοπτική σειρά).

5) «δε θα έπρεπε…. καν να υπάρχει».

Τα Αποσιωπητικά συγκροτούνται θεσμικώς από τρεις τελείες

και ο αριθμός δεν εξαρτάται από προσωπικές επιθυμίες ή από διάθεση εμφατικότητας.

Επίσης,

ακριβώς επειδή (θα) πρέπει να τοποθετούνται

πριν από την εκάστοτε λέξη-κλειδί που έχει προκαλέσει την ύπαρξή τους,

εδώ θα ήρμοζε να προηγούνταν τού ρήματος («δεν θα έπρεπε καν να… υπάρχει»),

ιδίως αν συνυπολογίσουμε ότι ο σύνδεσμος «καν» λειτουργεί ως «ομιλητικό αποσιωπητικό».

2. Espresso



Εσύ που έγραψες τη «Μαλακία τής Χρονιάς»,

πώς αισθάνεσαι που έγραψες τη «Μαλακία τής Χρονιάς»;

3. S.DN.A.



Οποία τραγική ειρωνεία,

το ατάλαντο ον που -στον υπότιτλο και σε μόλις δύο παραγράφους-

έγραψε 15 φορές την αντωνυμία «αυτός» (σε κάθε εκδοχή της),

δεν διαθέτει το εφόδιο που προστατεύει τούς ανθρώπους από τη Γελοιοποίηση.

Οποία τραγική ειρωνεία,

αυτό το ατάλαντο δημοσιογραφοειδές δεν διαθέτει Αυτο-Γνωσία

και παρήγαγε το φριχτό κείμενο ξύνοντας αρειμανίως τα «απαυτά» του.

Άρθρο-Αυτόγραφο Αταλαντοσύνης

(εν γένει, θλιβερό Συντακτικό και διατυπώσεις καφενειακού επιπέδου,

με οσμή από ομονοιακό αποχωρητήριο).

4. News Break



Δεν αθωώνω -μηδέ αντιμετωπίζω με συμπάθεια-

την (αυξανόμενη) παραβατικότητα που παρατηρείται στην κοινότητα των αθιγγάνων,

όμως ετούτος ο τίτλος είναι αποπροσανατολιστικός (έως και προβοκατόρικος),

αφού δίνεται η εντύπωση ότι ο δράστης ήταν Ρομά και το θύμα δεν ήταν Ρομά,

αντιστρέφοντας την Πραγματικότητα.

Επιπροσθέτως, η λέξη «μαχαιροβγάλτης» είναι απόπατης δημοσιογραφικής ποιότητας,

που απευθύνεται σε αντίστοιχης (υπο)στάθμης αναγνωστικό κοινό.

5. Newsit



Εκτός από την ακίνδυνη «πεντακοσαύρα»,

άλλα ερπετά που ενδημούν στην Ελληνική Φύση

είναι η «διακοσογουστέρα», το «εκατοσαμιαμίδι», η «πενηντοχελώνα»,

η «εικοσοδεντρογαλιά», ο «δεκαχαμαιλέων» και ο «πενταστρίτης».

Βεβαίως,

υπάρχουν και τα δηλητηριώδη «ερπετά»

που συναντώνται αφειδώς στον τοξικό βιότοπο τής «Show-Biz»

κι αμείβονται πλουσιοπαρόχως για την πολύπτυχη χαμέρπειά τους

(ειρήσθω εν παρόδω, το «προκάλεσε» είναι Προστακτική, το «προεκάλεσε» είναι Αόριστος).

6. Daily Media



Η Σιελόρροια τού «Click-Bait».

Η Ζητιανιά τού «Click-Bait».

«Κεραυνός εν αιθρία» γράφει ο θρασύς τίτλος,

με ερωτηματικό κλείνει ο δειλός υπότιτλος.

Η Θρασυδειλία τής Νεοελληνικής Δημοσιογραφίας.

Το «Win-Win» τής Δημοσιογραφικής Αναξιοπιστίας.

Αν αποχωρήσει η Έλενα Παπαρίζου,

θα ακολουθήσει το σύνηθες φλεξάρισμα

«Όπως πρώτοι είχαμε γράψει στο δημοσίευμά μας…»,

αν δεν αποχωρήσει η Έλενα Παπαρίζου,

θα ακολουθήσει το σύνηθες «αβαβά».

ΓΙΑ ΠΕΤΑΜΑ.

7. Instanews



1) Τα «περίμενε, εστίασε» είναι Προστακτική και όχι Παρατατικός κι Αόριστος αντιστοίχως.

2) «Αυτό δεν το περίμενε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ…».

Συνιστά ακαλαισθησία να μπαίνουν αποσιωπητικά μετά από όνομα/επώνυμο.

3) «Την εξέπληξε ο Έλληνας πολιτικός και… δικαίως».

Αποσιωπητικά στον τίτλο, αποσιωπητικά και στον υπότιτλο,

παντελώς αχρείαστα και άχαρα αποσιωπητικά στον τίτλο,

αποσιωπητικά που φτάνουν να αλλοιώνουν το νόημα στον υπότιτλο,

καθώς έχουν τοποθετηθεί σε σημείο όπου είναι σα να ειρωνεύονται το επίρρημα «δικαίως».

Ως εκ τούτων, δύο είναι οι σωστές μορφές..:

«Την εξέπληξε ο Έλληνας πολιτικός, και δικαίως»

και «Την εξέπληξε ο Έλληνας πολιτικός (και δικαίως)».

4) «ο πρόεδρος του “ΕΛ.Α.Σ.”» στην πρώτη παράγραφο (λανθασμένο άρθρο),

«ο πρόεδρος της “ΕΛ.Α.Σ”» στη δεύτερη παράγραφο

(χωρίς τελεία στο έσχατο γράμμα τού αρκτικόλεξου).

5) «του νέου του κόμματος».

Η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

η κτητική αντωνυμία παρεισφρέει ανάμεσα στο επίθετο και στο ουσιαστικό.

6) «Σειρά είχε χθες η Αμερικανίδα πρέσβης, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να ενημερωθεί εκτενώς…».

Όταν μιλάμε για γυναίκα, δεν λέμε «πρέσβης»

(αυτό είναι κατάλοιπο που εμμένουν να χρησιμοποιούν οι σεξιστές/μισογύνηδες,

οι οποίοι αρέσκονται να πιστεύουν ότι οι γυναίκες είναι κατώτερα/ετεροπροσδιοριζόμενα όντα).

Όταν μιλάμε για γυναίκα, λέμε «πρέσβυς» και «πρέσβειρα».

7) «Σειρά είχε χθες η Αμερικανίδα πρέσβης, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να ενημερωθεί εκτενώς…».

Παταγωδώς αποτυχημένη στίξη πρότασης.

Όταν το Πρόσωπο έχει άμεση επαφή με την Ιδιότητα, ΔΕΝ χρειάζονται κόμματα.

Όταν το Πρόσωπο δεν έχει άμεση επαφή με την Ιδιότητα, χρειάζονται κόμματα εκατέρωθεν.

Εδώ, λοιπόν, ο ημιμαθής συντακτίσκος επιδίδεται σε πολτοποίηση των δύο συνθηκών.

Η σωστή μορφή είναι η εξής..:

«Σειρά είχε χθες η Αμερικανίδα πρέσβυς Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να ενημερωθεί εκτενώς…».

Επίσης, ιδού ένα παράδειγμα όπου (θα) χρειάζονται κόμματα εκατέρωθεν..:

«Σειρά είχε χθες η πρέσβυς των Η.Π.Α., Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, να ενημερωθεί εκτενώς…».

8) «…έχουν να κάνουν με την εμπλοκή των ΗΠΑ.».

Οι «Η.Π.Α.» είναι αρκτικόλεξο και θέλουν τελείες.

Εάν, όμως, βρίσκονται στο τέλος τής πρότασης,

μπορούμε να γράψουμε «…έχουν να κάνουν με την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών.».

9) «Τι συζήτησαν Τσίπρα και Κίμπερλι».

Εκτός από τον Τσίπρα, ήταν και η Τσίπρα στη συνάντηση;

10) Το «συζήτησαν» έχει τονισμό που παραπέμπει στην Προστακτική,

οπότε οι σωστές μορφές είναι «συζητήσαν/συζητήσανε».

11) «Σύμφωνα με πηγές της λεωφόρου Αμαλίας».

Όλοι οι «νταραβεριτζήδες» και οι «γουοναμπήδες νταραβεριτζήδες»

αναδίνουν αποκρουστική «Ανετίλα» και «Εξοικειωσίλα».

12) «Σύμφωνα με πηγές της λεωφόρου Αμαλίας ο πρόεδρος της “ΕΛ.Α.Σ” (κ.λπ.)».

Όταν επικαλούμαστε πηγή, βάζουμε κόμμα πριν από την πληροφορία.

Ως εκ τούτου..: «Σύμφωνα με πηγές της λεωφόρου Αμαλίας, ο πρόεδρος της “ΕΛ.Α.Σ” (κ.λπ.)».

13) «Σύμφωνα με πηγές της λεωφόρου Αμαλίας ο πρόεδρος της “ΕΛ.Α.Σ”,

αναφέρθηκε στους λόγους και το πλαίσιο δημιουργίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης…».

Το άσχετο συντακτίδιο αποδεικνύει ξανά

ότι δεν ξέρει πού να βάζει και πού να μη βάζει κόμματα.

Το εμπρόθετο άρθρο έπρεπε να διατηρηθεί και για την κομβική έννοια «πλαίσιο».

Επίσης, η «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» είναι ονομασία κόμματος και απαιτεί εισαγωγικά

(παρεμπιπτόντως, προτείνεται -για λόγους οπτικής καλαισθησίας-

να επιδιώκουμε την Ονομαστική σε όρους που βρίσκονται εντός εισαγωγικών).

Εν προκειμένω..:

«Σύμφωνα με πηγές της λεωφόρου Αμαλίας,

ο πρόεδρος τής “ΕΛ.Α.Σ” αναφέρθηκε στους λόγους

και στο πλαίσιο δημιουργίας τής “Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης”».

14) Η Ελλάδα -με διάφορες μορφές και παράγωγα- εμφανίζεται πέντε φορές σε μία παράγραφο.

15) «(η συζήτηση επικεντρώθηκε)

στους τομείς του στρατηγικού διαλόγου άμυνας, οικονομίας και ενέργειας

και τα σημαντικά βήματα που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 2015-2019.».

Όταν αλλάζει το αντικείμενο, ακόμη κι αν υπάρχει «και» πρέπει να προηγείται κόμμα,

όπως το ίδιο ισχύει όταν υπάρχουν απανωτά κόμματα,

ενώ συνάμα καθίσταται ακόμη χειρότερη η απόσυρση τού εμπρόθετου άρθρου.

Τέλος,

η φράση «πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 2015-2019» μειονεκτεί σε θεσμικότητα

έναντι τής διατύπωσης «πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 2015-2019».

Ως εκ τούτων..:

«(η συζήτηση επικεντρώθηκε)

στους τομείς τού στρατηγικού διαλόγου άμυνας, οικονομίας και ενέργειας,

και στα σημαντικά βήματα που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 2015-2019.».

Κείμενο-ΣΚΟΥΠΙΔΑΡΙΟ’.

8. Skai



1) Σε κάθε φράση τού τύπου «τιμωρηθούν αυστηρά»,

αντιστοιχεί ένας άσχετος που δεν ξέρει ποιες λέξεις να βάλει εντός εισαγωγικών.

Το σωστό είναι «θα τιμωρηθούν αυστηρά».

2) «Ταυτόχρονα, τα ιρανικά ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα μεταδίδουν…».

Η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

το Επίρρημα αντικαθίσταται από τον Πληθυντικό Ουδετέρου Επιθέτου,

η συνθήκη γίνεται έτι περαιτέρω άχαρη

διότι ακολουθούν άλλες τέσσερις λέξεις που λήγουν σε «άλφα».

«Ταυτοχρόνως» και όχι «Ταυτόχρονα».

3) Οι «Ένοπλες Δυνάμεις» -ως θεσμός τού εκάστοτε κράτους- πρέπει να ξεκινάνε με κεφαλαία.

4) Να πάλι η αδυναμία να χρησιμοποιηθούν ευστόχως τα εισαγωγικά,

αφού ο προσδιορισμός «μαζική» μπαίνει σε εισαγωγικά

και μένει εκτός εισαγωγικών η λέξη-κλειδί «επίθεση».

– Τι θα εξαπολύσεις;

– Μαζική.

– Τι «μαζική»;

– Α…, δεν έχω αποφασίσει ακόμα.

Το μόνο που ξέρω είναι, ότι αυτή που θα εξαπολύσω θα είναι μαζική.

9. You Weekly



1) Το συντακτίδιο βρέθηκε μπροστά στο μεταιχμιακό δίλημμα

«Να γράψω “Η αποκάλυψη” ή “Τι αποκάλυψε”;»

και εν τέλει είπε «Δεν γαμιέται…, θα τα συνδυάσω.»

(βεβαίως, ούτε λόγος για τον Αόριστο «απεκάλυψε»,

αφού η θέση του έχει καταληφθεί από τη «μεταμφιεσμένη» Προστακτική).

2) Ο «αέρας» θέλει εισαγωγικά όταν μιλάμε για «Μ.Μ.Ε.».

3) «του Κοινωνία Ώρα Mega».

Προφανώς η Ονομαστική είναι «το Κοινωνία Ώρα Mega (ως τηλεοπτικό πρόγραμμα)»,

αλλά -όπως συμβαίνει σε κάθε ανάλογη περίπτωση- η ονομασία τής εκπομπής θέλει εισαγωγικά.

10. C.N.N. Greece



Το άτομο που ανέλαβε να κάνει το εισαγωγικό «promo» για το δημοσίευμα,

εθεώρησε -υπό το καθεστώς τής απύθμενης ημιμάθειάς του-

ότι έπρεπε να διορθώσει τα σωστά τής ανάρτησης και τα μετατρέψει σε λάθη.

Το τροπικό επίρρημα «Πώς» τονίζεται,

ώστε να διαχωρίζεται από τον ομογράμματο σύνδεσμο.

Επίσης, στην αποστροφή «τη ζωή» δεν πρέπει να υπάρχει η κατάληξη «-ν».

Τέλος, το «μάς» θέλει τόνο όταν φέρει προσωπική σημασία,

ώστε να διαχωρίζεται νοηματικώς από την ομογράμματη κτητική αντωνυμία.

Σ.Σ. Έχει γούστο να τα έγραψε ο ίδιος άνθρωπος…

(θα μιλάμε για καραμπινάτη περίπτωση διπολικής διαταραχής).

11. Sport24



1) Όταν έχουμε να κάνουμε με «σχέση», με «ζεύγος», με «δίπολο»,

χρησιμοποιούμε Ενωτικό και όχι κόμμα (ούτε διαχωριστική παύλα),

ενώ υπάρχει ως εναλλακτική επιλογή ο σύνδεσμος «και».

Ως εκ τούτου..: «Ολυμπιακός-Παπανικολάου» ή «Ολυμπιακός και Παπανικολάου».

2) «ζητάει ένα κλειστό διετές συμβόλαιο».

Το αμόρφωτο παρλαπιπίζον δημοσιογραφοειδές

αισθάνεται την ανάγκη να χρησιμοποιήσει το παντελώς περιττό αριθμητικό «ένα»,

αδυνατώντας να αντιληφθεί ότι είναι επαρκής η φράση «ζητάει κλειστό διετές συμβόλαιο».

Φλύαρα χαζοβιόλικα όντα που -έμπλεα απόγνωσης- μετράνε το κάθε τι,

όμως ουδέποτε θα μετρήσουν στη Δημοσιογραφία.

Χαώδης η διαφορά ανάμεσα στο «μετράω (απαριθμώ)» και στο «μετράω (αξίζω)».

3) «ο Ολυμπιακός τού προσφέρει» και όχι «ο Ολυμπιακός του προσφέρει»,

καθώς η αντωνυμία έχει προσωπική σημασία.

4) «…υπάρχει ένα μικρό χάσμα στο οικονομικό κομμάτι…».

Μετά από το «ένα κλειστό διετές συμβόλαιο», να και το «ένα μικρό χάσμα».

5) «…υπάρχει ένα μικρό χάσμα στο οικονομικό κομμάτι…».

Το Χάσμα είναι λέξη που εκφράζει μέγεθος/ευρύτητα

και δεν χρησιμοποιείται για να δηλώνει μικρές διαφορές

(χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο όρος «Χάσμα Γενεών»).

Παρά τούτο,

εμείς αδημονούμε για τα επόμενα τερατουργήματα

που μάς επιφυλάσσει το αμόρφωτο παρλαπιπίζον δημοσιογραφοειδές,

όπως «…οι δύο πλευρές απέχουν λίγους παρασάγγας…»,

«…υπάρχει μία μικρή άβυσσος στις διαπραγματεύσεις…»,

«…ομάδα και παίκτης είναι πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία,

αν εξαιρέσουμε ότι έχει επέλθει πλήρης ρήξη μεταξύ τους…».

12. Yupiii



1) Χωρίς το παραμικρό υπονοούμενο για τη Χριστίνα Λαμπίρη,

όταν επιλέγει το δημοσιογραφοειδές να βάλει τον γελοίο τίτλο «Πάντα ήμουν στρουμπουλή»,

είναι σα να επενδύει ηχητικώς την ανάρτηση με το χαρωπό λαϊκό τράγουδο

«Μια κότα στρουμπουλή, μια κάτασπρη πουλάδα…».

2) «Η Χριστίνα Λαμπίρη αναφέρθηκε στην αλλαγή στην εικόνα της…».

Εν προκειμένω,

τα δύο απανωτά εμπρόθετα άρθρα μαρτυρούν λεξιπενία και αδυναμία γλωσσικής ευελιξίας.

Η σωστή διατύπωση είναι

«Η Χριστίνα Λαμπίρη αναφέρθηκε στην αλλαγή τής εικόνας της…».

3) «…μετά το τέλος της από την τηλεόραση» και όχι «…με το τέλος της από την τηλεόραση».

Επίσης, προτιμώνται οι λέξεις «φυγή» και «αποχώρηση», εν συγκρίσει με το «τέλος».

4) Τα «παραχώρησε, συνέχισε, φιλοξένησε» είναι Προστακτική και όχι Αόριστος.

Επίσης, τα «αναγνώριζα, σήκωνα, περίμενα» έχουν τονισμό που παραπέμπει στην Προστακτική.

Τα σωστά είναι «παρεχώρησε, εσυνέχισε, εφιλοξένησε»

και «ανεγνώριζα, εσήκωνα, επερίμενα».

5) «(παρεχώρησε) μία συνέντευξη».

Η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

το δημοσιογραφοειδές χρησιμοποιεί το παντελώς περιττό αριθμητικό.

6) «Μεταξύ άλλαν» (άνευ… άλλαν σχολίαν).

7) Ξυσιμομανείς Νεοέλληνες, «αφ’ ότου» και όχι «αφότου».

8) Η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

το Επίρρημα αντικαθίσταται από το Πληθυντικό Ουδετέρου Επιθέτου,

το «Αρχικώς» γίνεται «Αρχικά».

9) «Δεν σήκωνα καμία κουβέντα…»,

«…όχι ότι υπήρξα ποτέ δέσμια αυτής.»,

«Δεν είχα καμία πίεση…».

Δύο αρνήσεις ισούνται με κατάφαση.

10) «Η ίδια συνέχισε λέγοντας…».

Η ίδια. Όχι άλλη. Η ίδια εσυνέχισε να δίνει την ίδια συνέντευξη στον ίδιο δημοσιογράφο.

11) «…δεν είχα το σκίνι της τηλεόρασης.».

Πού να καταλάβει το δημοσιογραφοειδές

ότι δεν ενδείκνυνται άπασες οι ξενικές λέξεις να δίδονται στα Ελληνικά.

Η θλιβερή αισθητική του,

δεν επιτρέπει στο δημοσιογραφοειδές να αντιληφθεί

ότι συνιστά απόλυτη κακογουστιά να γράφεις «σκίνι» το «skinny»

(«Άλλο “σκίνι” και άλλο “κομποσκοίνι”.», όπως θα ’λεγε κι η αλήστου μνήμης Πέπη Τσεσμελή).

12) «…δεν είναι τυχαίο ότι όταν σταμάτησα…».

Είναι ενοχλητική η παρήχηση «ότι όταν»,

οπότε θα έπρεπε να υπήρχε στη θέση τού «ότι» το ομοσήμαντο «πως».

13) «Δεν είχα καμία πίεση για να βρίσκω βοήθεια στο φαγητό.».

Άλλη μια πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

το πρώτο ρήμα μπαίνει στον Αόριστο και το επόμενο/τα επόμενα στον Ενεστώτα

(υπάρχουν εξαιρέσεις που γίνονται δεκτές

επειδή εξυπηρετούν τη Λογοτεχνικότητα και την Αφηγηματικότητα,

όμως εδώ δεν έχουμε τέτοιαν περίπτωση).

Το σωστό είναι «Δεν είχα καμία πίεση για να έβρισκα βοήθεια στο φαγητό.».

14) «η Χριστίνα Λαμπίρη φιλοξένησε ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης» (άνευ σχολίου).

15) Ο «ΣΚΑΪ» είναι ονομασία εταιρείας/σταθμού και θέλει εισαγωγικά.

13. Κουτί τής Πανδώρας



1) Όταν είσαι δημοκρατική ιστοσελίδα

και αναφέρεσαι σε (ακρο)δεξιό πολιτικό με το μικρό όνομά του,

νομιμοποιείς την Ακροδεξιά και εμμέσως πλην σαφώς δηλώνεις ότι

«Όλοι παίζουμε στο ίδιο παιχνίδι και απλώς έχει ο καθένας τον ρόλο του.».

2) Πριν από την Προσφώνηση πρέπει να υπάρχει κόμμα,

όπως πρέπει να υπάρχει κόμμα και μετά από την Προσφώνηση,

(ότ)αν συνεχίζεται η εκάστοτε πρόταση.

Άρα..: «Βγάλε τον σκασμό, ακροδεξιό παρτάλι» και «Ακροδεξιό παρτάλι, βγάλε τον σκασμό».

3) Η Αφορμή δεν είναι συνώνυμη με την Αιτία.

Η Αφορμή είναι μεν συγκοινωνούν δοχείο με την Αιτία, αλλά υπολείπεται σε βαρύτητα.

Εν κατακλείδι, όταν λέμε «Ανάρτηση με αφορμή το τάδε γεγονός…»,

είναι σα να υπονοούμε ότι ο αναρτών έψαχνε οποιανδήποτε ευκαιρία για διένεξη.

4) Το αντικείμενο ενός υπουργείου πρέπει να γράφεται με κεφαλαίο,

οπότε το σωστό είναι «Ανάρτηση εξ αιτίας των δηλώσεων τού υπουργού Υγείας…».

5) Η Ενέργεια που επεξηγεί το Συμβάν,

πρέπει να διαχωρίζεται από την υπόλοιπη πρόταση με κόμμα.

Άρα..: «Ανάρτηση εξ αιτίας των δηλώσεων τού υπουργού Υγείας, έκανε ο Παύλος Πολάκης.».

(παρεμπιπτόντως, δεν υπάρχει νόμος που να απαγορεύει την ύπαρξη τελείας στους υπότιτλους).

14. Lady Like



Ξεκινάς την ανάγνωση και αμέσως διαπιστώνεις ότι διαβάζεις δελτίο Τύπου.

Ναι, τα δημοσιογραφοειδή έχουν καταντήσει το Λειτούργημα (σε) «Ξεπατικωτούρα»,

αντιμετωπίζοντας τα προωθητικά κείμενα των εταιρειών ως «ευκαιρίες για σιέστα»

και επαφίενται ακρίτως στην (όποια) επάρκεια τού ατόμου που συντάσσει το εκάστοτε κείμενο

(δικαιούσαι να αναπαραγάγεις δελτίο Τύπου αν το δηλώσεις ευθαρσώς εξ αρχής

και γράφοντας -από αυτοσεβασμό και τιμής ένεκεν- τον σχετικό πρόλογό σου).

Έτσι, πριν φτάσουμε στο τέλος και επιβεβαιώσουμε την αρχική υποψία μας

(σημεία προπώλησης εισιτηρίων και τηλέφωνο για κρατήσεις τα εκκωφαντικά πειστήρια),

έχουμε προλάβει να μπουχτίσουμε από τις εφτά φορές που υπάρχει το αριθμητικό «Μια».

«Μια μουσική βραδιά», «Μια τέτοια βραδιά»,

«σε μια μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα», «μια σπουδαία ομάδα ερμηνευτών»,

«για μια διαρκή συνομιλία με το παρελθόν», «Μια μεγάλη παρέα», «για μια ακόμα φορά».

Σημειωτέον δε, ότι και τις εφτά φορές χρησιμοποιείται η μονοσύλλαβη μορφή «μια»,

η οποία -ιδίως εν συγκρίσει με τη δισύλλαβη μορφή «μία»-

εκπέμπει Αοριστία, Υποτίμηση, Απαξίωση.

Συνελόντι ειπείν,

ο υπερ-ταλαντούχος Θάνος Μικρούτσικος συναντάται μετά θάνατον με τη ζώσα αταλαντοσύνη

και με τη Γραφειοκρατία που προσβάλλει -διά τής Οκνηρίας- τη μνήμη του.

15. News Bomb



Εσένα σε θέλω να περιγράψεις αγώνα Ιράν-Ιράκ

(θα ήταν η απόλυτη τΙΡΑΝία και τΙΡΑΚία).

Α…, και πού ’σαι…,

τα «Μέσα Ενημέρωσης» γράφονται -ιδεαλιστικώς/ρομαντικώς- με κεφαλαία.

16. Έθνος



1) «Βίντεο-ντοκουμέντα» και όχι «Βίντεο ντοκουμέντα».

Όταν ουσιαστικό προσδιορίζει ουσιαστικό

-όπως κι όταν επίθετο προσδιορίζει επίθετο ή μετοχή προσδιορίζει μετοχή-

πρέπει οι δύο λέξεις να συνδέονται με Ενωτικό.

2) Το «ανατίναζε» είναι Προστακτική, το «ανετίναζε» είναι Παρατατικός.

3) Το «Α.Τ.Μ» προέρχεται από τον αγγλικό όρο «Automatic Teller Machine»

(«Αυτόματη Ταμειακή Μηχανή»),

οπότε -ως αρκτικόλεξο- θέλει τελείες και εισαγωγικά.

4) Χαχαχα, τι «φερόμενος αρχηγός» τσαμπουνάει το δημοσιογραφοειδές;

Πού να ξέρει ότι η φράση «φερόμενος αρχηγός»

σημαίνει ότι πρόκειται για αρχηγό που τον κουβαλάνε τα μέλη τής συμμορίας

(«Αρχηγέ, σήμερα θα σε κουβαλήσουμε σε μια ανατίναξη «Α.Τ.Μ.»).

Μάθε, δημοσιογραφοειδές,

ότι η σωστή διατύπωση είναι «Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός».

17. Pro News



Εδώ έχουμε μία θεϊκή ατάκα,

καθώς αυτό το «αλλού γιαλού» είναι η απόλυτη περιγραφή

για τούς αφιλότιμους ποδοσφαιριστές και προπονητή τής Βραζιλίας,

που μετά το «Βατερλό» στο Μουντιάλ έσπευσαν να διακοπάρουν στους γιαλούς τής Υφηλίου.

18. iefimerida



Ο όρος «Ελένη τής Τροίας» είναι αστοιχείωτο αναμάσημα,

που διαιωνίζει τη σεξιστική/πατριαρχική/μισογυνική αντίληψη

ότι για την πολεμοχαρή Ανδρική Μαλακία ευθύνεται η Γυναίκα

(ακόμη κι αν είναι έτσι, μιλάμε για την «Απόλυτη Ντροπή τού Ανδρικού Φύλου»).

Η καλλονή «Ελένη», η χαρακτηριζόμενη/επονομαζόμενη ως «Ωραία»,

φέρεται -βάσει των μύθων- να γεννήθηκε στη Σπάρτη,

οπότε είναι μπούρδα ο απλοποιητικός προσδιορισμός «Ελένη τής Τροίας».

Μάλιστα, ακριβώς η ίδια αντίληψη -και δη, σε μακράν επικινδυνότερη μορφή-

εκφράζεται μέσα από τη διαδεδομένη ανιστορησία

που ονοματίζει τα κλεμμένα «Μάρμαρα τού Παρθενώνα» ως «Ελγίνεια Μάρμαρα»,

επιδαψιλεύοντας νομιμοποίηση και ιδιοκτησία στον αρχαιοκάπηλο Έλγιν.

Γκέγκε;

19. Πρώτο Θέμα



Αρχικώς, δεν θέλω καν να σκεφτώ ότι το θηλυκό άρθρο είναι επιλογή και όχι παραδρομή.

Όμως, ακόμη κι αν είναι παραδρομή, προδίδει την «Ομοφοβία τού Υποσυνείδητου».

Σ.Σ. Η διατύπωση «η Αύγουστος Κορτώ»

-χωρίς να διερευνώ αν ενοχλεί το αναφερόμενο πρόσωπο-

εκπέμπει Χυδαιότητα, Φτήνια, Ομοφοβία και Μισογυνισμό,

ανεξάρτητα από τη θηλυκή αίσθηση που ενδεχομένως νιώθει ένα άρρεν άτομο.

Οι ομοφυλόφιλοι άντρες δεν είναι γυναίκες,

οι ομοφυλόφιλοι άντρες εξακολουθούν να παραμένουν άντρες,

ο Ανδρισμός δεν ορίζεται από τις σεξουαλικές επιλογές συναινούντων ενηλίκων ανδρών

(αρκεί η διδακτική αντιδιαστολή τού μάγκα Λάκη Γαβαλά και των ανδρείκελων πολιτικών,

ώστε να αντιληφθούμε απολύτως το Αληθές των λόγων μου).

20. Tlife



1) Όταν το Πρόσωπο δεν έχει άμεση επαφή με την Ιδιότητα,

πρέπει να μπαίνουν κόμματα εκατέρωθεν.

Ως εκ τούτου..: «Ο σύντροφός της, Γιάννης Καρυπίδης, την απήλαυσε…».

2) Τα «απόλαυσε, απαθανάτισε» είναι Προστακτική και όχι Αόριστος,

το «παρακολουθούσε» είναι ακόμη μια απλοποίηση τού Παρατατικού

(σύμφωνοι, το «απηθανάτισε» είναι παντελώς ασύμβατο με την Καθομιλουμένη,

όμως τα «απήλαυσε, παρηκολουθούσε» δεν σάς καθιστούν δα κι εγκληματίες·

αν τα χρησιμοποιήσετε, θα δείτε μεν να μειώνονται δραματικώς οι παρέες σας,

αλλά θα έχετε την ικανοποίηση ότι ομιλείτε σωστά Ελληνικά

και ίσως κάποτε γίνει κολλητός σας ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης,

κι εξομολογήτριά σας η πιστή μαθήτριά του, η Βίκη Φλέσσα).

3) Το «Άλσος» είναι ονομασία θεάτρου και θέλει εισαγωγικά.

4) Το «TLIFE» είναι ονομασία ιστοσελίδας και θέλει εισαγωγικά.

5) Η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

το Επίρρημα αντικαθίσταται από το Πληθυντικό Ουδετέρου Επιθέτου,

ο «ιδιαιτέρως χαλαρός» γίνεται «ιδιαίτερα χαλαρός».

6) Και τώρα, φτάνουμε στο «ζουμί» τής ανάρτησης…

Λέτε ότι ο σύντροφος τής Νατάσας Θεοδωρίδου απαθανατίστηκε από τον φακό σας

να παρακολουθεί χαμογελαστός, ιδιαίτερα χαλαρός και με θαυμασμό την «καλή» του,

όμως οι φωτογραφίες πυροδοτούν τη Σάτιρα και εμπνέουν σε διακωμωδητικές λεζάντες.

1η φωτογραφία:

«Πώς τραγουδάει έτσι αυτή η άφωνη; Θα πάθω ταυτοχρόνως κατάθλιψη και ρήξη τυμπάνου…».

2η φωτογραφία:

«Χαχαχα,

τέτοια “φάλτσα” ούτε ο Ρομπέρτο Κάρλος στο περίφημο φάουλ

που άφησε στήλη άλατος τον Μπαρτέζ στο φιλικό τής Βραζιλίας με τη Γαλλία το 1997.».

3η φωτογραφία:

«Έλα, τέλειωνε, δεν αντέχεσαι. Έχει κι η υπομονή τα όριά της, κουκλίτσα.».

4η φωτογραφία:

«Είπα κι εγώ να έρθω ένα βράδυ στα μπουζούκια,

και μού ’μελλε να μού έχει στήσει ενέδρα ο θηλυκός “Ταμπάκης”.

Γαμώ την ατυχία μου, γαμώ…».

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Twitter (νυν «Χ»): https://x.com/TopDaskalos

Gmail: TopDaskalos@gmail.com

Ο Δάσκαλος