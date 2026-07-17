Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 17 Ιουλίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



Η Γλωσσολογία προτείνει να δίδονται ολογράφως οι αριθμοί από το 1 έως το 20

(πόσω μάλλον, όταν είναι μονοψήφιοι).

Ειδησεογραφικώς, ενίοτε παρακάμπτουμε μεν αυτήν την οδηγία,

όμως οφείλουμε και πάλι να τηρούμε τις αισθητικές αναλογίες,

συνυπολογίζοντας ότι η Έμφαση δεν επιτυγχάνεται πάντοτε με τα νούμερα,

εξ ου και δεν θα ήταν σωστό να εκάναμε λόγο για «10άδες συλλήψεις».

Εν προκειμένω, λοιπόν, είναι άστοχη η διατύπωση «1 νεκρός»

(ιδίως όταν μιλάμε για νεκρούς

-και για να μην μπαίνουμε σε «μπακαλίστικες» προσεγγίσεις τραγωδιών-

γίνεται αποδεκτή η ολόγραφη αριθμητική μορφή όταν τα θύματα είναι από δύο και πάνω).

Από την άλλη, αν έχουμε να κάνουμε με θέματα ήσσονος βαρύτητας,

άστοχες είναι κι οι εκφράσεις τού τύπου

«οι 2 παρουσιαστές», «οι 3 ηθοποιοί», «οι 4 τραγουδίστριες», και ούτω καθ’ εξής.

2. Skai



1) Δεν υπάρχει σοβαρή πολιτική ανάλυση

που να ξεκινάει με την καφενειακή απορία «Πώς να ερμηνεύσει κανείς…»,

εκτός αν αρθρογράφος είναι ο Κύκλωπας Πολύφημος

και πρωταγωνιστής τού άρθρου ο Οδυσσέας.

2) Η φράση «ήξεις-αφήξεις» απαιτεί Ενωτικό,

διότι αναφέρεται σε ενιαία συμπεριφορική συνθήκη

και απέχει συντακτικούς παρασάγγας από τον περίφημο διφορούμενο χρησμό τής Πυθίας

«Ήξεις αφήξεις ουκ εν τω πολέμω θνήξεις.»,

ο οποίος ξεστομιζόταν από τις εκπροσώπους τού μαντείου των Δελφών προς τους στρατιώτες

και διαφοροποιούταν ανάλογα με την κατάληξή τους

(αν επέστρεφαν ζωντανοί,

η εκάστοτε «Πυθία» προέβαινε σε θριαμβολογίες,

διατεινόμενη ότι είχε πει «Θα πας, θα γυρίσεις, δεν θα πεθάνεις στον πόλεμο.»,

ενώ αν δεν επέστρεφαν,

η παπατζού «Πυθία» εδούλευε ψιλό γαζί τούς πενθούντες συγγενείς του,

υποστηρίζοντας ότι τού είχε πει «Θα πας, θα γυρίσεις δεν, θα πεθάνεις στον πόλεμο.»).

3) Τα «ήξεις-αφήξεις» τού Τραμπ

είναι όντως κοινό χαρακτηριστικό στα θέματα με το Iράν και με την Ουκρανία,

αλλά επειδή έχουμε δύο παντελώς διαφορετικές περιπτώσεις,

θα πρέπει να διατηρηθεί το εμπρόθετο άρθρο.

Άρα..: «απέναντι στο Ιράν και στην Ουκρανία».

4) Αντί να γεμίζει το κείμενο με απανωτά κόμματα, προτιμάται η Διπλή Παύλα.

Επίσης, είναι ανεπίτρεπτο να αντικαθίσταται η Άνω Τελεία από το Κόμμα

(όπως κι από τη διαχωριστική Παύλα).

Συνάμα, δεν απαγορεύεται να βάζουμε Τελεία στον Υπότιτλο (ούτε και στον Τίτλο).

Ως εκ τούτων..:

«Η πολιτική του παραμένει ασαφής·

γεγονός που δείχνει ότι

-παρά την εικόνα τού αποφασιστικού ηγέτη που επιδιώκει να προβάλλει-

δυσκολεύεται να λάβει αποφάσεις.».

3. iefimerida



1) Όταν υπάρχουν δύο νεκροί -και δη, νέοι άνθρωποι-

είναι ασέβεια να ξεκινάει η είδηση με τη λέξη «Θρίλερ»,

καθώς έτσι εκπέμπεται η σαθρή «Κουλτούρα τού “Ποπ-Κορν”»

(δυστυχώς,

υπάρχουν πολλοί υπάνθρωποι που αρέσκονται να απολαμβάνουν τραγωδίες

μασουλώντας ποπ-κορν και εν γένει κάθε είδους σνακς).

2) Και τώρα…,

θα προσφέρω δωρεάν ένα «Μάθημα Δημοσιογραφίας και Δεοντολογίας»

προς πολλά από τα εγχώρια «Μ.Μ.Ε.»

που βολεύονται να (ανα)μεταδίδουν ανέλεγκτες πληροφορίες.

Από τις πρώτες ώρες που μαθεύτηκε η σοκαριστική είδηση,

υπάρχουν σταθμοί και ιστοσελίδες που αναφέρονται σε «24χρονη»

(ανάμεσά τους και η «Ζούγκλα»),

και άλλοι σταθμοί κι ιστοσελίδες που αναφέρονται σε «27χρονη».

Ποια είν’ η αλήθεια;

Ποια είν’ η αλήθεια που -μέσω τής έγκυρης πληροφόρησης-

καταθέτει αυτήν την ελάχιστη τιμή στη μνήμη τής κοπέλας;

Θα σάς πω, λοιπόν, τι έκανα εγώ,

που είμαι δημοσιογράφος, αρθρογράφος, και επ’ ουδενί αστυνομικός ρεπόρτερ/συντάκτης.

Ήρθα σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιώς

(καθώς το συμβάν έγινε σε περιοχή τής δικαιοδοσίας της),

εξήγησα τον λόγο που εζήταγα τη διευκρίνιση

και όντως υπήρξε η αρμόδια αποσαφήνιση ότι το κορίτσι είχε γεννηθεί «το 2002».

Αυτή είναι η επίσημη απάντηση,

αυτή ήταν -συνεπαγωγικώς- η ηλικία τής αδικοχαμένης κοπέλας,

αυτή είναι η «Ξευτίλα τής Νεοελληνικής Δημοσιογραφίας»,

όπου ένας σκερβελές γράφει μια μαλακία

και σπεύδουν να την αναπαραγάγουν/αναπαράγουν ακρίτως οι όμοιοί του.

Όχι, δεν μέμφομαι το λάθος (κάθε άνθρωπος θα ημπορούσε να υποπέσει σε τέτοιο σφάλμα),

αλλά μέμφομαι ότι -παρά τις δύο διαφορετικές πληροφορίες-

τα «Μέσα» που κάνουν λόγο για «27χρονη»,

εξακολουθούν να κάνουν λόγο για «27χρονη»,

δίχως να αναρωτηθούν «Γιατί άλλοι μιλάνε για “24χρονη”;»

και χωρίς να μπαίνουν στην επιβεβλημένη διαδικασία να πράξουν τα δέοντα

(ειρήσθω εν παρόδω, η συγκεκριμένη ιστοσελίδα έχει κάνει τη διόρθωση).

3) «σε αμάξι, σε γκαράζ».

Τα δύο απανωτά «σε» συνιστούν ακαλαισθησία,

οπότε θα ήταν προτιμότερη η διατύπωση «σε αμάξι εντός γκαράζ».

4) Η λέξη «αμάξι» δεν εκπέμπει την αρμόζουσα θεσμικότητα,

οπότε οι τρεις (ανα)φορές είναι too much.

5) Ο προσδιορισμός «νεαροί» εμφανίζεται τέσσερις φορές,

οι λέξεις «νέοι» και «άνθρωποι» είναι απούσες.

Βολεύτηκε το δημοσιογραφοειδές και αρνούταν να αλλάξει «τροπάρι».

6) Ο τίτλος γράφει «στον Πειραιά»

(ορθώς, διότι η περιοχή τού εκάστοτε συμβάντος είναι βασική πληροφορία),

ο υπότιτλος γράφει «στον Πειραιά»,

ο εσωτερικός τίτλος γράφει «στον Πειραιά».

Το δημοσιογραφοειδές προσπαθεί με την Επαναληπτικότητα να καλύψει τη Λεξιπενία.

7) «…ο οποίος τους έβγαλε από το αμάξι…».

Η προσωπική αντωνυμία θέλει τόνο για να μην αποκτά κτητική σημασία.

Ήτοι..: «…ο οποίος τούς έβγαλε από το αμάξι…».

8) Η «ΚΑΡ.Π.Α.» είναι αρκτικόλεξο, οπότε θέλει τελείες και εισαγωγικά

(«ΚΑΡδιο-Πνευμονική Αναζωογόνηση»).

9) Το «Ε.Κ.Α.Β.» είναι αρκτικόλεξο, οπότε θέλει τελείες και εισαγωγικά

(«Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας»).

10) «διαπίστωσαν, πέθαναν».

Ο τονισμός των ρημάτων παραπέμπει στην Προστακτική,

οπότε οι σωστές μορφές είναι

«διεπίστωσαν/διαπιστώσαν/διαπιστώσανε» και «απέθαναν/πεθάναν/πεθάνανε».

Επιπροσθέτως,

το ρήμα «πέθαναν» είναι άκομψο σε τέτοια συμβάντα

και προτιμώνται πιο «διακριτικές» διατυπώσεις (όπως η φράση «έχασαν τη ζωή τους»).

11) «Το αυτοκίνητο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες…»

και «Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες…».

Σάς διέπει αφόρητη φλυαρία ως άτομα

και αυτό το στοιχείο εξωτερικεύεται (και) στα κείμενά σας.

Ξεκινάει μία πρόταση, αμέσως μετά πλατειάζετε/διευκρινίζετε,

κατόπιν επανέρχεστε, και πάει λέγοντας…

Η φράση «Σύμφωνα με…» πρέπει να βρίσκεται στην αρχή των προτάσεων

(αναφέρομαι στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων,

εξαιρώντας μόνον τις συντακτικές ροές που διαθέτουν λογοτεχνική αξία).

12) «από αναθυμιάσεις-δηλητηρίαση, από μονοξείδιο του άνθρακα».

Για να αποφευχθούν τα δύο απανωτά «από» και το -ούτως ή άλλως- αχρείαστο κόμμα,

η σωστή εκδοχή είναι «λόγω αναθυμιάσεων/δηλητηρίασης από μονοξείδιο τού άνθρακα»

(προτιμάται η «Μπάρα» από το Ενωτικό)

και η ακριβής φράση είναι «δηλητηρίαση από αναθυμιάσεις μονοξειδίου τού άνθρακα».

13) «Απαντήσεις για το αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια…».

Η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

το άρθρο «το» χρησιμοποιείται για να ουσιαστικοποιεί ολόκληρες προτάσεις.

Και βεβαίως, ακόμη μια διαδοχική επανάληψη λέξης (πρόθεση «για»).

14) «…με αποτέλεσμα να χάσουν τις αισθήσεις τους.».

Όταν υπάρχουν θάνατοι,

δεν κλείνεις την είδηση με απλή αναφορά σε απώλεια των αισθήσεων

(άλλωστε, η απώλεια των αισθήσεων δεν συνεπάγεται a priori και απώλεια ζωής).

Ως εκ τούτου..: «…με αποτέλεσμα να χάσουν τις αισθήσεις τους και εν τέλει τη ζωή τους.».

4. Κουτί τής Πανδώρας



Οι ίδιες παθογένειες κι εδώ, οι ίδιες ασταμάτητες επαναλήψεις,

η ίδια ξεπατικωτούρα, η ίδια αταλαντοσύνη, η ίδια αναξιοπιστία.

1) Πειραιάς: 4 φορές – ζευγάρι: 4 φορές – νεκρό: 3 φορές

αυτοκίνητο: 4 φορές – αριθμητικό «ένας/μία/ένα»: 4 φορές

(και «εντοπίστηκαν», και «βρίσκονται», εις διπλούν).

2) «σε αυτοκίνητο μέσα σε γκαράζ».

Όπως ετόνισα και στις προηγούμενες επισημάνσεις μου,

η σωστή φράση είναι «σε αυτοκίνητο εντός γκαράζ».

3) «σε αυτοκίνητο μέσα σε γκαράζ»,

«ένα νεαρό ζευγάρι, μέσα στο αυτοκίνητό τους»,

«με τους δύο βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο».

Χρησιμοποιείς συνεχώς κι άνευ λόγου το επίρρημα «μέσα»,

και διαπιστώνω ότι στη Δημοσιογραφία είσαι με «μέσο».

4) Το μονοσύλλαβο αριθμητικό «μια» εκπέμπει Αδιαφορία/Απαξίωση/Υποτίμηση.

Εδώ έπρεπε να υπήρχε η δισύλλαβη μορφή «μία (γυναίκα)».

5) «στην οδού Μήλου» (άνευ σχολίου).

6) «ένα νεαρό ζευγάρι, μέσα στο αυτοκίνητό τους».

Με δεδομένη την ύπαρξη τής λέξης «ζευγάρι»,

ο πληθυντικός τής κτητικής αντωνυμίας θα ήταν σωστός

αν το αυτοκίνητο ανήκε και στους δύο ανθρώπους.

Όμως, αναφέρεται στο κείμενο ότι το όχημα ανήκει στον πατέρα τού νεαρού,

οπότε η σωστή διατύπωση είναι «ένα νεαρό ζευγάρι, μέσα στο αυτοκίνητό του».

7) «εντοπίστηκαν στο γκαράζ του σπιτιού τους».

Το σπίτι ήταν η οικία τού 28χρονου,

ο πληθυντικός τής κτητικής αντωνυμίας είναι και πάλι λανθασμένος.

8) «με τους δύο βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο».

Πού είναι το «να» πριν από το ρήμα;

9) «λίγο μετά τις 9:30».

Το δημοσιογραφοειδές δεν ξέρει ότι η μορφή «9:30» διαθέτει χρονική αμφισημία.

Ως εκ τούτου,

δεν γνωρίζει ότι για να δηλωθεί πρωϊνή ώρα θα πρέπει να γράψει «09:30».

10) Όταν ξεκινάμε μία πρόταση με τη φράση «Σύμφωνα με πληροφορίες…»,

πάντοτε πρέπει να μπαίνει κόμμα κατόπιν

(και μετά από το κόμμα, να ακολουθεί το εκάστοτε υπάρχον στοιχείο).

11) Η 24χρονη κοπέλα είναι κι εδώ «27χρονη»

(η συγκεκριμένη ιστοσελίδα εξακολουθεί να έχει δημοσιευμένη την ανακρίβεια).

12) Το «Ε.Κ.Α.Β.» είναι αρκτικόλεξο, οπότε θέλει τελείες και εισαγωγικά

(«Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας»).

5. Women Only



1) Τα «άνοιξε, συνόδευε» είναι Προστακτική και όχι Αόριστος.

Και ναι μεν, το «ήνοιξε» δεν είναι κατ’ ελάχιστον συμβατό με την Καθομιλουμένη,

αλλά αν λέμε «εσυνόδευε» δεν θα μάς πέσει κι ο λωκός.

2) Η Υποκριτική πρέπει να γράφεται με κεφαλαίο,

διότι είναι Τέχνη και όχι επιθετικός προσδιορισμός.

Η Υποκριτική είναι ουσιαστικοποιημένο επίθετο.

3) «…όπως η ίδια παραδέχεται…».

Εδώ έχουμε διπλή δόση σαχλαμάρας,

αφού δεν χρειαζόταν καν να υπήρχε αυτή η φράση

και συνάμα το ρήμα «παραδέχεται» δεν κολλάει με το θέμα

(έτοιμο ήταν το δημοσιογραφοειδές να έλεγε

«…όπως η ίδια ομολογεί μετά από αλύπητα βασανιστήρια…»).

Κι όλ’ αυτά, για μιαν καντίνα. «Υπολοχαγός Καντίνα».

4) Δεινοπαθούν τα Σημεία Στίξης στη σχοινοτενή/χαζοβιόλικη πρόταση,

οπότε τη γράφω εξ αρχής και εξ ολοκλήρου για να κάνετε τις συγκρίσεις σας..:

Όπως όλα δείχνουν, η φετινή σεζόν θα είναι διαφορετική για την ηθοποιό,

καθώς -εκτός από την Υποκριτική- θα τη δούμε και στον ρόλο τής επιχειρηματία,

έχοντας κάνει πράξη ένα όνειρο που η ίδια τονίζει ότι την εσυνόδευε επί χρόνια.

6. S.DN.A.



Απουσία Αξιοπρέπειας. Απουσία Αυτοσεβασμού. Αυτοκτονική Βλακεία.

Το θλιβερό δημοσιογραφοειδές διατυμπανίζει

ότι στο ματς Παναθηναϊκός-Γκρασχόπερς «δεν έπεφτε καρφίτσα».

Δείτε τις φωτογραφίες,

ώστε να αντιληφθείτε στο έπακρο πού έχει καταντήσει το Λειτούργημα

και πώς μαγαρίζεται επί καθημερινής βάσεως η Δημοσιογραφία.

Δείτε τι σημαίνει η φράση «Δεν έπεφτε καρφίτσα»

και (προσ)ευχηθείτε να πέσει ατομική βόμβα στη Νεοελληνική Ανθυποδημοσιογραφία.









7. You Weekly



1) Τα «σκόρπισε, άφησε, αποκάλυψε, αναβίωσε, πραγματοποίησε»

είναι Προστακτική και όχι Αόριστος.

2) «από τότε που έγινε γνωστός ο πρόωρος χαμός του».

Όταν είναι πρόσφατος ο θάνατος,

όταν ο άνθρωπος έχει φύγει από τη ζωή προ ωρών ή ημερών,

δεν λέμε «από τότε» αλλά «από τη στιγμή».

Άϊντε, αμόρφωτα όντα.

3) Το συγκρότημα τού εκλιπόντος δεν μπαίνει σε εισαγωγικά στην πρώτη παράγραφο,

αλλά -ορθώς- μπαίνει σε εισαγωγικά στη δεύτερη παράγραφο.

Πρωθύστερη Αυτο-Αναίρεση.

4) Ακόμη μια πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

το γ΄ ενικό πρόσωπο μετατρέπεται σε γ΄ πληθυντικό πρόσωπο

(«θεωρούταν» κι όχι «θεωρούνταν», ενώ υπάρχει και η λόγια μορφή «εθεωρείτο»).

5) «θεωρούνταν ένας», «καθώς και ένας», «μια σπουδαία παρακαταθήκη».

Η Ζωή δεν είναι οι φτηνιάρικες αριθμήσεις τής μικροαστικής ύπαρξής σας.

6) «Ο ίδιος υπήρξε μέλος του συγκροτήματος…».

Η οριστική αντωνυμία «(ο/η/το) ίδιος/ίδια/ίδιο»

δεν ταιριάζει σε άπασες τις συνθήκες και τις περιστάσεις,

ούτε αποτελεί εκφραστική πανάκεια.

7) «πολλές περιοδείας» (άνευ σχολίου).

8) «πολλές περιοδείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό».

Το εμπρόθετο άρθρο πρέπει να διατηρηθεί και στη λέξη «εξωτερικό» για έμφαση.

Οπότε..: «πολλές περιοδείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό».

9) Οι «Beatles», οι «Blues Cargo», οι «Golden Nugget»,

οι «Purple Overdose», οι «The Bet» και οι «Why Not?»

θέλουν εισαγωγικά ως ονομασίες συγκροτημάτων.

10) Το δημοσιογραφοειδές βαριόταν να έβαζε κόμματα ανάμεσα στα πρόσωπα

(είναι εξαιρετικώς πιθανό να έκανε «ξεπατικωτούρα»),

με αποτέλεσμα να αναφέρει εννιά καλλιτέχνες χωρίς διαχωριστικό και γένος.

Ο «“Σιδηρόδρομος” τής Ξευτίλας».

Σ.Σ. Αποκαθιστώ στοιχειωδώς τούς καλλιτέχνες:

Joe-Louis Walker (ο), Lurrie Bell (ο), «Louisiana Red» (ο),

Douglas «Doogie» White (ο), Murali Coryell (ο), «Big Time» Sarah (η),

Matthew Skoller (ο), Linwood Taylor (ο), Henry Oden (ο).

11) Το «Facebook» είναι ονομασία πλατφόρμας και θέλει εισαγωγικά.

12) «προκαλλώντας» (άνευ σχολλλλίου).

8. Daily Media



1) Άμεση ποινικοποίηση τού προσδιορισμού/χαρακτηρισμού «διαμαντάκι»,

ώστε να σταματήσει ο κάθε μικροαστούλης να παριστάνει τον σκάουτερ

και να έχει ψευδαισθήσεις/παραισθήσεις ότι ανήκει στην «Elite» τής χώρας.

2) Ναι μεν δεν έχει προβληθεί η σειρά,

αλλά το δημοσιογραφοειδές προκαταβάλλει και επιχειρεί να προκαταλάβει

ότι θα είναι «διαμαντάκι».

Όχι, δεν έχει «μαγική σφαίρα», ούτε μαντικές ικανότητες, μηδέ τηλεοπτική κατάρτιση,

παρά μόνον ακατάσχετη σιελόρροια και προθυμία να αναπαράγει δελτία Τύπου.

3) «έρχεται στον Alpha» γράφει ο τίτλος, «Έρχεται μέσα στη νέα χρονιά!» γράφει ο υπότιτλος

(και με θαυμαστικούλι στο τέλος).

«Έ-έ-έρχεται…».

4) «Έρχεται μέσα στη νέα χρονιά!» και «για την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν».

Το δημοσιογραφοειδές θεωρεί συνώνυμες τις λέξεις «χρονιά» και «σεζόν»,

οπότε θα το κάνω να πάθει «κοκομπλόκο» με μία απλή ερώτηση:

Ποια χρονιά θα ξεκινήσει να προβάλλεται η σειρά;

5) Δεκατρία αριθμητικά «ένας/μια/ένα».

Και βεβαίως, παρ’ ότι το κείμενο είναι «λιβανιστήρι»,

χρησιμοποιείται η μονοσύλλαβη μορφή «μια» που εκπέμπει Αδιαφορία/Υποτίμηση/Απαξίωση.

Η Ελληνική Γλώσσα προδίδει τις μύχιες σκέψεις και ξεμπροστιάζει το Υποσυνείδητο.

6) «ένα λαμπερό καστ, ένα δοκιμασμένο σενάριο,

και, πάνω από όλα, μια πολυαναμενόμενη τηλεοπτική επιστροφή».

Για να αποφευχθούν τα τέσσερα απανωτά κόμματα, υπάρχει η Διπλή Παύλα.

Ήτοι..: «ένα λαμπερό cast, ένα δοκιμασμένο σενάριο,

και -πάνω από όλα- μια πολυαναμενόμενη τηλεοπτική επιστροφή»

(προτιμάται η ξενική γραφή τής λέξης «cast», διότι δεν είναι αρκούντως ελληνοποιημένη).

7) «Το πρόσωπο που αναμένεται να κλέψει τις εντυπώσεις…».

Τα δημοσιογραφοειδή αναμασούν διαρκώς αυτήν τη μαλακία,

αλλά αν τα ρωτήσεις «Ποιος είναι ο “Ιδιοκτήτης των Εντυπώσεων”;»

θα τραυλίζουν δίχως αύριο και θα καταλάβουν ότι -στην πραγματικότητα-

οι τετριμμένες «εξυπνάδες» τους είναι θλιβερές μπούρδες.

8) Τα «κατάφερε, αποκάλυψε» είναι Προστακτική, τα «κατέφερε, απεκάλυψε» είναι Αόριστος.

9) «εξαιρετικά, πρόσφατα, χαρακτηριστικά, έντονα».

Ακόμη μια πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

το Επίρρημα μετατρέπεται σε Πληθυντικό Ουδετέρου Επιθέτου.

Τα σωστά είναι «εξαιρετικώς, προσφάτως, χαρακτηριστικώς, εντόνως».

10) «…, ωστόσο, όπως αποκάλυψε πρόσφατα, …»

και «…, μια προσθήκη που, αν επιβεβαιωθεί, θα ενισχύσει…».

Για να αποφευχθούν τα απανωτά κόμματα, υπάρχει η Διπλή Παύλα.

Ήτοι..: «…, ωστόσο -όπως απεκάλυψε προσφάτως- …»

και «…, μια προσθήκη που -αν επιβεβαιωθεί- θα ενισχύσει…».

11) «…παρεμβάσεις από το οικογενειακό τους περιβάλλον…».

Ακόμη μια πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

η κτητική αντωνυμία παρεισφρέει ανάμεσα στο επίθετο και στο ουσιαστικό.

9. Yupiii



1) «Συγκίνει».

Όταν βλέπεις στην πρώτη λέξη τού τίτλου να υπάρχει λάθος,

αυτομάτως καταλαβαίνεις το επερχόμενο τσουνάμι πανηλιθιότητας.

2) Επαναλήψεις επί επαναλήψεων, σε βαθμό υστερίας.

Θλιβερό κείμενο, που αποτελεί «Δυσφήμιση τής Συγκίνησης».

3) «γυιος» και όχι «γιος».

4) «Μία συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα του, τον αείμνηστο Γιώργο Παπαδάκη,

έκανε ο γιος του, Φοίβος Παπαδάκης.».

Μιλάμε για μαθηματική εξίσωση

που θα εδυσκόλευε τον Άλμπερτ Αϊνστάϊν και τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή,

μιλάμε για ασύλληπτη αποκάλυψη, μιλάμε για μνημειώδη διευκρίνιση.

Όταν είσαι γυιος τού πατέρα σου και κάνεις ανάρτηση για τον πατέρα σου,

είσαι γυιος τού πατέρα σου.

5) Το «δημοσίευσε» είναι Προστακτική και όχι Αόριστος.

6) «στον προσωπικό του λογαριασμό», «από την παιδική του ηλικία».

Η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

η κτητική αντωνυμία παρεισφρέει ανάμεσα στο επίθετο και στο ουσιαστικό.

7) Το «Instagram» είναι ονομασία πλατφόρμας,

οπότε πρέπει να γράφεται με κεφαλαίο και θέλει εισαγωγικά.

8) «…δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram

μία φωτογραφία στην οποία τον βλέπουμε στην αγκαλιά του πατέρα του…».

Τα τέσσερα εμπρόθετα άρθρα σε μία πρόταση, δηλώνουν παραληρηματική σχοινοτένεια.

Η μοναδική απολύτως απαραίτητη διατύπωση

είναι η αποστροφή «στην αγκαλιά του πατέρα του».

9) «μαζί με τον αδερφό του».

Αν θέλεις να μετρήσεις το «I.Q.» ενός ατόμου,

ζήτα του να σού αναλύσει τις διαφορές ανάμεσα στις λέξεις «αδελφός» και «αδερφός»

(διόλου τυχαίος ο όρος «Ωχαδερφισμός»).

10) Το δημοσιογραφοειδές φτάνει στο απόπατο σημείο ρουτινιάρικης αναισθησίας,

να προσδιορίζει τις λέξεις τού πενθούντος Φοίβου Παπαδάκη ως «λεζάντα».

Φτήνια. Αταλαντοσύνη. Αμορφωσιά. Παρασιτισμός.

Τα πάντα είχαν προαναγγελθεί από το «Συγκίνει».

10. News247



1) Όταν αναφερόμαστε σε τιμή προϊόντος,

προτιμάται το ρήμα «κοστίζει» που έχει στενότερη σύνδεση με το Εμπόριο.

Το «στοιχίζει» προκρίνεται σε θέματα με συναισθηματικές διαστάσεις.

2) Αν θεωρήσουμε ότι οι «Πράσινοι» είναι θεσμοθετημένο προσωνύμιο,

πρέπει η λέξη να γράφεται με κεφαλαίο και να μπαίνει σε εισαγωγικά.

Επίσης, είναι συνήθως ακαλαίσθητη εικόνα να κλείνει μία πρόταση με Γενική,

όπως ακαλαίσθητη εικόνα συνιστούν γενικώς

τα προσωνύμια που βρίσκονται σε Πλάγιες Πτώσεις.

Ακριβώς τα ίδια ισχύουν και για το Έμβλημα τού Παναθηναϊκού, το «Τριφύλλι».

3) «Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στα αποκαλυπτήρια των εμφανίσεων…».

Πέρα από το γεγονός ότι το «προχώρησε» είναι Προστακτική,

εδώ έχουμε μια σεσημασμένη γελοιωδέστατη μπούρδα,

όπου τα δημοσιογραφοειδή νομίζουν

πως το ρήμα «προχωρώ» ταιριάζει ως εισαγωγή για περιγραφή ενεργειών κι εξελίξεων.

Έτσι, αντί για τις φράσεις

«Ο Παναθηναϊκός προέβη στα αποκαλυπτήρια των εμφανίσεων»,

«Ο Παναθηναϊκός έκανε τα αποκαλυπτήρια των εμφανίσεων»

και για την αφαιρετική εκδοχή «Ο Παναθηναϊκός απεκάλυψε τις καινούργιες εμφανίσεις του»,

έχουμε αυτήν την πανηλιθιότητα με το «προχώρησε».

4) «Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στα αποκαλυπτήρια των εμφανίσεων

που θα συνοδεύουν τη φετινή σεζόν την ποδοσφαιρική ομάδα.».

Υπάρχει έστω ένας από εσάς,

που να έχει πει στη ζωή του τη φράση «Με συνοδεύει το παντελόνι μου…»;

Υπάρχει έστω μία από εσάς,

που να έχει πει στη ζωή της τη φράση «Με συνοδεύει η φούστα μου…»;

5) «…θα συνοδεύουν τη φετινή σεζόν την ποδοσφαιρική ομάδα.».

Το δημοσιογραφοειδές δεν διαθέτει τη στοιχειώδη αισθητική

ώστε να αποφύγει τις δύο απανωτές Αιτιατικές

και δεν διαθέτει την υποτυπώδη γλωσσική ευστροφία ώστε να γράψει

«…θα συνοδεύουν (ε)φέτος την ποδοσφαιρική ομάδα.».

6) «Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στα αποκαλυπτήρια των εμφανίσεων

που θα συνοδεύουν τη φετινή σεζόν την ποδοσφαιρική ομάδα.

Δείτε την τιμή της.».

Το δημοσιογραφοειδές έμεινε στον τίτλο του

και εξέχασε ότι σε αυτήν την πρόταση υπάρχει Πληθυντικός (εμφανίσεις, συνοδεύουν),

οπότε προτρέπει να δούμε την τιμή της.

Τρικυμία εν κρανίω.

7) «Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026

ήταν μία ξεχωριστή ημέρα το φετινό καλοκαίρι για τον Παναθηναϊκό…».

Δεν αντέχεται η Αταλαντοσύνη. Δεν αντέχεται.

Η ξεχωριστή ημέρα δεν έχει καν το αρμόζον- ελέω εμφατικότητας- άρθρο,

η διευκρίνιση «το φετινό καλοκαίρι» διαλύει την όποια συνοχή,

οι δύο απανωτές Αιτιατικές επιμένουν να δηλώνουν την παρουσία τους.

8) Η «Π.Α.Ε.» είναι αρκτικόλεξο, οπότε απαιτεί τελείες και εισαγωγικά

(«Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία»).

9) «…με τους ανθρώπους της ΠΑΕ

να δίνουν στη δημοσιότητα τις εμφανίσεις για τη νέα σεζόν.».

Μετά το «προχώρησε στα αποκαλυπτήρια των εμφανίσεων»,

τώρα «δίνουν στη δημοσιότητα τις εμφανίσεις».

Παραλήρημα Ελληνικούρας.

10) «Η πρώτη (φανέλα) είναι η κλασική πράσινη και ξεχωρίζει για τις αχνές ρίζες…».

Για τις «αχνές ρίζες».

Γελάνε μέχρι κι οι πλάτανοι που έχουν ρίγες.

11) «Η πρώτη είναι η κλασική πράσινη και ξεχωρίζει για τις αχνές ρίζες

και το “Εδώ είναι ο Παράδεισος και η Κόλαση εδώ”.».

Θα έπρεπε να είχαν αποφευχθεί τα δύο απανωτά «και»

(τρία, αν συνυπολογίσουμε το «και» τού στίχου),

θα έπρεπε να υπήρχε η πρόθεση στην αναφορά τού στίχου.

Η σωστή διατύπωση είναι η εξής:

«Η πρώτη είναι η κλασική πράσινη,

η οποία ξεχωρίζει για τις αχνές ρίγες και για το “Εδώ είναι ο Παράδεισος και η Κόλαση εδώ”.».

12) «και το “Εδώ είναι ο Παράδεισος και η Κόλαση εδώ” όπου αναγράφεται στο λευκό πλαίσιο».

Το δημοσιογραφοειδές νομίζει ότι το «όπου» και το «που» είναι ίδιες λέξεις.

13) «…ενώ η τρίτη κατά σειρά εμφάνιση είναι η μαύρη.».

Άλλος ένας πλατειασμός με την περιττή διευκρίνιση «κατά σειρά».

Επίσης, προτιμάται να κλείνει η πρόταση με ουσιαστικό παρά με επίθετο,

οπότε η υποφερτή φράση είναι «…ενώ η μαύρη θα είναι η τρίτη εμφάνιση τής ομάδας.».

11. Tlife



1) Το «καίω» είναι φωνηεντόληκτο ρήμα

και η μετοχή παθητικού Παρακειμένου σχηματίζεται με ένα «μ».

Ως εκ τούτου, η σωστή μορφή είναι «Καμένος».

2) «Η σπάνια φωτογραφία με την 14χρονη κόρη του Πολυτίμη – Δέσποινα».

Έτσι όπως είναι γραμμένη αυτή η φράση,

διαβάζουμε ότι υπάρχει κάποιος που λέγεται «Πολυτίμης»,

ο οποίος έχει μια κόρη που έβγαλε φωτογραφία με τον Πάνο Καμ(μ)ένο,

ενώ υπάρχει στην ιστορία και μια «Δέσποινα»

που δεν εμάθαμε τι έκανε διότι έμεινε κουτσουρεμένη η πρόταση.

Σε απλά Ελληνικά,

όταν το Πρόσωπο δεν έχει άμεση επαφή με την Ιδιότητα,

πρέπει να διαχωρίζεται με κόμμα/κόμματα από τις όμορες λέξεις,

ενώ συνάμα το Ενωτικό δεν πρέπει να μπερδεύεται με τη (διαχωριστική) Παύλα.

Επίσης, το σωστό είναι «με τη 14χρονη» και όχι «με την 14χρονη»

Ως εκ τούτων..: «Η σπάνια φωτογραφία με τη 14χρονη κόρη του, Πολυτίμη-Δέσποινα»

(λανθασμένο συντακτικό στον τίτλο, σωστό συντακτικό στο κείμενο,

θερίζουν οι συγχύσεις προσωπικοτήτων και οι διπολικές διαταραχές στην εποχή μας).

3) Οι «Ανεξάρτητοι Έλληνες» είναι ονομασία κόμματος και θέλει εισαγωγικά.

Εν προκειμένω δε,

επειδή -όπως προανέφερα- είναι ακαλαισθησία

να υπάρχουν πλάγιες πτώσεις σε λέξεις εντός εισαγωγικών,

επιλέγεται η μορφή «πρόεδρος των “ΑΝ.ΕΛ.”».

4) «οικογενειακή του ζωή», «από τις καλοκαιρινές τους διακοπές».

Η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

η κτητική αντωνυμία παρεισφρέει ανάμεσα στο επίθετο και στο ουσιαστικό.

5) «κοινές εμφανίσεις», «εμφανίζονται χαμογελαστοί», «ιδιαίτερα εμφανής».

Φαίνεσαι ότι τη χλαπάκιασες τη «φανουρόπιτα».

6) «μια χαλαρή στιγμή».

Χαλαρή στιγμή μεν, υφέρπουσα Αδιαφορία/Υποτίμηση/Απαξίωση δε.

Άλλο «μία», άλλο «μια», άλλο κνούπια, άλλο… (δικό σας).

7) «ιδιαίτερα εμφανής».

Η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

το Επίρρημα αντικαθίσταται από τον Πληθυντικό Ουδετέρου Επιθέτου,

το «ιδιαιτέρως» μετατρέπεται σε «ιδιαίτερα»

(χιλιάδες «ιδιαίτερα» δεν αρκούνε για να γίνουν δημοσιογράφοι τα δημοσιογραφοειδή).

12. C.N.N. Greece



1) «Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από ανήλικους» και όχι «Θύμα άγριου ξυλοδαρμού ανηλίκων».

2) Και μόνο που αναφέρθηκε μόνον τρεις φορές ο «42χρονος» και μόνο δύο φορές ο «14χρονος»,

θεωρώ ότι εδώ αξίζει ένα «πουλιτζεράκι»

(ιδίως αν προσμετρήσουμε ότι αναφέρθηκε μόλις μια φορά ο «ένας 42χρονος»,

μόλις δυο φορές ο «ένας 14χρονος»,

μόλις δυο φορές η «ομάδα νεαρών», μόλις δυο φορές ότι «έκαναν κόντρες»

και μόλις τρεις φορές η Αστυνομία κι οι αστυνομικοί).

3) «Αιτία του σοβαρού επεισοδίου σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ήταν η παρατήρηση…»

και «Το επεισόδιο σύμφωνα με το (τάδε «Μέσο»), έγινε αργά το βράδυ της Δευτέρας…».

Πέρα από την απαράδεκτη ύπαρξη τού «σύμφωνα με» σε δύο διαδοχικές φράσεις,

θα έπρεπε να ήταν στην αρχή των προτάσεων και όχι να παρακωλύει την ανάπτυξή τους,

καθώς παράγεται κι εκπέμπεται ανυπόφορος πλατειασμός.

Επίσης, όταν βρίσκεται εν μέσω τής πρότασης, επιβάλλεται να μπαίνουν κόμματα εκατέρωθεν.

4) «(Αιτία ήταν) η παρατήρηση για τις κόντρες με τις μηχανές που έκαναν.».

Αν πετάξεις τέτοια διατύπωση σε καφενειακή συζήτηση,

θα σε διώξουν διά παντός επειδή θα έχεις τερματίσει την Ασυνταξία.

5) Η Αστυνομία -ως Πολιτειακός Θεσμός και ως Σώμα- γράφεται με κεφαλαίο

(ανεξαρτήτως των ιδεολογικών ενστάσεών μας).

6) «Ο 42χρονος που ήταν στο λιμανάκι της περιοχής με τον γιο του,

δέχθηκε επίθεση από ομάδα νεαρών…».

Η Αναφορικότητα επιτείνει τον Πλατειασμό,

οπότε προτιμώνται διατυπώσεις που διαθέτουν αμεσότητα

και δεν διακόπτουν τη ροή τής πρότασης.

Ως εκ τούτου..:

«Ο 42χρονος ήταν στο λιμανάκι της περιοχής με τον γιο του,

όταν δέχθηκε επίθεση από ομάδα νεαρών…».

7) «γυιος» και όχι «γιος».

8) «…επειδή τους έκανε παρατήρηση…», «Η ομάδα των νεαρών του επιτέθηκε…».

Η προσωπική αντωνυμία θέλει τόνο για να μην αποκτά κτητική σημασία.

Ήτοι..: «…επειδή τούς έκανε παρατήρηση…» και «Η ομάδα των νεαρών τού επιτέθηκε…».

9) «…επειδή τους έκανε παρατήρηση γιατί έκαναν κόντρες…».

Αυτή η θλιβερή αλληλουχία τού «επειδή» και τού «γιατί» είναι το «“Βατερλό” τής Αιτιολόγησης».

10) «έκαναν κόντρες και επικίνδυνους ελιγμούς με τις μηχανές του.».

Ααα…, ήταν και δικές του οι μηχανές; Δικαίως τούς έκανε παρατήρηση.

11) Το αρκτικόλεξο «Ε.Κ.Α.Β.» θέλει τελείες και εισαγωγικά

(«Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας»).

12) Βάσει τής εμφατικής περιγραφής,

ήταν τέτοια η κινητοποίηση τής Αστυνομίας,

ήταν τέτοια η ένταση και η έκταση τής επιχείρησης,

που συνελήφθη ένας ολόκληρος 14χρονος.

Ναι…, τώρα μπορούμε να μιλήσουμε μετά βεβαιότητος για «Πούλιτζερ».

13. Espresso



1) Υποψιάζομαι ότι ο διπλός τόνος στο επίθετο «ξέγνοιαστες»

είναι απομεινάρι κάποιας φράσης τού τύπου «ξέγνοιαστές τους στιγμές»,

όπου η κτητική αντωνυμία παρεισφρέει ανάμεσα στο επίθετο και στο ουσιαστικό.

Όπως και να ’χει, όμως, άλλος ένας τόνος και θα είχε επιτευχθεί το Απόλυτο.

2) Αφού και τα δύο επώνυμα έχουν -βάσει των γλωσσικών ειωθότων- «θηλυκή» κατάληξη,

καλό θα ήταν να υπήρχαν και τα ονόματα των δύο προσώπων,

ώστε να μην προκαλείται η ψυχαναγκαστική παρατηρητικότητά μας.

14. News Break



1) «Μέσα από ένα Instagram Story».

Η Χριστιανορθόδοξη Εκκλησία ανεκοίνωσε προσφάτως την αγιοποίηση τού «Instagram Story»,

οπότε επιβάλλεται να γράφουμε και τις δύο λέξεις με κεφαλαίο,

αλλιώς θα πέσει «Facebook» να μάς κάψει

(Θου, Κύριε, τω «TikTok» μου…).

2) «Μέσα από ένα Instagram Story», «Μέσα από σχετική ανάρτηση στο instagram».

Τα δημοσιογραφοειδή έχουν τάμα να χρησιμοποιούν μανιωδώς το επίρρημα «μέσα»

(μέσα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, πάντα).

3) «Μέσα από σχετική ανάρτηση στο instagram».

Το βλάσφημο ον έγραψε με πεζό αρχικό το «Instagram»;

Επειγόντως χρειάζεται εξορκισμό για να βγούνε από μέσα του οι δαίμονες

(αλλιώς, να βράζει εσαεί στα καζάνια τού «Internet Explorer»).

3) Το «Instagram» είναι ονομασία πλατφόρμας και θέλει εισαγωγικά.

4) Το «ξεκαθάρισε» είναι Προστακτική και όχι Αόριστος.

5) Ο Αλεξάνδρου είναι…, τι; Είναι παρουσιαστής; Από πότε; Από αύριο;

6) «Γιατί ο παρουσιαστής επιλέγει να προστατεύσει το περιβάλλον με τη σιωπή του».

Αν ζούσε ο Καζαντζάκης και ανεγίγνωσκε αυτήν τη διατύπωση, θα έπαυε να ζούσε.

7) «Γιατί ο παρουσιαστής επιλέγει να προστατεύσει το περιβάλλον…»

και «Λάτρης της φύσης…».

Με δεδομένη τη γενική διάσταση των αναφορών,

το Περιβάλλον και η Φύση πρέπει να ξεκινούν με κεφαλαίο.

8) «Αυτήν τη φορά…» και όχι «Αυτή τη φορά…»,

«…σε αυτήν την κίνηση…» και όχι «…σε αυτή την κίνηση…».

9) «…επέλεξε να κρατήσει την ακριβή τοποθεσία των εξορμήσεων του κρυφή.».

Το δημοσιογραφοειδές αδυνατεί να ανταποκριθεί σε απλές απαιτήσεις ροής κειμένου,

οπότε θεωρεί ακατόρθωτη τη φράση

«…επέλεξε να κρατήσει κρυφή την ακριβή τοποθεσία των εξορμήσεών του.».

10) «των εξορμήσεών του» και όχι «των εξορμήσεων του» (λείπει ο διπλός τονισμός).

11) «…προβαίνει σε αυτή την κίνηση…».

Δεν το εξέραμε ότι η Σιωπή είναι κίνηση, αλλά να που το μαθαίνουμε…

12) «προκειμλενου» (άνευ σχολίου).

15. Lady Like



1) Η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

το Επίρρημα αντικαθίσταται από τον Πληθυντικό Ουδετέρου Επιθέτου,

το «παθητικώς» γίνεται «παθητικά».

2) Το Ενωτικό σε νέες περιπέτειες…

Συνήθως βλέπουμε το Ενωτικό να αντικαθίσταται από τη (διαχωριστική) Παύλα

ή ενίοτε να κραυγάζει διά τής απουσίας του.

Εδώ, όμως, είναι παντελώς άστοχη και αποτυχημένη η χρήση του,

καθώς συνδέει ανόμοιες λέξεις (επίρρημα και επίθετο).

Εν κατακλείδι,

βάζουμε Ενωτικό σε περιπτώσεις

όπου και οι δύο λέξεις ανήκουν στο ίδιο «Μέρος τού Λόγου»,

ήτοι «ουσιαστικό-ουσιαστικό», «επίθετο-επίθετο», «ρήμα-ρήμα», «επίρρημα-επίρρημα»

(«αποκάλυψη-βόμβα», «γνωστοί-άγνωστοι», «ήξεις-αφήξεις», «σιγά-σιγά», κ.ο.κ.).

16. The Toc



1) «Εφιαλτική στιγμή» η ιπτάμενη κατσαρίδα; Πώς δεν είπες ότι ήταν και «τραγωδία»;

(εσύ που έγραψες αυτήν τη γελοιότητα,

συγκεντρώνεις συντριπτικές πιθανότητες να είσαι από εκείνα τα άτομα

που έχουν συνεχώς κρεμασμένη την Ελληνική Σημαία στο μπαλκονάκι

και μιλάς για «Τουρκαλάδες» απειλώντας ότι θα τούς πάρουμε ξανά την Πόλη).

2) Αυτά τα κακόγουστα εισαγωγικά, πότε θα τα καταργήσετε από την ιστοσελίδα σας;

Δεν τα βλέπετε ότι μοιάζουν με τσουγκράνες;

3) Αν έπρεπε να επιλέξω -ανάμεσα στο «επιτέθηκε» και στον «αέρα»-

σε ποια από τις δύο λέξεις θα έβαζα εισαγωγικά,

αναφανδόν θα επέλεγα τον «(τηλεοπτικό) αέρα»,

διότι έχει σαφώς μεγαλύτερη μεταφορικότητα.

Ειδάλλως, βάζουμε εισαγωγικά και στις δύο λέξεις.

4) «Παρ’ όλο» και όχι «παρόλο»

(καταλαβαίνω, βεβαίως,

ότι δεν δύνασθε να απογαλακτιστείτε

από την εμμονική μικροαστική/νεοελληνική συνήθειά σας, την «παρόλα»).

5) «η έκφρασή της» και όχι «η έκφραση της» (λείπει ο διπλός τονισμός).

6) Τα «πρόδωσε, διατήρησε, συνέχισε» είναι Προστακτική,

τα «επρόδωσε, διετήρησε, εσυνέχισε» είναι Αόριστος.

7) Όταν βρεθεί πάνω σου ένα έντομο,

το ακριβές ρήμα είναι το «νιώθω (αισθάνομαι)» και όχι το «αντιλαμβάνομαι».

Γκέγκε;

17. Newsit



Το δημοσιογραφοειδές δεν ξέρει ποιος είναι ο κανόνας

που διέπει τις μονοσύλλαβες λέξεις στο «Μονοτονικό».

Σύμφωνα με το ισχύον «Γλωσσικό Σύστημα», λοιπόν,

οι μονοσύλλαβες λέξεις δεν τονίζονται,

εκτός από δύο -και μοναδικές- εξαιρέσεις:

τα «πού» και «πώς», όταν έχουν επιρρηματική σημασία

(το μεν είναι ΚΑΙ τοπικό επίρρημα, το δε είναι ΚΑΙ τροπικό επίρρημα),

ώστε να τα διαχωρίζουμε από τις έτερες/αναφορικές σημασίες τους

(άνευ τονισμού, το «που» είναι μόριο/σύνδεσμος και το «πως» είναι σύνδεσμος).

Ως εκ τούτων,

απαιτείται τόνος στην αποστροφή «πώς υπολογίζεται (το επίδομα αδείας) αυτό το καλοκαίρι»,

ενώ συνάμα δεν μπαίνει τόνος στην αντωνυμία «ποιος»,

διότι δεν υπάρχει κίνδυνος νοηματικής σύγχυσης.

Τέλος, είναι παντελώς ακαλαίσθητη και ασύντακτη η φράση

«Μέχρι πότε είναι οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά»,

καθώς η αποστροφή «Μέχρι πότε είναι οι αιτήσεις» πλήττει τη Θεσμικότητα

(αντί τού «είναι» προτιμάται το «κατατίθενται»),

ενώ επιπροσθέτως χρήζει επισήμανσης

ότι εδώ το «και» αναγγέλλει διαφορετική νοηματική ενότητα,

οπότε πρέπει να προηγείται κόμμα.

Ως εκ τούτων,

διορθωμένη η πρόταση είναι

«Μέχρι πότε κατατίθενται οι αιτήσεις, και όλα τα δικαιολογητικά»

και η ακόμα καλύτερη εκδοχή είναι

«Μέχρι πότε κατατίθενται οι αιτήσεις και ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά»

(τα παιδιά στη φωτογραφία, γελάνε με το συντακτίδιο).

18. Πρώτο Θέμα



1) Η Προσφώνηση πρέπει να συνοδεύεται -ανάλογα με τη θέση της στην πρόταση-

από κόμμα/κόμματα.

Άρα..: «Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.».

2) Αφού γίνεται λόγος για «ατάκα-διαχρονικό σύμβολο»,

πρέπει ο Ελληνικός Κινηματογράφος να γραφτεί με κεφαλαία.

Επίσης, απουσιάζει ακόμη ένα κόμμα στην πρόταση.

Συνολικώς, ο σωστός τίτλος είναι ο εξής:

«Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.»:

Η θρυλική ατάκα τής Μάρως Κοντού,

που έγινε διαχρονικό σύμβολο τού Ελληνικού Κινηματογράφου».

3) «να φοβήται» και όχι «να φοβείται».

4) Το «πέρασε» είναι Προστακτική, το «επέρασε» είναι Αόριστος.

19. News Beast



Το σύμβολο των βαθμών Κελσίου δεν πρέπει να μπαίνει αμέσως μετά από το νούμερο,

αλλά να μεσολαβεί ένα «διάστημα» (40 °C).

Αυτό το συνονθύλευμα «40°C» που βλέπουμε, σημαίνει… «40 μοίρες Άνθρακας».

20. Enikos



1) «Κύπελλο» με κεφαλαίο (ορθώς), «πρωτάθλημα» με μικρό; Γιατί;

Γιατί ο σημαντικότερος τίτλος γράφεται με μικρό και ο δευτερεύων με κεφαλαίο;

2) Το ρήμα «εξασφαλίζω» χρησιμοποιείται εν τη εξελίξει τής εκάστοτε διοργάνωσης

και δη όταν έχει προκύψει αριθμητική/στατιστική βεβαιότητα περί τής τελικής έκβασης.

Εδώ, η μετοχή «εξασφαλίζοντας» εκπέμπει Φλυαρία/Σχοινοτένεια/Μπουρδολογία.

3) «έπειτα από 55 χρόνια».

Άσχετα δημοσιογραφοειδή, πετάτε ένα «έπειτα» ή ένα «ύστερα»,

χωρίς να γνωρίζετε τις -λεπτές, μα ειδοποιούς- διαφορές που έχουν με το «μετά».

Εν προκειμένω, λοιπόν,

μάθετε ότι το «έπειτα» προέρχεται από την πρόθεση «επί» και από το αρχαίο επίρρημα «είτα»,

το οποίο εσήμαινε «αμέσως, αυτοστιγμεί, εντός ολίγου».

Άρα, το «έπειτα από 55 χρόνια» είναι τζιτζιφιόγκικη γλωσσική επιτήδευση,

που γελοιοποιείται ανεπαναλήπτως από την Ετυμολογία.

4) Άλλη μια πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

το «Παράλληλα» δηλώνει το «Ασυνάντητον τής Αταλαντοσύνης με την Ελληνική Γλώσσα»

και -αντί να ενώνει- διαχωρίζει απολύτως το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο.

Μακράν προτιμότερες οι λέξεις «Συνάμα», «Επιπροσθέτως», «Επιπλέον».

5) Επίτηδες άφησα τελευταίο το απαράδεκτο παράπτωμα τής ανάρτησης.

Πότε διεξήχθησαν οι δύο διοργανώσεις;

Το κείμενο αναφέρει ότι οι αγώνες έγιναν από τις 2 έως τις 10 Ιουλίου.

Πότε αναρτήθηκε η είδηση;

Στις 16 Ιουλίου.

Τι κι αν το θέμα απέκτησε ευρεία δημοσιότητα

λόγω τού γεγονότος ότι στο φιλικό ποδοσφαιρικό ματς Παναθηναϊκός-Γκρασχόπερς

υπήρξε η πανηγυρική παρουσίαση τού νταμπλούχου σκακιστικού τμήματος

(η αναμέτρηση είχε τηλεοπτική κάλυψη από τον «Σκάϊ» στις 11 Ιουλίου),

το δημοσιογραφοειδές είπε να κοροϊδέψει κόσμο και να δείξει ότι παράγει έργο,

αναρτώντας συμβάν που είχε λάβει χώρα πριν από έξι μέρες.

Άντε…,

κατά τα Χριστούγεννα θα μάς ενημερώσει

και ποια ομάδα θα έχει κατακτήσει το φετινό «Μουντιάλ».

Αδημονούμε…

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Twitter (νυν «Χ»): https://x.com/TopDaskalos

Gmail: TopDaskalos@gmail.com

Ο Δάσκαλος