Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 24 Ιουλίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



1) Τα δύο «ρο» στο «αναρρωτηθεί» είναι από μαρσάρισμα μηχανής;

2) Αν στο «Έχετε αναρρωτηθεί ποτέ;» απαντήσω «Ναι, έχω αναρωτηθεί ποτέ.»,

σημαίνει ότι δεν έχω αναρωτηθεί έστω μια φορά.

3) Η «B.M.W.» είναι ονομασία εταιρείας και θέλει εισαγωγικά.

4) Στην αποστροφή

«…μοιάζει με έναν τετρακύλινδρο κινητήρα

και παραμένει, περισσότερα από 50 χρόνια μετά,

ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της αυτοκινητοβιομηχανίας»,

είναι προτιμότερη η Διπλή Παύλα από τα δύο κόμματα

και συνάμα η πρόταση να έχει διαφορετική δομή,

ώστε να ευνοείται η ροή τού κειμένου

και να μην παράγεται προσωρινώς νοηματική σύγχυση.

Ως εκ τούτων..:

«…μοιάζει με έναν τετρακύλινδρο κινητήρα και -για πάνω από 50 χρόνια-

παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της αυτοκινητοβιομηχανίας».

2. S.DN.A.



1) «Με τον πιο σαφές τρόπο…».

Έχει γεμίσει η Δημοσιογραφία με θλιβερά όντα,

που μαγαρίζουν το Λειτούργημα με την αμορφωσιά τους.

Μιλάμε για λειτουργικώς αναλφάβητα δημοσιογραφοειδή,

τα οποία περιφέρουν ασυδότως την αταλαντοσύνη τους,

αντί να υποχρεώνονται να επιστρέψουν στο Δημοτικό.

«Με τον πιο σαφές τρόπο…». KATANTIA.

2) «για τη νέα σεζόν» και όχι «για την νέα σεζόν».

3) «…ότι δεν τον υπολογίζει για την νέα σεζόν και ότι πρέπει να βρει νέα ομάδα.».

Για να μην υπάρχει δύο φορές στην ίδιαν πρόταση ο σύνδεσμος «ότι»,

θα έπρεπε να είχε χρησιμοποιηθεί και το ομοσήμαντο «πως».

3. Yupiii



1) Επιστήμονες από όλα τα μήκη και πλάτη τής Γης,

προβαίνουν σε ενδελεχείς έρευνες

για να ανακαλύψουν ποιο είναι το κεντρικό πρόσωπο αυτής τής ανάρτησης.

Όμως, παρά τις κοπιώδεις προσπάθειές τους,

αδυνατούν μέχρι τώρα να βγάλουν ασφαλές συμπέρασμα,

καθώς έχουν μεν προσέξει ότι επαναλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο «Τατιάνα Στεφανίδου»,

όμως οι εννιά (ανα)φορές δεν προσφέρουν την παραμικρή σιγουριά.

2) «στις καλοκαιρινές τους διακοπές», «Τις καλοκαιρινές της διακοπές»,

«από τις οικογενειακές της διακοπές».

Η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

η αντωνυμία παρεισφρέει ανάμεσα στο επίθετο και στο ουσιαστικό.

3) Η Επαναληπτικότητα τής Χαζοβιολιάς.

(τίτλος)

«Η Τατιάνα Στεφανίδου ποζάρει με τον Νικόλα Ευαγγελάτο στις καλοκαιρινές τους διακοπές»,

(υπότιτλος)

«Η Τατιάνα Στεφανίδου φωτογραφίζεται με τον γιο της, τον Νικόλα Ευαγγελάτο».

Άλλη μια πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

το δημοσιογραφοειδές σχεδόν ξεπατικώνει τον τίτλο στον υπότιτλο.

4) «γυιος» και όχι «γιος».

5) Η ονομασία «ΣΚΑΪ» θέλει εισαγωγικά.

6) Η λέξη «Κοινό» είναι παντελώς αντιφατική και εκπέμπει Ξιπασιά,

καθώς οι χιλιάδες/μυριάδες/εκατομμύρια άνθρωποι

δεν είναι «Κοινό» για ένα (δημόσιο) πρόσωπο που παρακολουθούν ή θαυμάζουν

(«κοινό» είναι το εκάστοτε πρόσωπο

που εκτίθεται -καθ’ οιονδήποτε τρόπο- σε δημόσια θέαση ή ακρόαση).

7) Το «Instagram» είναι ονομασία πλατφόρμας,

οπότε γράφεται με κεφαλαίο και θέλει εισαγωγικά.

8) «…ποζάρει πιο χαρούμενη από ποτέ…», λέει το δημοσιογραφοειδές,

αναμασώντας το πιο σεσημασμένο από τα «Στερεότυπα τής Απόπατης Γλοιωδίας».

9) «Ευεαγγελάτο» (άνευ σχολίου).

10) «απέδρασαν στη Βενετία».

Παρά το γεγονός ότι είναι προφανές το νόημα, το ρήμα «απέδρασαν» θέλει εισαγωγικά.

11) «…στη Βενετία της Ιταλίας…».

Ευτυχώς που υπάρχει η διευκρίνιση και δεν μπερδευτήκαμε με τη «Βενετία τού Αφγανιστάν».

12) «Το αγαπημένο ζευγάρι παρουσιαστών έδωσε (το “παρών”)…»

και όχι «Το αγαπημένο ζευγάρι παρουσιαστών έδωσαν (το “παρών”)…».

13) Είναι σεξιστική και μισογυνική η απαρεμφατοποίηση τής αρσενικής μετοχής «παρών»,

πολλώ δε μάλλον όταν αναφέρεται και γυναίκα στη διατύπωση.

Κατά την ίδιαν έμφυλη λογική, γιατί να μη λέμε «Το ζευγάρι έδωσε το “παρούσα”.»;

14) «βίντεο γεμάτο στιγμές».

Προτιμάται η θεσμική μορφή «βίντεο γεμάτο με στιγμές».

15) Το «υπογράμμισε» είναι Προστακτική, το «υπεγράμμισε» είναι Αόριστος.

16) «Αυτήν τη στιγμή…» και όχι «Αυτή τη στιγμή…».

17) «Αυτή τη στιγμή…», «…ακόμα πιο κοντά σε αυτό…», «…σε αυτό το κομμάτι.».

Σε γράφουμε στην εμμονική αντωνυμία σου.

18) «Σα websites και την τηλεόραση…».

Ουδείς δύναται να βγάλει νόημα. Ουδείς.

19) Συνολικώς η τελευταία παράγραφος έχει απαιτήσεις αποκρυπτογράφησης:

«Αυτή τη στιγμή η θέση του coach με κάνει πολύ ευτυχή.

Σα websites και την τηλεόραση, τέμνονται στην ύλη τους.

Ενδέχεται να έρθω ακόμα πιο κοντά σε αυτό,

έχω συζητήσει κάτι για να πάρω τη θέση του coach σε αυτό το κομμάτι.

Θα δούμε…».

Ασυνταξία. Αλλοπροσαλλοσύνη. Λειτουργικός Αναλφαβητισμός.

4. Έθνος



1) «Η μεγάλη έκπληξη σε 7χρονη» και όχι «Η μεγάλη έκπληξη 7χρονης».

Η φράση «Η μεγάλη έκπληξη 7χρονης» σημαίνει ότι η 7χρονη έκανε έκπληξη.

2) «…ετοιμαζόταν να κάνει πάρτι γενεθλίων…».

Ακόμη μια πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

το πρώτο ρήμα βρίσκεται σε παρελθόντα χρόνο (εδώ, Παρατατικός)

και το επόμενο ρήμα δίδεται σε παροντική μορφή.

Η σωστή σύνταξη είναι «…ετοιμαζόταν να έκανε πάρτι γενεθλίων…».

3) «…ετοιμαζόταν να έκανε πάρτι γενεθλίων ολομόναχη…»

και «Μόνη της θα περνούσε τα έβδομά γενέθλιά της μία επτάχρονη…».

Δεν θα ήταν ολομόναχη η μικρούλα, δεν θα ήταν μόνη της,

η μικρούλα είχε και έχει την οικογένειά της,

οπότε να προσέχετε τι λέτε σε τέτοιες ευαίσθητες περιπτώσεις

και να μη μεγαλοστομείτε για να επιτείνετε τις εντυπώσεις.

Ναι, είναι σημαντικοί και οι φίλοι στη Ζωή,

όμως -ιδίως όταν πρόκειται για παιδί με πρόβλημα υγείας-

η Οικογένεια είναι που βιώνει τις τεράστιες δυσκολίες και χρήζει απόλυτου σεβασμού.

4) «τα έβδομά γενέθλιά της».

Άραγε να είχε γραφτεί αρχικώς η φράση «τα έβδομα της γενέθλια»

και κατόπιν να υπήρξε αλλαγή τής σύνταξης;

Όπως και να ’χει, εδώ κάνει πάρτι ο διπλός τονισμός.

5) Μία εμφάνιση το αριθμητικό «μία», πέντε φορές το αριθμητικό «μια»,

μία φορά το αριθμητικό «ένα»

(συνολικώς επτά αριθμητικά).

Τής Αρίθμησης το… Κάγκ-επτο.

6) «μια απελπισμένη έκκληση για βοήθεια» και «μια υπέροχη μέρα».

Η μονοσύλλαβη μορφή «μια» εκπέμπει Αδιαφορία/Απαξίωση/Υποτίμηση

και ως εκ τούτου εδώ αρμόζει η -μακράν ευγενέστερη- δισύλλαβη μορφή «μία».

7) «7χρονη» στον τίτλο, «επτάχρονη» στο κείμενο, πασίδηλη η Ανακολουθία

(προτιμάται πάντοτε η σύνθετη εκδοχή με τον αριθμό,

ώστε να προσδίδεται η επιβεβλημένη έμφαση στην Ηλικία).

8) «έμεινε χωρίς καλεσμένους στο πάρτι της», «χωρίς καλεσμένους».

Αν ξέρατε τι μπούρδες πετάτε, προφανώς και δεν θα τις πετάγατε.

Ως «καλεσμένος» προσδιορίζεται κάθε άνθρωπος που έχει δεχθεί κάλεσμα

και αυτή η συνθήκη είναι παντελώς ανεξάρτητη από την αποδοχή τής πρόσκλησης.

9) Η δεύτερη παράγραφος έχει 50 λέξεις, 7 κόμματα,

αλλά και μία άκυρη τελεία που μπήκε κατά λάθος (πήρε τη θέση τού όγδοου κόμματος),

τεκμαίροντας την αφόρητη σχοινοτένεια και τις λεκτικές παραδρομές

(χαρακτηριστική η -«Ό,τι τού φανεί τού Λωλοστεφανή.»- αποστροφή

«Η Κλόη Μπλάντεν καθόταν με την οικογένειά της σε μια πιτσαρία στο Κόντι του Ουαϊόμινγκ,

δίπλα στην τούρτα γενεθλίων, αλλά χωρίς καλεσμένους…»).

Πληροφορίες επί πληροφοριών, εκτροπές επί εκτροπών, πλατειασμοί επί πλατειασμών.

10) Το «Facebook» είναι ονομασία κοινωνικής πλατφόρμας και θέλει εισαγωγικά.

11) «το “New York Post”».

Τυπικώς, είναι σωστό το ουδέτερο άρθρο (καθώς η λέξη «Post» σημαίνει και «ταχυδρομείο»)

και προφανώς βάζουμε το (εκάστοτε) ταιριαστό άρθρο

όταν αναφερόμαστε σε τίτλους ελληνικών εφημερίδων,

όμως σε ξένα έντυπα είναι αποδεκτή η συλλήβδην χρήση τού θηλυκού άρθρου,

υπονοώντας ότι πρόκειται για εφημερίδα.

(η συγκεκριμένη επιλογή βοηθά όταν ένα Μέσο ή μία Γλώσσα δεν είναι ευρέως γνωστά).

12) Τα «δήλωσε, ακύρωσε» είναι Προστακτική και όχι Αόριστος.

13) «Η οικογένεια είχε αρχικά προγραμματίσει το πάρτι σε ένα πάρκο…».

Ακόμη μια πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

το Επίρρημα αντικαθίσταται από τον Πληθυντικό Ουδετέρου Επιθέτου.

Επίσης,

αυτή η διατύπωση είναι ένας από τούς πολλούς συντακτικούς αχταρμάδες τής ανάρτησης

(άρθρο – υποκείμενο – βοηθητικό ρήμα – επίρρημα – κύριο ρήμα – κ.λπ.).

Η σωστή φράση είναι η εξής..:

«Αρχικώς, η οικογένεια είχε προγραμματίσει το πάρτι σε ένα πάρκο…».

14) «προσκληθείς καλεσμένος»;

Η Απόλυτη Γελοιότητα τής Γλωσσικής Ασχετοσύνης.

5. News Break



Τα γαλλικά επώνυμα τονίζονται στη Λήγουσα

(Ουγκό, Μοντεσκιέ, Καμί, Μποβουάρ, Ζολά, Ντελόν, Μπαρντό, Ντενέβ, Ανρί, Καντονά, κ.ο.κ.).

Ο παροξυτονισμός που συχνά παρατηρείται στην ελληνική εκφορά τους,

είναι μεν θεμιτό φαινόμενο που σημειολογεί στην «Αισθητική τής Ακοής»,

όμως η Νεοελληνική Αισθητική δεν βρίσκεται δα και σε υψηλά επίπεδα.

Εν κατακλείδι, στο ανακύπτον δίλημμα

«Αναφέρουμε το εκάστοτε όνομα/επώνυμο/ονοματεπώνυμο όπως είναι στη γλώσσα του.»

ή «Αναφέρουμε το εκάστοτε όνομα/επώνυμο/ονοματεπώνυμο όπως γουστάρουμε.»,

τάσσομαι αναφανδόν υπέρ τής πρώτης συνθήκης.

Γιαμπουσελέ και πάσης Γαλλίας (να ’ουμέ…).

6. iefimerida



«7 νεκροί και πέντε νεκροί».

Φρικτό το τροχαίο, φριχτό το δημοσιογραφοειδές

(διόλου τυχαίως, χρησιμοποιώ το «χι» αντί για το «κάππα»).

Ακόμη, όμως, κι αν έχρηζε επιείκειας η παραδρομή,

η όποια διάθεση επιείκειας ακυρώνεται από το γεγονός

ότι δεν υπάρχει καν συνέπεια στη γραφή των αριθμών.

7. Gazzetta



1) «Όσο – Ολυμπιακός».

Εκτός εξόχων περιπτώσεων όπου ο παίκτης έχει μακράν σημαντικότερη ιστορία από την ομάδα,

πρέπει να αναφέρεται πρώτα η (εκάστοτε) ομάδα και μετά ο (εκάστοτε) παίκτης.

Επίσης, τα μέρη/μέλη που συγκροτούν δίπολο,

πρέπει να συνδέονται με Ενωτικό και όχι να διαχωρίζονται με Παύλα.

Ως εκ τούτων..: «Ολυμπιακός-Όσο».

2) «για δύο συγκεκριμένους λόγους» και όχι «για 2 συγκεκριμένους λόγους».

Οι αριθμοί μέχρι και το «9» πρέπει να δίδονται ολογράφως,

εξαιρουμένων των συμβάντων που έχουν ιδιαίτερο ειδησεογραφικό ενδιαφέρον (δυστύχημα).

3) «φαινόταν να πιάνει (Λιμάνι)».

Η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

το πρώτο ρήμα βρίσκεται σε παρελθόντα χρόνο (εδώ, Παρατατικός)

και το επόμενο ρήμα δίδεται σε παροντική μορφή.

Η σωστή σύνταξη είναι «φαινόταν να έπιανε (Λιμάνι)».

4) «φαινόταν να πιάνει Λιμάνι».

Εν προκειμένω, το «λιμάνι» θέλει εισαγωγικά και όχι κεφαλαίο.

5) «Παρ’ όλα» και όχι «παρόλα», εκτός αν είσαι εθισμένος στην Παρόλα.

6) Παρά τον γλωσσικό κανόνα περί απλοποιημένης γραφής των ξενικών ονομασιών,

η μορφή «Σεβίλλη» γίνεται αποδεκτή διότι είναι παγιωμένη εδώ και δεκαετίες

(ακόμη πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι Βρυξέλλες).

7) «Ο πρώτος λόγος», «Ο 2ος λόγος».

Ανακολουθία και Ασυνέπεια από τριτοτέταρτο δημοσιογραφοειδές.

8) «Ο πρώτος λόγος…» και «…σε πρώτο στάδιο.».

Σα να λέμε «κι ο πρώτος λεξιπένης»

(εκ συμπτώσεως, ο «λεξιπένης» έχει όλα τα σύμφωνα και τα φωνήεντα τής λέξης «ξεπλένης»).

9) «δεν έχει πουληθεί», «Ενδεχομένως να πουληθεί».

Προτιμάται η θεσμικότερη μορφή «πωληθεί»

(το δημοσιογραφοειδές νομίζει ότι βρίσκεται

σε δουλεμπορική αγορά τού 19ου αιώνα στον Αμερικανικό Νότο).

10) «δεν έχει πουληθεί κανένας».

Δύο αρνήσεις ισούνται με κατάφαση. Άρα(γε), κάποιος έχει πωληθεί;

11) «Αργεντίνος».

Η Προφορικότητα επιτρέπει να παρατονίζεται ενίοτε η πληθυντική ονομασία «Αργεντινοί»

και να λέμε «Αργεντίνοι»,

προκειμένου να αποφεύγεται τυχούσα νοηματική σύγχυση με την «Αργεντινή».

Εδώ έχουμε μια καταχρηστική και απολύτως άστοχη επέκταση,

αφού η σωστή μορφή «Αργεντινός» δεν δύναται να προκαλέσει μπέρδεμα.

12) Το δημοσιογραφοειδές διατείνεται -βάσει τού συνολικώς θλιβερού κειμένου του-

ότι ο Ολυμπιακός έκανε συζητήσεις για την απόκτηση τού παίκτη ερήμην τού Μεντιλίμπαρ

και εν τέλει η μεταγραφή δεν πραγματοποιήθηκε επειδή δεν ήθελε ο Μεντιλίμπαρ

(άρα, το δημοσιογραφοειδές επιχειρεί να πουλήσει εκδούλευση στην ομάδα,

αλλά εν τέλει διασύρει την ομάδα και τις μεθόδους/μεθοδεύσεις της).

Και βεβαίως, εκεί που σφραγίζεται η Ξευτίλα,

είναι ότι αναφέρεται και δεύτερος λόγος για τη μη πραγματοποίηση τής μεταγραφής,

ενώ -έχοντας ως δεδομένο ότι ο προπονητής δεν ήθελε τη μεταγραφή-

δεν θα έπρεπε καν να υπήρχε δεύτερος λόγος για τη μη πραγματοποίησή της.

Εν κατακλείδι, αυτό το παρα-λογικό μόρφωμα ζέχνει «νον-πεϊπερίλα».

8. News Bomb



Η Αισχρότητα τού «Click-Bait».

Ο πρωτοσέλιδος τίτλος θέτει το ερώτημα

«Είναι η Κινέζα μεσίτρια Γιου Τινγκ το πτώμα στη βαλίτσα στην Κυψέλη;»,

εισέρχεσαι στο δημοσίευμα και διαπιστώνεις ότι,

από την περίληψη κειμένου που κάνει η «Τεχνητή Νοημοσύνη»,

μέχρι και την αναφορά στην ιατροδικαστική ετυμηγορία,

έχει αποκλειστεί το διαφημιζόμενο ενδεχόμενο

(ασχέτως που δεν ομολογείται,

προκειμένου η Γελοιότητα να συνεχίσει να συστήνεται ως «Σοβαρότητα»).

Ήτοι, ενώ το συντακτίδιο εγνώριζε ήδη ότι η νεκρή γυναίκα δεν ήταν η μεσίτρια,

προέβη σε φτηνιάρικη και απάνθρωπη εμπορευματοποίηση,

αδιαφορώντας για τούς αγωνιούντες συγγενείς τής αγνοούμενης Κινέζας

και εμπαίζοντας τούς πολίτες/αναγνώστες.

Πάμε τώρα να δούμε και τα γλωσσικά λάθη στην φρικώδη ανάρτηση…

1) «Είναι η Κινέζα μεσίτρια Γιου Τινγκ το πτώμα στη βαλίτσα στην Κυψέλη;».

Το θλιβερό δημοσιογραφοειδές δεν γνωρίζει,

ότι ΔΕΝ λέμε για έναν άνθρωπο πως «ΕΙΝΑΙ το πτώμα»

(πρόκειται για εκφραστική εκτροπή και -κυρίως- για ασέβεια).

Επίσης, είναι αισθητικό σφάλμα να υπάρχουν δύο απανωτά εμπρόθετα άρθρα.

Η σωστή φράση είναι η εξής:

«Ανήκει στην Κινέζα μεσίτρια Γιου Τινγκ το πτώμα που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη;».

2) «Κυψέλη-πτώμα σε βαλίτσα».

Εδώ έχει μπει Ενωτικό αντί για (διαχωριστική) Παύλα,

με αποτέλεσμα να έχουμε τον όρο «Κυψέλη-πτώμα»

όπου τα δύο ουσιαστικά αλληλοπροσδιορίζονται

(σε ελεύθερη μετάφραση: «Η Κυψέλη είναι πτώμα» ή «το πτώμα έχει κυψελωτό σχήμα»).

3) Το «Πέθανε» είναι Προστακτική και όχι Αόριστος.

4) Η φράση «Όσα γνωρίζουμε» στο τέλος τού τίτλου,

είναι φλύαρο και ανόητο περιττολόγημα.

5) «Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο…».

Δύο αρνήσεις ισούνται με κατάφαση.

6) Η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

το Επίρρημα αντικαθίσταται από τον Πληθυντικό Ουδετέρου Επιθέτου,

τα «σχετικώς, αρχικώς, παραλλήλως» έγιναν «σχετικά, αρχικά, παράλληλα».

7) «…εξετάστηκε το ενδεχόμενο να πρόκειται για την Κινέζα αγνοούμενη…».

Η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

το πρώτο ρήμα βρίσκεται σε παρελθόντα χρόνο (εδώ, Αόριστος)

και το επόμενο ρήμα δίδεται σε παροντική μορφή.

Η σωστή σύνταξη είναι

«…εξετάστηκε το ενδεχόμενο να επρόκειτο για την Κινέζα αγνοούμενη…».

9. Pro News



Αυτή η παντελώς άκαιρη νεκρολογία,

αυτή η κίβδηλη/ποταπή/υποκριτική/επιτηδευμένη πενθολογία,

αναρτήθηκε στα μέσα Ιουλίου

(αντί για το τέλος τού έτους, όπου δικαιολογούνται τέτοια αφιερώματα).

Το κίνητρο προδίδεται από την πρώτη φράση τού υπότιτλου,

η Τηλεόραση -σύμφωνα με το (αν)αξιακό σύστημα τού δημοσιογραφοειδούς-

προσδίδει τη φαιδρή κι ανυπόστατη χρονική τελεσιδικία,

το βίαιο «προσκλητήριο νεκρών» είναι μια μηχανή πολτοποίησης σορών,

ο πομπώδης τίτλος «Η Ελλάδα αποχαιρετά τους μεγάλους της»

φέρνει τούς ανέφταιγους εκλιπόντες ανθρώπους αντιμέτωπους με τούς πολίτες-αναγνώστες,

οι οποίοι αντανακλαστικώς θα εξαναστούν και θα αναφωνήσουν

«Είναι αυτός “Μεγάλος τής Ελλάδας”;», «Είναι αυτή “Μεγάλη τής Ελλάδας”;».

Μιλάμε για νεκροκαπηλία που έχει ως αφετηρία της το γεγονός

ότι η τηλεοπτική σεζόν έφτασε στο τέλος της

και όλοι οι έτεροι αποδημήσαντες μετετράπησαν σε «“Τσόντες” τής Τηλεόρασης».

ΑΠΟΠΑΤΟΣ.

10. Women Only



1) Τι αξία έχουν τα αδέλφια και οι φίλοι τής Ευγενίας Νιάρχου;

Για το λιγούρικο δημοσιογραφοειδές,

προέχει -εξ ου και η προτεραιότητα στις αναφορές- το κομψό dinner party στην Τήνο

(το υπαίθριο σινεμά είναι… παράπλευρη προσθήκη).

2) Τα «Γιόρτασε, συγκέντρωσε» είναι Προστακτική και όχι Αόριστος.

3) Όπως συμβαίνει πάντοτε σε τέτοιες περιπτώσεις,

το αριθμητικό «ένας/μία-μια/ένα» δηλώνει επανειλημμένως την παρουσία του.

4) «συγκέντρωσε τους επώνυμους φίλους της».

Ο όρος «Επώνυμος» είναι χυδαίος, γκετοποιητικός, μισανθρωπικός,

οι όροι «Αναγνωρίσιμος, Διάσημος» εκπέμπουν με τη δέουσα ευπρέπεια το μήνυμα.

5) «Ev Bousis»;

Το δημοσιογραφοειδές είδε το username τού διαδικτυακού λογαριασμού

και δεν μπήκε καν στον κόπο να προβεί στην αρμόζουσα αναζήτηση

ώστε να βρει ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο αναφέρεται ως «Evangelo Bousis».

6) Τι αξία έχουν τα αδέλφια τής Ευγενίας Νιάρχου μπροστά στους φίλους τής Ευγενίας Νιάρχου;

Για το λιγούρικο δημοσιογραφοειδές,

προέχoυν -εξ ου και η προτεραιότητα στις αναφορές- οι «επώνυμοι» φίλοι της.

7) «πρόσφατα έγιναν γονείς υπό άκρα μυστικότητα».

Χαχαχα, δηλαδή ήταν κρυμμένοι επί εννιά μήνες στη ζούγκλα τού Αμαζονίου,

προκειμένου -από τη Σύλληψη έως τη Γέννηση-

να μην τούς έπαιρνε χαμπάρι το δημοσιογραφοειδές.

Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις γίνει δημοσιογράφος υπό άκρα μυστικότητα

(και εμμένεις να τηρείς με φανατισμό την άκρα μυστικότητά σου).

11. You Weekly



1) Χαχαχα, η «άκρα μυστικότητα» κάνει πάλι την εμφάνισή της,

η ζούγκλα τού Αμαζονίου είναι γεμάτη από ζευγάρια

που προσπαθούν να ξεφύγουν από τα στοκερο-δημοσιογραφοειδή.

Μάλιστα, εδώ βλέπουμε σε παγκόσμια μετάδοση τη γέννηση ενός εκτρώματος,

αφού ετούτο το αμόρφωτο δημοσιογραφοειδές δεν καταλαβαίνει

ότι το «κάτω» και το «υπό» έχουν εν προκειμένω την ίδια σημασία.

Ως εκ τούτου..: «κάτω από άκρα μυστικότητα» ή απλώς «υπό άκρα μυστικότητα».

2) Τέσσερις φορές αναφέρεται η φράση «τέταρτο παιδί»

(άλλη μια η «τέταρτη φορά» και άλλη μια φορά το «παιδάκι»).

3) «γυιος» και όχι «γιος».

4) Τα «θέλησαν, κατάφεραν, ανακοίνωσαν, αποκάλυψαν»

έχουν τονισμό που παραπέμπει στην Προστακτική,

οπότε οι σωστές μορφές Αορίστου είναι

«εθέλησαν, θελήσαν/θελήσανε», «κατέφεραν, καταφέραν/καταφέρανε»,

«ανεκοίνωσαν, ανακοινώσαν/ανακοινώσανε», «απεκάλυψαν, αποκαλύψαν/αποκαλύψανε».

5) Θερίζει η Ζαβομάρα.

Τι γράφει ο τίτλος;

Ο τίτλος γράφει «Πολύ γνωστό ζευγάρι απέκτησε το τέταρτο παιδί του.».

Τι γράφει ο εσωτερικός τίτλος;

Ο εσωτερικός τίτλος γράφει «Αυτό το ζευγάρι περιμένει το τέταρτο παιδί του.»

(δηλαδή, το ζευγάρι απέκτησε το τέταρτο παιδί, αλλά συνεχίζει να το περιμένει).

Και τι γράφει το κείμενο μετά τον εσωτερικό τίτλο;

Το κείμενο μετά τον εσωτερικό τίτλο γράφει

«Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν (οι γονείς), καθώς υποδέχθηκαν το τέταρτο παιδί τους…».

Θερίζει η Ζαβομάρα, λέμε…

6) Όταν μιλάμε για νεογέννητο πλάσμα,

το ρήμα «υποδέχομαι» είναι γλυκανάλατος και φλούφλικος καθωσπρεπισμός.

7) Τα διπλά ονόματα -όπως και τα διπλά επώνυμα- πρέπει να συνδέονται με Ενωτικό.

Ως εκ τούτου, τα σωστά είναι «Τζέϊ-Ντι (James-David)» και «Άλεκ-Νιλ».

8) Η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

το Επίρρημα αντικαθίσταται από τον Πληθυντικό Ουδετέρου Επιθέτου,

το «Παραλλήλως» έγινε «Παράλληλα».

12. Star



Μέχρι πρότινος δεν ήξερα καν το ονοματεπώνυμό της,

αλλά -βλέποντας στο «Cash or Trash» την κομψή κυρία με την ευγενική φυσιογνωμία-

είπα να κάνω μία διακριτική/θεσμική έρευνα για να μάθω βασικά βιογραφικά στοιχεία της.

Μπαίνω, που λέτε, στην ιστοσελίδα τού «Star»,

κατευθύνομαι εκεί όπου αναφέρονται οι συντελεστές τής εν λόγω εκπομπής

και βλέπω μπροστά μου αυτό το τερατούργημα:

«Ο πατέρας της (Ελομίδας Βισβίκη) ήταν ορολογοποιός».

Και άντε…, το σούργελο που έγραψε την τραγική μπούρδα,

δεν έφταιγε αυτό, διότι τόσο ήταν.

Οι ιθύνοντες τής εκπομπής και εν γένει τού τηλεοπτικού σταθμού,

πώς έχουν αφήσει τόσον καιρό να δεσπόζει το απαράδεκτο λάθος;

Η σατανική ειρωνεία δε,

είναι ότι η μητέρα τής Ελομίδας αναφέρεται ως φιλόλογος

και βρίσκεται άθελά της δίπλα σε ετούτο το εξάμβλωμα.

Μάθε, δημοσιογραφοειδές,

ότι ο ωρολογοποιός ποιεί ωρολόγια, ενώ ο ορολογοποιός ποιεί… ορολογίες.

ΟΥΣΤ.

13. Athens Voice



Η λέξη «ποταμός» δεν γράφεται με κεφαλαίο, παρά μόνον όταν είναι μέρος ονομασίας

(«Αιγός Ποταμοί», «Τρία Ποτάμια», και ούτω καθ’ εξής…),

ή αν συνοδεύεται από μυθολογική θεοποίηση.

Εδώ, μάλιστα, δεν χρειαζόταν καν η λέξη «ποταμός»,

διότι μοιάζει σα να είναι διευκρίνιση που απευθύνεται σε αμόρφωτα όντα,

τα οποία δεν (θα) ξέρουν τι είναι ο Αξιός.

Επίσης, ο Υπότιτλος πρέπει να διαθέτει νοηματική αυθυπαρξία,

έστω κι αν λειτουργεί ως επεξήγηση για ό,τι αναγράφει ο Τίτλος.

14. Κουτί τής Πανδώρας



Από τότε που επήλθε ο τσακωμός και εχάλασε διά παντός η πρότερη φιλία,

ακόμα κι η «Ελληνική Αστυνομία» αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη συμπάθεια

από το καινούργιο πολιτικό δημιούργημα τού Αλέξη Τσίπρα.

Μια ματιά στα ομογράμματα αρκτικόλεξα πιστοποιεί τού Λόγου το Αληθές,

καθώς η «ΕΛ.ΑΣ.» -ήτοι, η Ελληνική Αστυνομία- έχει τις δέουσες τελείες,

ενώ η «ΕΛ.Α.Σ.» -ήτοι, η «ΕΛληνική Αριστερή Συμπαράταξη»- δίδεται χωρίς τελείες.

Οι Λεπτομέρειες αποκαλύπτουν πολλά (έως και τα πάντα). Πάντα.

15. Newsit



1) Η λέξη «φαν» συναντάται σε πολλά επώνυμα στην Ολλανδία (και στο Βέλγιο).

Είναι πρόθεση που δηλώνει την προέλευση, την καταγωγή,

και λειτουργεί ως τοπωνυμικό αφού σημαίνει «από» ή «τού/τής»

(έχουν και οι «Κάτω Χώρες» τη δική τους εκδοχή

για το ελληνοπρεπέστατο «Τίνος είσ’ ισύ, πιδάκι μ’..;»).

Εν προκειμένω, λοιπόν, να τονίσουμε την εξής ιδιαιτερότητα:

Αν προηγείται το όνομα, η πρόθεση γράφεται με πεζό (Ρικ φαν Ντρόνγκελεν).

Αν δεν υπάρχει το όνομα, η πρόθεση γράφεται με κεφαλαίο (Φαν Ντρόνγκελεν).

2) Ο όρος «μετεγγραφή» χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικά ιδρύματα,

ο όρος «μεταγραφή» χρησιμοποιείται στο Ποδόσφαιρο και εν γένει στον Αθλητισμό.

3) Δεχόμαστε ότι οι «Πράσινοι» είναι θεσμοθετημένο προσωνύμιο τού Παναθηναϊκού,

οπότε πρέπει η λέξη να γράφεται με κεφαλαίο

(το ίδιο ισχύει και πρέπει να συμβαίνει ΚΑΙ με το «Τριφύλλι»).

4) «πρασίνων», “πράσινους”.

Όταν έχουμε να κάνουμε με προσωνύμια και με μονολεκτικότητες,

συνιστά γλωσσική ακαλαισθησία η ύπαρξη πλαγίων πτώσεων εντός εισαγωγικών.

5) «πρασίνων», “πράσινους”.

Τα Εισαγωγικά πρέπει να έχουν την ίδια μορφή

κι όχι να αλλάζουν ανά φράση και κατά το δοκούν.

16. Skai



Αν ρωτήσουμε 10.000.000 Ελληνίδες/Έλληνες (το επιάσατε το αξάν Κωνσταντίνου Καραμανλή)

«Αν σού απέμενε ένα ζεύγος εισαγωγικών, εσύ σε ποια από τις δύο λέξεις θα το έβαζες;

Στη λέξη “Καπέλο” τής φράσης “Καπέλο 6 λεπτών”

ή στη λέξη “τρύπα” τής φράσης “τρύπα στους ισολογισμούς”;»,

θα υπήρχε έστω ένα άτομο που θα έβαζε εισαγωγικά στην «τρύπα» αντί στο «καπέλο»;

Ε…, αυτό το ένα άτομο το βρήκαμε εδώ.

(θέλω να αγοράσω μερικά καπέλα ελέω καύσωνα, οπότε τα 0,06 € είναι καλή τιμούλα)

17. Enikos



Πρώτη φορά βλέπω τίτλο όπου οι 12 από τις 15 λέξεις του τελειώνουν σε «-α».

Ούτε σε «Ω.ΡΙ.ΛΑ.» να βρισκόταν ο συντάκτης (συντάκτη, κάνε «ααα»).

18. Lady Like



Τι «Κάνε λίγες διατάσεις και χαλάρωσε» τσαμπουνάτε; Τι φλωριές είν’ αυτές;

Μετά τις διατάσεις, κάνουμε χίλιες κάμψεις,

κατόπιν βγαίνουμε τρέχοντα (ναι, χωρίς τελικό «-ς») από το σπίτι

και διανύουμε την κλασική απόσταση τού Μαραθωνίου Δρόμου,

στη συνέχεια διασχίζουμε κολυμπώντα (ναι, χωρίς τελικό «-ς») το στενό τής Μάγχης,

μετά βουτάμε σε μια λίμνη όπου υπάρχουν δεκάδες νηστικοί αλιγάτορες

και παλεύουμε μαζί τους για καμιά-δυο ωρίτσες,

κι αφού πλέον έχουμε ζεσταθεί για τα καλά,

είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ολονύχτιο άγριο σεξ με τον καλό μας ή με την καλή μας

(ή και με τούς δυο μαζί, άμα λάχει…).

19. Tlife



Αναρωτιέμαι…,

οι πλοιοκτήτριες εταιρείες κοιμούνται και δεν αξιοποιούν διαφημιστικώς το… υδάτινο ζεύγος;

«Καράβας» ο ανήρ, «Ψαρρού» η γυνή, οικογενειακές στιγμές με την κόρη σε πισίνα,

αυτή δεν είναι φαμίλια, αυτή είναι η «Προσωποποίηση τής “Water Land”»

(εγώ αν ήμουν στη θέση τους, θα είχα βαφτίσει την κόρη μου… «Νεροτσουλήθρα»).

20. Εφημερίδα των Συντακτών



Ωραίο το ειρωνικό άρθρο για τούς φασίστες/ψέκες που διασύρουν τις Η.Π.Α.,

όμως -όσο κι αν οι Αναρχικοί και οι Κομμουνιστές είναι δικά μας παιδιά-

η προσωπική αντωνυμία θέλει τόνο ώστε να μην αποκτά κτητική σημασία.

Άρα..: «Οι αναρχοκομμουνιστές μάς πήραν και τη Νέα Υόρκη».

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές συνωμοσίες μας

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Twitter (νυν «Χ»): https://x.com/TopDaskalos

Gmail: TopDaskalos@gmail.com

Ο Δάσκαλος