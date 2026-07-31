Ήταν 8 Αυγούστου 2025 όταν πραγματωνόταν για πρώτη φορά

η ιδέα τής στήλης που αποτελεί «Μνημείο τής Ελληνικής Δημοσιογραφίας»

και γεννήθηκε από την επιβεβλημένη χρεία να προστατευθεί η Ελληνική Γλώσσα

(μία συγκλονιστική εφεύρεση επικοινωνίας, που συνηθίζω να προσδιορίζω με τη φράση

«Ο Σημαντικότερος Πολιτιστικός και Πολιτισμικός Θησαυρός στην Ιστορία τής Ανθρωπότητας»).

Ο σταθερός πρόλογος τα έλεγε όλα..:

Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η… (εκάστοτε ημερομηνία)

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

Η στήλη είχε προδιαγεγραμμένη διάρκεια,

εξ αρχής ήταν ειλημμένη η απόφασή μου

ότι το πρωτοπόρο και μοναδικό εγχείρημα θα έκλεινε τον κύκλο του σε 52 εβδομάδες

(ένα έτος πλην μία ημέρα, λες και πρόκειται για την «Αντιστροφή τού Δίσεκτου»),

σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, είναι το «Τέλος τού Ταξιδιού», το «Κλείσιμο τού Κύκλου».

Έχοντας δημιουργήσει πολλές πετυχημένες στήλες στη δημοσιογραφική πορεία μου,

εγνώριζα εκ των προτέρων ότι εδώ δεν υπήρχε περίπτωση

να συνδυάζονταν η Ποιότητα και η Εμπορικότητα,

καθώς η Μόρφωση, η Ευρυμάθεια -πόσω μάλλον, η Παιδεία και η Καλλιέργεια-

ουδέποτε θα καταφέρουν να ανταγωνιστούν τα Ανθρώπινα Ένστικτα.

Ποιος οδηγός σταματάει στον δρόμο όταν βλέπει δύο ανθρώπους να αγκαλιάζονται;

Ουδείς· άπαντες συνεχίζουν τον δρόμο τους.

Ποιος οδηγός σταματάει στον δρόμο όταν βλέπει δύο ανθρώπους να πλακώνονται στο ξύλο;

Άπαντες (ή, σχεδόν άπαντες).

Αντιστοίχως, ελάχιστοι είναι οι πολίτες που αν έχουν μόνο ένα «κλικ»,

θα επιλέξουν να το διαθέσουν σε ανάρτηση που σχετίζεται με την Ελληνική Γλώσσα

και δεν θα το ξοδέψουν σε ασήμαντη -έως και προσβλητική για τη νοημοσύνη- «είδηση»

όπου κάποιος/κάποια influencer φλεξάρει υστερικώς τη θλιβεροχλιδάτη ζωή του/της.

Η σκληρή αλήθεια είναι ότι,

τα Ένστικτα (θα) έχουν διηνεκές πλεονέκτημα έναντι τής Γνώσης.

Ήξερα εξ αρχής…

Αυτή η στήλη γεννήθηκε για να «ηττηθεί» και για να νικήσω.

Αυτή η στήλη είναι η δημοσιογραφική εκδοχή τού φειδιππίδειου «Νενικήκαμεν».

Αυτή η στήλη είναι το αδιάψευστο ντοκουμέντο

για την «Κατάντια τής Νεοελληνικής Δημοσιογραφίας»,

οι αμέτρητες «άμορφες μάζες» που είχα στη διάθεσή μου επί εβδομαδιαίας βάσεως,

απαιτούσαν το ανάλογο διϋλιστήριο

ώστε να επιτυγχανόταν η ύψιστη δυνατή αξιοποίηση μέσω τής δημοσίευσής τους.

Ώρες επί ωρών…

Ημέρες επί ημερών…

Κάθε εβδομάδα αφιέρωνα -μίνιμουμ- τρεις εργάσιμες ημέρες,

ξεκινώντας από τη σταχυολόγηση, συνεχίζοντας με την οριστική επιλογή,

κατόπιν ερχόταν η τεχνική επεξεργασία ώστε να ήταν άψογη η εικόνα,

έπειτα γραφόταν ο σχολιασμός που συχνά είχε ως υπόβαθρο ενδελεχή έρευνα

και -πριν από την τελική έγκρισή μου- έκανα τον έλεγχο των σχολίων μου,

διότι δεν νοείται να μην είσαι αλάνθαστος όταν εγκαλείς άλλα άτομα για τα λάθη τους.

52 εβδομάδες.

52 εβδομάδες τεράστιας πνευματικής και ψυχ(ολογ)ικής κόπωσης.

52 εβδομάδες εξέθετα τον εαυτό μου στην Αμορφωσιά.

52 εβδομάδες εξέθετα τον εαυτό μου στην «Τοξικότητα τής Αμορφωσιάς».

Ναι, προφανώς η Μόρφωση δεν αποκλείει την Τοξικότητα,

ναι, υπάρχουν πολλοί μορφωμένοι που συνάμα είναι τοξικοί,

αλλά εδώ υπήρχε και υπάρχει «Πυρηνική Τοξικότητα»,

διότι μιλάμε για τομέα που έχει ως προ-απαιτούμενο τη Μόρφωση.

Τα ατάλαντα/αμόρφωτα/απαίδευτα/ακαλλιέργητα/ανελλήνιστα/πανηλίθια δημοσιογραφοειδή

που μαγαρίζουν το Δημοσιογραφικό Λειτούργημα,

είναι παντελώς ασύμβατα προς τη Λογοτεχνικότητα, προς την Ενημέρωση, προς την Αισθητική,

και διασπείρουν αφειδώς τη σηπτική ανικανότητά τους

έχοντας ως αρωγό/χορηγό το ίδιο το «Σύστημα».

Αυτά τα θλιβερά απολειφάδια, αυτά τα συρόμενα και φερόμενα σκύβαλα,

δεν έχουν καν την ελάχιστη συνείδηση τι εστί «Δημοσιογραφία»

και νομίζουν ότι αναμασώντας εμμονικώς στερεότυπες διατυπώσεις

δικαιούνται να (αυτο)προσδιορίζονται, να καλούνται, να θεωρούνται «δημοσιογράφοι».

Αυτά τα θλιβερά απολειφάδια, αυτά τα συρόμενα και φερόμενα σκύβαλα,

δηλώνω ευθέως και ανυποχωρήτως ότι δεν είναι συνάδελφοί μου/συνάδελφές μου,

διότι απεχθάνομαι τις απανταχού συντεχνιακές αντιλήψεις

που επί τής ουσίας -και κρυπτόμενες πίσω από το Σχήμα- καταργούνε Αξίες και Ιδανικά,

εξισώνοντας ακρίτως και ανηθίκως τα Ανεξίσωτα.

Αυτά τα θλιβερά απολειφάδια, αυτά τα συρόμενα και φερόμενα σκύβαλα,

τα απεχθάνομαι -όχι τόσο για την Αμορφωσιά τους, αλλά κυρίως…-

για την προσκόλλησή τους στην Αμορφωσιά,

καθώς εκεί αισθάνονται ότι είναι το αποκλειστικό πεδίο δράσης τους

και αρνούνται με αρρωστημένο φανατισμό την Αλλαγή, την Πρόοδο, τη Βελτίωση.

Αυτά τα θλιβερά απολειφάδια, αυτά τα συρόμενα και φερόμενα σκύβαλα,

καταβαραθρώνουν τη Δημοσιογραφία και εν γένει την Ελληνική Γλώσσα

ώστε να τις φέρουν στα μέτρα τού απόπατου πήχεώς τους,

αποτελώντας τις δυστοπικές προσωποποιήσεις τής θυμόσοφης ρήσης

«Ο Έξυπνος παραδέχεται, ο Πονηρός δικαιολογείται, ο Ηλίθιος επιμένει…»

(αντίστοιχο νόημα έχει και η λατινική φράση

«Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare.»,

η οποία αποδίδεται στον Κικέρωνα και σημαίνει

«Η διάπραξη λάθους είναι ανθρώπινη, αλλά μόνον ένας ανόητος επιμένει στο Λάθος.»).

Αυτά τα θλιβερά απολειφάδια, αυτά τα συρόμενα και φερόμενα σκύβαλα,

δεν είναι συνάδελφοί μου/συνάδελφές μου -και ουδέποτε θα καταφέρουν να γίνουν-

διότι όσα λάθη κάνουν σε ένα κείμενο διακοσίων λέξεων,

τα έχω κάνει αθροιστικώς στα χιλιάδες άρθρα τής δημοσιογραφικής πορείας μου.

Αυτά τα θλιβερά απολειφάδια, αυτά τα συρόμενα και φερόμενα σκύβαλα,

δεν αντιλαμβάνονται την «Ευθύνη τής Δημοσίευσης»,

δεν καταλαβαίνουν ότι πριν πατηθεί το κουμπί «Δημοσίευση»

ο Δημοσιογράφος βρίσκεται σε θέση υπεροχής,

ενώ όταν πατηθεί το κουμπί «Δημοσίευση»

ο Δημοσιογράφος βρίσκεται πια σε θέση μειονεξίας

(και οι νοούντες νοήτωσαν…).

Αυτά τα θλιβερά απολειφάδια, αυτά τα συρόμενα και φερόμενα σκύβαλα,

θα αισθανθούν ανακούφιση θεωρώντας ότι θα εκλείψει η «απειλή»,

αλλά αγνοούν τον μέγα ποιητικό διαχρονισμό τού αείμνηστου Ντίνου Χριστιανόπουλου

«Και τι δεν κάνατε για να με θάψετε, όμως ξεχάσατε πως ήμουν Σπόρος.».

Αυτά τα θλιβερά απολειφάδια, αυτά τα συρόμενα και φερόμενα σκύβαλα,

ουδέποτε θα συνειδητοποιήσουν/δεχθούν/εφαρμόσουν τη συνθήκη

που ευθύς αμέσως θα εκφράσω με απόφθεγμα προσωπικής επινόησής μου

και θα έπρεπε να αποτελεί απαρέγκλιτη «Αρχή τής Δημοσιογραφίας»:

«Ο Δημοσιογράφος οφείλει να είναι αρχισυντάκτης τού εαυτού του.».

…

Τώρα που κλείνει ετούτος ο κύκλος, αισθάνομαι λυτρωμένος·

λυτρωμένος που πλέον δεν θα έχω τη σταθερή επαφή με την «Τοξικότητα τής Αμορφωσιάς»,

η οποία -από κάποιο σημείο και μετά- γίνεται αφόρητο βάρος και ανυπόφορο βασανιστήριο

(κάθε φορά που διέτρεχα το Διαδίκτυο και προέβαινα στις σταχυολογήσεις,

ησκούσα τα «Ιερά Δικαιώματα στην Οργή και στην Ύβρι»,

αφού μόνο έτσι δύνασαι να αποτινάξεις -έστω εν μέρει-

τα πλήγματα που σού επιφέρονται από τη «Θεσμοποίηση τής Σαπίλας»).

Ουδέποτε θα μεμφθώ το στιγμιαίο λάθος,

ουδέποτε θα μεμφθώ τον άνθρωπο

που δεν εντέλλεται -βάσει επαγγέλματος- να γνωρίζει την Ελληνική Γλώσσα,

ουδέποτε θα μεμφθώ -τουναντίον, με συγκινούν-

τούς απλούς και ταπεινούς ανθρώπους που σέβονται τη Γνώση,

που τιμούν τον Γνώστη (τον Γνωστικό, όπως ήταν η παλαιότερη ωραία λέξη),

που δεν μαζοποιούνται για να γκετοποιήσουν τη Γνώση επειδή συντρίβει το «εγουδάκι» τους

και τούς τονίζει τις εκκωφαντικές μειονεξίες τους και τα απύθμενα συμπλέγματά τους.

…

Είμαι ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ!

Αισθάνομαι ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ!

Η στήλη «Ο Δάσκαλος» είναι «Μνημείο τής Ελληνικής Δημοσιογραφίας»,

είναι «Μνημείο Δημοσιογραφικής Πρωτοπορίας».

Η στήλη «Ο Δάσκαλος» είναι «Μνημείο ΚΑΙ τής Ελληνικής Δικαιοσύνης»,

αφού είχε ως προϋπόθεση ύπαρξης και ως αφετηριακό ορόσημο την Αυτο-Κριτική.

Η στήλη «Ο Δάσκαλος» είναι «Σχολή Δημοσιογραφίας»,

απείρως ανώτερη από τα κομπογιαννίτικα «δημοσιογραφικά εργαστήρια»

που -έναντι μαυραγορίτικων διδάκτρων- κληροδοτούν στην Κοινωνία

τούς ατάλαντους/αμόρφωτους/πανύβλακες κουρελοχαρτούχους-πτυχιούχους τους

(δεν αναφέρομαι συλλήβδην σε άπασες τις σχετικές σχολές).

Η στήλη «Ο Δάσκαλος» θα ήταν η απόλυτη ξιπασιά

αν υπέγραφα με το ονοματεπώνυμό μου,

η στήλη «Ο Δάσκαλος» συνιστά την απόλυτη ταπεινότητα

διότι επέλεξα την «Αυταπάρνηση τής Ανωνυμίας»

(έστω και αν η Γραφή δημιουργεί εικασίες -ή και βεβαιότητες- για την Ταυτότητα).

Κλείνω με το -διαμορφωμένο για την περίσταση- επιμύθιο…

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα,

όμως δεν ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

και να ενισχύσουμε τα αντισώματά μας προς την (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Twitter (νυν «Χ»): https://x.com/TopDaskalos

Gmail: TopDaskalos@gmail.com

Τα λέμε…

Επί τού Συναισθηματικού Πιεστηρίου:

52 εβδομάδες, όπου ο Χρόνος και η Γνώση συστέλλονταν και διαστέλλονταν ταυτοχρόνως.

52 εβδομάδες κατάθεσης ψυχής.

Ό,τι κάνεις, το αφήνεις πίσω σου,

ό,τι κάνεις, το βρίσκεις μπροστά σου…

ΑΥΛΑΙΑ!

Ο Δάσκαλος