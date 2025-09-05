Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



Φιλιούνται-Αγκαλιάζονται.

2. The Toc



Κι εκεί που ο συντάκτης ετοιμάζει την είδηση,

βλέπει στην τηλεόραση ότι ο διαιτητής δεν έδωσε καραμπινάτο πέναλτι υπέρ τής ομάδας του…

(να λέμε κι «Ευχαριστώ» που μοιράστηκε μαζί μας μόνο το επιφώνημα

κι όχι και τα «μπινελίκια» που ακολουθούν πάντοτε σε τέτοιες περιπτώσεις)

3. C.N.N. Greece



Παταγωδώς αποτυχημένο το promo για το ίδρυμα τού ζεύγους Γεωργιάδης-Μανωλίδου,

καθώς το πρώτο που θα πρέπει να διδαχθούν οι απανταχού «Ελληνίζοντες-Ελληναράδες»,

είναι να μη μετατρέπουν τις λέξεις σε μέρος των κολλημάτων τους.

4. Star



Βλέπω το «ήλεγξαν» και -πριν προλάβω να χαρώ- αρχίζουν τα χαστούκια.

Οι υπόκωφοι θόρυβοι έγιναν «υπήκοφοι»,

το κόμμα μπήκε σε άκυρο σημείο και παράγει λανθασμένη ανάγνωση,

ο Αόριστος «κατέφερε» έγινε Προστακτική «κατάφερε».

Το Σωστό έχει καταντήσει να είναι «Σύμπτωση».

5. Documento



Ό,τι μισείς, περαιτέρω μην ποιήσεις…

6. S.DN.A.



– Μού βάζεις λίγη φέτα;

– Διακόσια γραμμάρια είναι καλά;

– Πέντε κιλά βάλε…

– …

7. Zappit



Σύμφωνα με ανυπόστατες φήμες,

όταν το «πού» είναι επίρρημα, πρέπει να παίρνει τόνο.

Σύμφωνα -επίσης- με ανυπόστατες φήμες,

από τα 20 έως τα 60 μεσολαβούν 40 χρόνια.

Ευτυχώς, όμως, η Νεοελληνική Δημοσιογραφία αντιστέκεται στις ανυπόστατες φήμες.

8. Dnews



«Η Μετανάστευση τού Διαδικτύου» είναι μία αλληγορική δυστοπία

που συνέγραψε το 2025 δημοσιογράφος τής ιστοσελίδας «Ζούγκλα»,

συνειδητοποιώντας ότι -όπου κι αν μεταναστεύσεις-

δεν γλυτώνεις από την Αμορφωσιά κι από την Τσαπατσουλιά.

9. Espresso



– Κατηγορούμενε, γιατί τον εσκότωσες;

– Κύριε Πρόεδρε, είπε για ένα ζευγάρι ότι είναι «πιο ερωτευμένοι από ποτέ».

– Πιο αθώος από ποτέ. Λύεται η συνεδρίασις…

10. iefimerida



Τα ονόματα, τα επώνυμα, τα ονοματεπώνυμα,

όταν βρίσκονται εν μέσω μίας πρότασης

-και ιδίως αν υπάρχει κίνδυνος νοηματικής σύγχυσης ή υπονομεύεται η αισθητική τού κειμένου-

θα πρέπει να έχουν κόμμα εκατέρωθεν.

Εν προκειμένω δε,

είναι εντυπωσιακό το γεγονός

ότι στην ίδια παράγραφο ακολουθείται και κατόπιν αναιρείται αυτός ο κανόνας.

11. Newsit



Δεν έφτανε η παραδρομή «η Άννα Βίσση απάντηση»,

ήρθε και αυτή η γελοία «ελληνικούρα»

που μπλέκει τούς παράλληλους τύπους «ένεκα» και «ένεκεν».

Τι κι αν η δημοφιλής τραγουδίστρια έγραφε στην ανάρτησή της

ότι δεν κατέστη εφικτό να γίνει η συναυλία «ένεκα του αέρα»,

ο ημιμαθής συντάκτης απεφάσισε να κάνει την… πεφωτισμένη παρέμβασή του,

αγνοώντας πως η μορφή «ένεκεν» χρησιμοποιείται σε συνθήκες με θετικό πρόσημο

(τρανό παράδειγμα ο όρος «Τιμής Ένεκεν»),

εν αντιθέσει με το «ένεκα» που περιγράφει αρνητικές καταστάσεις

ή παραπέμπει σε εκφραστικές λαϊκούρες

(διόλου τυχαίως, ήταν σήμα-κατατεθέν τού αξέχαστου καρατερίστα Νίκου Φέρμα,

ο οποίος -όντας βαρύμαγκας και μεροκαματιάρης σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες-

εξεστόμιζε ατάκες τού τύπου «ένεκα η Φτώχια»).

12. Gazzetta



Το κοπί τη πίτα.

13. Έθνος



Καταλάβαμε…

14. tlife



Είναι από αυτές τις ασήμαντες στιγμές που με τρελαίνουν…

Το άτομο πήγε κι έγραψε «08» στην ημερομηνία,

διότι αν δεν έβαζε το μηδενικό

θα αναρωτιόμασταν αν ο γάμος έγινε στις 8, στις 18, στις 28, στις 38 Ιουνίου.

Πούρος Σουρεαλισμός.

15. Enikos



Όχι, μην ανησυχείτε, δεν έχετε πρόβλημα που δεν καταλαβαίνετε γρυ·

τουναντίον, αν καταλαβαίνατε θα είχατε τεράστιο πρόβλημα.

Δείτε τι είπε αυτολεξεί ο ιατροδικαστής και συγκρίνετε με το συνονθύλευμα..:

«…είναι παράλληλα τραύματα, κατά τον κάθετο άξονα του τραχήλου.».

«Δημιουργούνε τραύματα στον εαυτό τους,

πάνω στην απόφαση να πάρουν τη ζωή (τους) με τα ίδια τους τα χέρια,

(όμως) παρ’ όλα αυτά το μετανιώνουν·

γι’ αυτό και υπάρχουνε και πολλές φορές αυτά τα επιπόλαια τραύματα.».

16. Daily Media



Ένας τελικός εμφανίζεται στο ξεκούδουνο,

ένα άρθρο εμφανίζεται στο ξεκούδουνο,

η αιμορραγία από το πολύ ξύσιμο θα εμφανιστεί νομοτελειακώς και όχι στο ξεκούδουνο.

17. Lady Like



Η εμφατική επανάληψη τού επιρρήματος πρέπει να έχει παύλα (πολύ-πολύ),

αλλά -με επιείκεια- θα γινόταν δεκτή και χωρίς αυτό το σημείο στίξης.

Το σίγουρο είναι ότι το υπάρχον κόμμα καταργεί την Έμφαση και διαμελίζει την Πρόταση,

ενώ επιπροσθέτως να αναφέρουμε ότι είναι τεμπελχανισμός

να χρησιμοποιούμε την Παύλα για να αντικαθιστούμε την Άνω Τελεία.

18. Yupiii



«Κανένα, πώς είναι να κάνει κανείς το κανίς;», ερώτησε ο Κύκλωψ Πολύφημος τον Οδυσσέα.

(απόσπασμα από το ομηρικό έπος «Η Μονοφθαλμία τής Λεξιπενίας»)

19. News Bomb



Εδώ έχουμε μία από τις πλέον σεσημασμένες νεοελληνικές μπουρδολογίες,

καθώς το επίρρημα «άμεσα» δηλώνει ενέργεια, ενώ το «αμέσως» έχει χρονική σημασία.

Δηλαδή, θα μπορούσε κάποιος να μεταφερθεί έμμεσα;

Πώς; Θα μετέφεραν το ολόγραμμά του;

20. Mono Bala



Με δεδομένο ότι ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός είναι διαλυμένος,

αποτελεί κίνηση αβροφροσύνης να μην μπαίνουν τα Διαλυτικά στο όνομά του.

Πέρα από το χιούμορ, όμως,

υπάρχει μία παγιωμένη στρεβλή νοοτροπία στα νεοελληνικά media,

πως όταν γράφουν με κεφαλαία νομιμοποιούνται να βαριούνται.

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Twitter (νυν «Χ»): https://x.com/TopDaskalos

Gmail: TopDaskalos@gmail.com

Ο Δάσκαλος