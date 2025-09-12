Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



Ο Ειδύλλιος κι ο Πανειδύλλιος.

2. Sport24



Τίνους είσ’ ισύ, πιδάκι μ’..;

3. Enikos



Πήγε κι έκανε ο Τραμπ ανάρτηση α λα «Τεχνητή Νοημοσύνη»,

έκανε κι ο Νεοέλλην συντάκτης μετάφραση α λα «Google Translate»,

και ιδού το αποτέλεσμα…

4. Κουτί τής Πανδώρας



Δεν θέλω να σε ταράξω,

αλλά βάσει των διατυπώσεων και των άρθρων που χρησιμοποιείς,

προκύπτει ότι πρέπει να βγάζουμε από την πρίζα τούς ιδιοκτήτες σπιτιών.

Μάλλον θα φταίει ότι δεν τρως όλο το φαγοτό σου.

5. Zappit



Η Παθητική Φωνή έχει ανεβεί αυτήν την ώρα σε ταράτσα και απειλεί να αυτοκτονήσει.

Ειδικοί διαπραγματευτές -από την «Αστυνομία τής Γλώσσας»- έχουν σπεύσει στο σημείο

και προσπαθούν να πείσουν την επίδοξη αυτόχειρα να μην προβεί στο απονενοημένο διάβημα,

υποσχόμενοι ότι θα τιμωρήσουν τον τραχανοπλαγιά να γράψει χίλιες φορές τη λέξη «τίθενται».

6. Daily Media



Με ρέγουλα τη «Σπάτουλα».

7. S.DN.A.



Κορέκτορα, έχεις λίγον δημοσιογράφο πάνω σου.

(άμοιρο «Pick ’n’ Roll», τι σού ’μελλε να πάθεις…)

8. Tlife



Δεν ξέρετε ότι η Ξευτίλα γράφεται με «ύψιλον» διότι παράγεται από την Ευτέλεια;

Τι ξευτιλίκια είν’ αυτά;

Σ.Σ. Όχι, δεν είναι απλώς «Συμπληρωματική Σημείωση», αλλά και «Σατανική Σύμπτωση».

Τι επρόσεξα μόλις τώρα ο Ασύλληπτος;

Η παρετυμολογία «ξεφτιλίκια» -στην greeklish εκδοχή της-

εμπεριέχει όλα τα γράμματα που υπάρχουν στην ονομασία τής ιστοσελίδας.

Άραγε να πρόκειται για υποσυνείδητο σημειολογικό λάθος

που αποτελεί την αυτοκριτική τής περιβόητης τηλεπαρουσιάστριας-εκδότριας;

9. Dnews



«Θέλω να δείξω ότι έχουν πλούσιο περιεχόμενο οι ενημερωτικές αναρτήσεις μου.

Ας αρχίσω να επαναλαμβάνω τις ίδιες φράσεις σα να μην υπάρχει αύριο.».

10. News Beast



Η αυταποδείκτως χαζή πληροφορία γίνεται ακόμη χειρότερη,

αν συνυπολογίσουμε ότι το ρεπορτάζ αναφερόταν σε βραχύβια διαδικασία

που βρισκόταν σε εξέλιξη από τα χαράματα.

Αντί, λοιπόν, να υπήρχε ο σαφής τίτλος

«Εκτεταμένοι οι σημερινοί έλεγχοι στα σχολικά λεωφορεία»,

επελέγη -στον βωμό τού (παταγωδώς αποτυχημένου) εντυπωσιασμού-

ετούτη η φαιδρότητα που συνιστά καραμπινάτη αυτο-αποδόμηση

και εκπέμπει αποχρώσες ενδείξεις πολιτικής εκδούλευσης.

Όπως και να ’χει, όμως,

η πομφολυγική έμφαση «πρόστιμα εκατοντάδων ευρώ» δεν θα έπρεπε να υπάρχει

(καθώς ο πενιχρός απολογισμός πυροδοτεί την Ειρωνεία, τον Σαρκασμό, τη Σάτιρα)

και θα ήταν μακράν προτιμότερη η αναφορά στον αριθμό των καταλογισθεισών παραβάσεων.

11. Espresso



Το μαγεμένο πλήθος παρηκολουθούσε με κομμένη την ανάσα

και όλοι κρέμονταν από τα χείλη τού Θεανθρώπου.

Ο Ιησούς εκοίταξε με αυτοπεποίθηση το καθηλωμένο ζεύγος και είπε

«Ανδρόγυνο, άρον τη Μύκονό σου και περιπάτει…».

Αμέσως ο Απόστολος και η Θεοδώρα τινάχτηκαν από τις ξαπλώστρες τού «Super Paradise»

κι αρχίσανε να περπατούν καμαρωτοί στα Ματογιάννια.

ΘΑΥΜΑ! ΘΑΥΜΑ!

12. News Bomb



Κι εγώ καταγγέλλω τα άσχετα άτομα,

που επιμένουν να γράφουν συλλήβδην το πολύπαθο ρήμα με ένα «λάμδα».

13. Mono Bala



Τόσα χρόνια βλέπουμε Ποδόσφαιρο και νομίζαμε ότι οι παίκτες σκοράρουν κόρνερ.

Ευτυχώς που ήρθε αυτή η διευκρίνιση

και πλέον θα ατενίζουμε το άθλημα με εντελώς διαφορετική οπτική.

14. The Toc



Ούτε η «Ασημί-Λαμέ» θα πέταγε τέτοιαν μπούρδα στην κωμωδία «Αχ αυτή η γυναίκα μου».

Ποια «διεθνική» τσαμπουνάς, βρε τραμπάκουλα..;

Ξέρεις τι είναι ο «Διεθνισμός»;

Ξέρεις τι έγραψες;

Χρησιμοποιώντας τον επιθετικό προσδιορισμό «διεθνική» αντί «διεθνής»,

έγραψες ότι η εν λόγω εγκληματική οργάνωση προωθεί την «Αλληλεγγύη των Εθνών».

Είσαι ντιπ για ντιπ… (δεν χωρεί αμφιβολίας περί τούτου).

15. Έθνος



Είναι τόσο αφορήτως ασύντακτο το πρώτο σκέλος τής παραγράφου,

που το παραθέτω στη σωστή μορφή ώστε να γίνουν οι δέουσες συγκρίσεις..:

«Περίπου 175.000-250.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις 550 συγκεντρώσεις,

οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ΚΑΙ στα 262 μπλόκα που στήθηκαν στη Γαλλία,

στο πλαίσιο τής κινητοποίησης “Μπλοκάρετε τα πάντα”…».

Και βεβαίως,

έρχεται ως «Κερασάκι στην Τούρτα τής Ξεπέτας» η ελληνικούρα «πρόσθεσε»,

που αντικαθιστά τον Αόριστο με την Προστακτική.

16. Newsit



Συνονθύλευμα όπου μπλέκονται η Δοτική κι η Αιτιατική.

Αποκαθιστώντας τη Γλωσσική Ευστάθεια, λοιπόν,

είτε θα πούμε «μέσα από τον λογαριασμό»,

είτε θα πούμε «μέσω τού λογαριασμού».

Ανακεφαλαιώνοντας δε,

θα πούμε ότι υπάρχουν αστοιχείωτα όντα που γράφουν στα Μέσα με «μέσο».

17. News247



Αμάν πια με αυτήν την -εσφαλμένως χρησιμοποιούμενη- Παύλα,

η οποία έρχεται για να συνδέει ουσιαστικά και επίθετα,

μα καταλήγει να προσομοιάζει με αλλαγή νοηματικής ενότητας.

Εν κατακλείδι, η Παύλα δεν πρέπει να έχει απόσταση από τις εκατέρωθεν λέξεις

(«καρφίτσα-καρπούζι», «γνωστοί-άγνωστοι», «αποκάλυψη-βόμβα», κ.ο.κ.).

18. Gazzetta



Αν θέλεις να γίνει «Best Seller» ένα παιδικό παραμύθι, βρέθηκε ήδη ο τίτλος:

«Ο Τοσοδούλας Προγκηπέσσας»!

(εκατό χιλιάδαι αντίτυπα)

19. Instanews



Η ιστορικώς ιστορική ιστορικότητα τής ιστορικής ιστορίας.

20. Pro News



Εδώ έχουμε το απόλυτο παράδειγμα τής συνθήκης

«Πώς να γελοιοποιήσετε μία ιδιαιτέρως σοβαρή είδηση…».

Τα επόμενα βήματα που μάς επιφυλάσσει η Νεοελληνική Δημοσιογραφία,

είναι να αναγνώσουμε ότι ο θύτης έβριζε τη γυναίκα-θύμα

κι εκείνη τού απαντούσε «Καθρεφτάκι.» και «Όποιος το λέει, είναι.».

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Twitter (νυν «Χ»): https://x.com/TopDaskalos

Gmail: TopDaskalos@gmail.com

Ο Δάσκαλος