Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



Άλλοι γράφουν «τούρκικη», άλλοι γράφουν «τουρκική»,

εμείς καλύπτουμε όλα τα γούστα…

2. Sport24



Μοντουήλ Καραπλάντις.

3. Yupiii



Ακόμη και (ε)ναρκωμένος, θα έκανε λιγότερα λάθη από αυτόν τον συντάκτη.

Και βεβαίως,

έχοντας ως δεδομένο ότι η φράση «…που επελέγη αρχικώς να ενσαρκώσει…»

κατέληξε στο έκτρωμα που βλέπουμε,

δεν έχουμε την παραμικρή απαίτηση να ξέρει ο περί ου ο λόγος

ότι το «αποφάσισε» είναι Προστακτική και το «απεφάσισε» είναι Αόριστος.

4. Lady Like



Το διαιθυλαμίδιο τού λυσεργικού οξέος -γνωστό με τα αρχικά «L.S.D.»-

είναι παραισθησιογόνος ουσία που η επίδρασή της διαρκεί από οκτώ έως δώδεκα ώρες.

Συνιστάται η αποφυγή τής χρήσης κατά τη διάρκεια τής εργασίας,

διότι υπάρχει κίνδυνος να βλέπετε πράσινη τη θάλασσα…

5. C.N.N. Greece



Θέλεις κότερα…, ελικόπτερα…, περισσότερα…, περισσότερα…

6. Tlife



Έγραφε ειδήσεις καθισμένος στο γιο-γιο του,

εκεί ήταν που τού εξέφυγε «Το μήνυμα του γιο του…»

(η Γενική διεσύρθη, ο «γυιος» γράφτηκε λανθασμένα,

αλλά δεν βαριέσαι· δουλείτσα να υπάρχει…).

7. News247



Εδώ δεν έχουμε μεν ορθογραφικά λάθη,

όμως έρχεται σε πρώτο πλάνο ο κομβικός παράγοντας «Λογοτεχνικότητα».

Εν προκειμένω, λοιπόν, υπονομεύεται η Αναγνωσιμότητα,

διότι είναι ανεπίτρεπτο να ξεκινούν προτάσεις -και δη, συστηματικώς-

με λέξεις που δεν ενδείκνυνται εκ τής φύσεώς τους για τέτοια συντακτική προσέγγιση.

«Στο», «Καθώς», «Αλλά», «Στη», «Ενώ»

-αντί να εμφανίζονται κατά την εξέλιξη των νοημάτων-

γίνονται «Σημαιοφόροι τής Φαντασιόπληκτης Γλωσσικής Χαριτωμενιάς»,

όπου θυσιάζονται τα «Σημεία Στίξης» στον βωμό των κοφτών προτάσεων.

8. Zappit



Άσ’ το…, δεν σε πάνε οι επαναλαμβανόμενες λέξεις·

τα δύο «πού» θέλουν τόνο διότι έχουν επιρρηματική σημασία,

το «πολύ-πολύ» πρέπει να συνδέεται με Παύλα

(όπως το «μάνι-μάνι», το «άρον-άρον», και ούτω καθ’ εξής…).

9. Mono Bala



Περνάς υποσυνείδητα μηνύματα αντικαθιστώντας το «ανέλαβε» με το «ανέβαλε», ε;

Σατανάαα…

10. Daily Media



Τι να μετρήσει η «ενική ομάδα της Τουρκίας» μπροστά στην «πληθυντική ομάδα της Ελλάδας»;

Δεν υπάρχει σύγκριση, να ’ούμε…

11. Κουτί τής Πανδώρας



Όταν η «Διόρθωση τού Λάθους» είναι πιο λανθασμένη από το Λάθος.

Και κάπως έτσι, το «Προτού» περιπλανιέται στο Διαδίκτυο,

ψάχνοντας απεγνωσμένα τη δικαίωσή του…

12. Dnews



Προς ποια μεριά κάνεις τη χωρίστρα σου;

13. iefimerida



Πρόεδρος και εκπλήξεις τού… όλου.

14. Espresso



Η Αποχή προσβάλλει τη Δημοκρατία. Όλα τα μωρά στις κάλτσες…

(όπως θα έλεγαν σε αγαστή συνεργασία ο «ΛΕ-ΠΑ» κι ο Γιώργος Παπανδρέου)!

15. S.DN.A.



Αναζητείται το ρήμα «αφιέρωσε», αναζητείται η κατάληξη «-ν» στο άρθρο,

καταποντίζεται η Γλωσσική Αισθητική,

καταβαραθρώνεται γενικώς και ειδικώς η Δημοσιογραφία.

16. News Beast



Λοιπόν, για να μη χρονοτριβούμε..:

1) «στη 14χρονη» (και όχι «στην 14χρονη»).

2) «μέρα-μεσημέρι» (και όχι «μέρα μεσημέρι»).

3) «την έφτυσε» (και όχι «της έφτυσε»).

4) «αφτί» (και όχι «αυτί»).

5) Η σαχλή-άχρηστη πληροφορία «φύσηξε στο αυτί της», αποτελεί «Γελοιοποίηση τής Είδησης».

6) Προτείνω επιστροφή στο Δημοτικό.

17. Skai



Και που λέτε…, αφού πρώτα πρόσθεσε, στη συνέχεια πρόσθεσε κιόλας

(μη σάς πω ότι ακόμη δεν έχει σταματήσει να προσθέτει).

Όσο για τη σωστή μορφή «προσέθεσε»,

καθίσταται πασίδηλο ότι έχει επικρατήσει πια το τεμπελχανάδικο δόγμα

«Μην αφήσεις τον Αόριστο να σού χαλάσει μία ωραία Προστακτική.».

18. The Toc



Όταν αγνοούνται οι «Βασικές Αρχές τής Δημοσιογραφίας»,

έχουμε ένα εκτενέστατο κείμενο (εδώ παρατίθεται τμήμα του),

όπου αναφέρεται ξανά και ξανά το -παντελώς άγνωστο στο ευρύ κοινό- «Σέκελ»,

χωρίς να υπάρχει η επιβεβλημένη ενημέρωση-διευκρίνιση

για την ισοτιμία με το ευρωπαϊκό κι εθνικό μας νόμισμα.

Ως εκ τούτου, πράττω ευθύς αμέσως αυτό που δεν έπραξε -ως όφειλε- ο συντάκτης:

1 Σέκελ = 0,25 € (αντιστρόφως: 1 € = 4 Σέκελ).

19. Newsit



Οποία απρέπεια προς τον παγκόσμιο πρωταθλητή (αλλά και προς κάθε άνθρωπο, εν γένει),

να μετατρέπεται το ονοματεπώνυμό του σε «Βορά τής Δημοσιογραφικής Τσαπατσουλιάς».

Τίτλος-Κατάντια.

20. Enikos



Περιγράφεις μαχαίρωμα με τη διατύπωση «είχε καρφώσει»;

Χαχαχα, ποιος είσαι, ρε..; Ο «Μπάμπης ο Σουγιάς» είσαι;

(ή μήπως είσαι μπασκετόφιλος;)

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Twitter (νυν «Χ»): https://x.com/TopDaskalos

Gmail: TopDaskalos@gmail.com

Ο Δάσκαλος