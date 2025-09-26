Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



Οφείλουμε να γνωρίζουμε-θυμόμαστε ότι, «ότι» με «ό,τι» έχει διαφορά

(σύνδεσμος και αντωνυμία αντιστοίχως).

Όσο για την παρήχηση,

είναι επιτηδευμένη για να τονιστεί η επιβεβλημένη χρήση τού αναφορικού «πως»

-ως συνωνύμου με τον σύνδεσμο «ότι»- ώστε να μην εκπέμπεται λεξιπενία.

Άρα, η αψεγάδιαστη μορφή κειμένου είναι η εξής:

«(Ε)τόνισε ακόμη πως οι Η.Π.Α. θα συνεχίσουν να παρέχουν όπλα στο “Ν.Α.Τ.Ο.”,

για να τα κάνει η συμμαχία ό,τι θέλει.».

2. You Weekly



Καλό θα είναι να αποφεύγουμε διφορούμενες-αμφίσημες διατυπώσεις,

διότι κυκλοφορούν εσχάτως κάτι γιαγιάδες που ζητάνε περιδέραια

προκειμένου να μιλήσουν «αυθορμήτως» στα -κατ’ ευφημισμόν αποκαλυπτικά- ρεπορτάζ.

3. S.DN.A.



Ο Ορισμός τής Έγκυρης Αθλητικογραφίας.

4. News Bomb



Χαοτικό και αφορήτως κουραστικό κείμενο,

με ανερμάτιστες προτάσεις, με συντακτική ασυνέπεια, με λάθη προχειρότητας.

Οποία εξόχως ειρωνική σημειολογία, λοιπόν,

η πετσοκομμένη πρόθεση «παρά» κατέληξε να γίνει «αρά»,

η οποία αρχαιόθεν σημαίνει την «Κατάρα».

5. Skai



Κατηγορήθηκε, και μετά κατηγορήθηκε με την ίδια κατηγορία,

οπότε είναι κατηγορούμενη από την κατηγορία των κατηγόρων της.

Αυτό ακριβώς. Τίποτ’ άλλο.

6. Enikos



Μη βάζεις στα άρθρα την κατάληξη «-ν» όταν δεν πρέπει.

Μη βάζεις το άρθρο στην Αιτιατική και το ουσιαστικό στη Γενική.

Μην τα βάζεις με την Ελληνική Γλώσσα. Πάγαινε να ξεσπάσεις αλλού…

7. Κουτί τής Πανδώρας



Είσαι και πολύ προσχώ…

8. Espresso



Ο Μισογυνισμός, η Φαλλοκρατία, η Χυδαιότητα

συμπυκνώνονται σε αυτήν τη δημοσιογραφική ξευτίλα.

«…κυκλοφορεί μία από τις ωραιότερες Ελληνίδες.»,

ούτε καν «…κυκλοφορεί με μία…»

(η προσθήκη τής πρόθεσης «με» δεν θα απετελούσε αθώωση μεν,

μηδέ θα εξαλειφόταν η εκπεμπόμενη πατριαρχική φτήνια,

αλλά θα μειωνόταν η επικινδυνότητα τού -ούτως ή άλλως- προβληματικού μηνύματος).

Το θλιβερό ον που συνέταξε την «είδηση»,

προάγει -είτε εκουσίως, είτε ακουσίως- την «Αντικειμενοποίηση τού Γυναικείου Φύλου».

ΑΙΣΧΟΣ.

9. Mono Bala



Κι ενώ ημείς που νοιαζόμαστε για την Ελληνική Γλώσσα

πασχίζουμε -(σχεδόν) ματαίως- προκειμένου να διαχωρίζονται η Προστακτική και ο Αόριστος,

έρχονται οι ιθαγενείς να εμπλουτίζουν διαρκώς τη «Λίστα τής Ελληνικούρας»,

επεκτείνοντας την «Αύξηση Αορίστου» και σε δεύτερη συλλαβή.

Λοιπόν, για να τελειώνει αυτός ο σεσημασμένος σολοικισμός,

το σωστό είναι «(δι)ήρκεσε» και όχι «(δι)ήρκησε».

Γκέγκε;

10. Newsit



Ούτε αλλοδαπός που είναι προσφάτως αφιχθείς στη χώρα μας,

θα υπέπιπτε σε ετούτο το φριχτό συνονθύλευμα.

Ένα παντελώς ασύντακτο παραλήρημα όπου δεσπόζουν τα αλλοιωμένα νοήματα,

με λέξεις να αναζητούνται και με σημεία στίξης να μπαίνουν σε άκυρα σημεία.

Κι όμως, αντί αυτό το έκτρωμα να πεταχτεί στα σκουπίδια,

πετάχτηκε στα μούτρα των πολιτών που ψάχνουν την Ενημέρωση στο Διαδίκτυο.

Ντρέπεται κι η Ντροπή.

11. Daily Media



Ανέκαθεν η «Άγνωστη Ορθογραφία» -ήτοι, η γραπτή μεταφορά εκφωνούμενου κειμένου-

είχε τη δική της σημαντική αξία,

διότι ετόνιζε πως ακόμη κι αν δεν ξέρουμε κάποιες λέξεις,

δυνάμεθα να τις αντιληφθούμε αξιοποιώντας την «Οπτική Αισθητική».

Ε λοιπόν,

όταν δεν σού χτυπάει άσχημα ο τερατώδης αναγραμματισμός «καλοσώρισε»,

είσαι ΚΑΙ αμαθής, ΚΑΙ ακαλαίσθητος.

12. Zappit



– Προγραμματιστή, έλα αμέσως στο γραφείο μου…

– Μάλιστα, κύριε εκδότα. Είμαι στη διάθεσή σας…

– Λοιπόν, άκου…

Έχω πάρει μία τεράστια χορηγία από την «Ένωση Οφθαλμιάτρων Ελλάδος»,

οπότε πρέπει να τούς το ανταποδώσω

μετατρέποντας τούς αναγνώστες μας σε πελάτες τους.

Θέλω να βάλεις στην ιστοσελίδα μας ένα χρώμα

που θα δυσκολεύει αφόρητα την Ανάγνωση,

θέλω όσοι επισκέπτονται το site μας να βιώνουν ένα μαρτύριο,

θέλω κάθε ανάρτηση να είναι γι’ αυτούς ένας «Γολγοθάς»,

θέλω να παθαίνουν ταυτοχρόνως μυωπία, πρεσβυωπία,

υπερμετρωπία, αστιγματισμό, επιπεφυκίτιδα, καταρράχτη,

θέλω να γίνουνε όλοι σαν τον μάντη Τειρεσία ή έστω σαν τον Κύκλωπα Πολύφημο.

– Μείνε ήσυχος, αφεντικό.

Θα τούς χώσω ένα σκούρο γκρι και θα τούς πετάξω τα μάτια όξω.

Θα σού τούς κάνω εγώ να παθαίνουν ρήξη αμφιβληστροειδούς «στο πι και φι».

– Θέλω κάτι πιο βασανιστικό, πιο σαδιστικό, πιο άγριο, πιο βάρβαρο…

– Ωραία, θα φροντίσω ώστε τα μισά κείμενα να εμφανίζονται σε τρισδιάστατο βάθος.

Θα τούς πιάνει ναυτία και θα τυφλώνονται από τα πρώτα δευτερόλεπτα…

– Τέλεια!

13. Lifo



Από κάτι τέτοιες απροσεξίες έχει γεμίσει με «Να»

το ρεφρέν τού επικού «Freed From Desire» τής Gala

και έφτασε να γίνει παγκόσμιο γηπεδικό σύνθημα!

14. News247



Πάνω που είχαμε πιστέψει ότι «Πρεμιέρα» είναι η τελευταία αγωνιστική,

ήρθε αυτή η ασύλληπτη διευκρίνιση να ανατρέψει τα πάντα.

15. Sport24



Μετά την Προσφώνηση, (πρέπει να) μπαίνει κόμμα.

Αλλά δεν στο λέω.

Ειρήσθω εν παρόδω, όταν η Προσφώνηση βρίσκεται εν μέσω λέξεων,

πρέπει να μπαίνουν κόμματα εκατέρωθέν της.

Αλλά δεν στο λέω.

Όμως, ακόμη κι αν -κακώς- δεν βάλεις κόμμα μετά την Προσφώνηση,

η αντωνυμία «μάς» θέλει τόνο

διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει αναφορική και όχι κτητική σημασία.

Αλλά δεν στο λέω.

Τέλος, είχες κάψει τον εγκέφαλό σου, προτού νομίσεις ότι στον έκαψε ο Π.Α.Ο.Κ..

Αλλά δεν στο λέω.

(πλατς)

16. iefimerida



Εδώ έχουμε διπολική διαταραχή εν εξάρσει

(με μικρή πιθανότητα να πρόκειται για συντάκτη που είναι εθισμένος στο Στοίχημα

και είχε ποντάρει τρελά φράγκα στο «Over 2,5 και ισοπαλία»),

καθώς το άτομο βρίσκεται σε πασίδηλη αμφιταλάντευση

αν θα πρέπει να γράφει την ονομασία-εθνικότητα «Άραβας»

με πεζό ή με κεφαλαίο το αρχικό γράμμα της.

Ας ελπίσουμε ότι με την κατάλληλη αγωγή θα παραμείνει στην τελική-σωστή επιλογή

και δεν θα κατρακυλήσει ξανά σε παλινωδίες.

17. The Toc



Κόψε τις «πρωινές» διότι επηρεάζουν τη Συγκέντρωση.

18. Yupiii



Πετούνια Πιγκ;

ΚΛΑΙΩ!

(ακόμη και το έτερο ολίσθημα «με της κόρες» γίνεται χαριτωμένο,

καθώς οδήγησε σε αυτήν την ξεκαρδιστική «Joumedy»·

και αν αναρωτιέστε τι είναι η «Joumedy»,

πρόκειται για άρτι εμπνευσθέν εύρημα -στο πρότυπο τής «Dramedy»-

όπου οι δύο συστατικές λέξεις είναι οι «Journalism» και «Comedy»)

19. Tlife



Ασχετοσύνη. Ημιμάθεια. Αχταρμάς.

Η Δοτική μπλέκεται με την Αιτιατική,

ούτε «εν αγνοία μου», ούτε «σε άγνοιά μου»,

ούτε σωστή Δοτική, ούτε σωστή Αιτιατική, ούτε σωστός Τονισμός.

Το «Ουδέτερο τής Μπούρδας» (σε ιόνια κατάληξη).

20. Mens’ House



Η Νεοελληνική Δημοσιογραφική Παθογένεια στο Ζενίθ.

Όχι, το βασικό πρόβλημα δεν είναι καν τα πάρα πολλά λάθη και οι ακατάληπτες φράσεις,

δεν είναι η Ορθογραφία, δεν είναι το Συντακτικό,

δεν είναι τα -πενιχρά και αλλοπροσάλλως χρησιμοποιούμενα- Σημεία Στίξης,

παρά μόνον η παραπομπή στο τέλος τής ανάρτησης.

Η Απόπατη Νεοελληνική Δημοσιογραφία.

Η «Δημοσιογραφία τής Αντιγραφής-Επικόλλησης».

Η Απόσειση τής Προσωπικής Ευθύνης.

Ατάλαντοι. Τεμπελχανάδες. Βολεμένοι.

Η σαθρή αντίληψη ότι «Εγώ έκανα ένα απλό “copy-paste”, οπότε δεν φταίω.»,

δηλώνει εκκωφαντικώς τη διαβρωτική παρουσία της.

Οι δημοσιογραφίσκοι που πρεσβεύουν την εν λόγω νοοτροπία,

δεν έχουν τον στοιχειώδη αυτοσεβασμό, τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια,

ακόμη-ακόμη και το στοιχειώδες «Ένστικτο τής Αυτο-Συντήρησης»,

καθώς αποδέχονται τον ρόλο τού παντελώς αναλώσιμου κομπάρσου,

στηρίζοντας την επαγγελματική επάρκεια -έως και ύπαρξή- τους

σε ενέργειες και σε γραφόμενα άλλων προσώπων.

Δεν αντιλαμβάνονται οι θλιβεροί δημοσιογραφίσκοι

ότι ο άνθρωπος που κάνει λάθος κρίνεται για το λάθος του,

όμως αυτός που διασπείρει το Λάθος

κρίνεται για την «Αποδοχή-Αναπαραγωγή τού Λάθους».

Γενικώς και αποφθεγματικώς μιλώντας

(για να περιγράψουμε ανάλογες καταστάσεις με «Ελληνικά Καθημερινότητας»),

αυτός που κάνει μαλακία είναι «Μαλάκας»,

αλλά αυτός που αναπαράγει τη Μαλακία είναι «Αρχιμαλάκας».

Και βεβαίως, αν -κατά πώς φαίνεται- εδώ είχαμε μία προσπάθεια και για «έμμεση διαφήμιση»,

η στρεβλή «Κουλτούρα τού Αναπαραγωγού» επιφέρει την «Απόλυτη Δυσφήμιση».

Δημοσιογραφίσκε, γιατί βάζεις την παραπομπή;

Δεν σού φτάνει που δυσφημίζεις τον εαυτό σου και την ιστοσελίδα σου,

πρέπει να δυσφημίσεις και την έτερη ιστοσελίδα;

Δημοσιογραφίσκε, σε ενημερώνω ότι η Δημοσιογραφία δεν είναι «Αντιγραφή-Επικόλληση».

Δημοσιογραφίσκε, κλείνω με την αρμόζουσα ετυμηγορία: ΕΙΣΑΙ ΑΝΑΞΙΟΣ.

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Ο Δάσκαλος