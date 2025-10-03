Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



Με τρελαίνει ότι αναφέρουμε το ονοματεπώνυμο στον τίτλο (χωρίς το άρθρο, κιόλας)

και στο κείμενο χρησιμοποιούμε γενικόλογες-αόριστες περιγραφές

που υποδαυλίζουν σε ακραίο βαθμό το Σασπένς,

κάνοντας τούς αναγνώστες να αναρωτιούνται κάθιδροι και έμπλεοι αγωνίας

«Βρε, ποιος να ’ναι άραγε αυτός ο “γνωστός Έλληνας ηθοποιός”;».

Μιλάμε για γκρανγκινιολικό-χιτσκοκικό φινάλε…

(όπως θα ’λεγε κι ο αγαπημένος Δημήτρης Χατζηγεωργίου)

2. Daily Media



Μετά από μήνες σκληρών δοκιμασιών,

το «Exathlon» -το οποίο έκανε πρεμιέρα στις 31 Αυγούστου 2025- οδεύει προς το τέλος.

Πώς περνάν’ έτσι τα χρόνια…

3. S.DN.A.



Πήρε την «ταχύτερη» στην ιστορία τής ομάδας του.

Ποια «ταχύτερη»; Δεν παίζει ρόλο.

Και βεβαίως, όπως μαθαίνουμε από το άψογο δημοσίευμα,

μπορεί μεν να πήρε την «ταχύτερη» στο πρώτο λεπτό τής αναμέτρησης,

αλλά το ρεκόρ εξακολουθεί να το έχει άλλος ποδοσφαιριστής,

που είχε αντικρίσει την κόκκινη κάρτα στο 29ο λεπτό.

Εν κατακλείδι,

είναι πασίδηλο ότι ετούτος ο συντάκτης έχει φύγει ήδη από την «ταχύτερη»

και πλέον βρίσκεται στην «πρόωρη».

4. The Toc



Εδώ έχουμε μία παρήχηση που συνιστά έλλειμμα λογοτεχνικότητας.

Η διατύπωση «…αλλά και άλλα (σωματεία)»…»

-ήτοι, η διαδοχικότητα των λέξεων «αλλά» και άλλα»-

θα ημπορούσε να είχε τις εξής καλύτερες μορφές:

«…μα και άλλα σωματεία…»,

«…καθώς και άλλα σωματεία…»,

«…όπως και άλλα σωματεία…»,

«…και άλλα σωματεία…»,

«…αλλά και έτερα σωματεία…».

5. Zappit



Η αργκό φράση «τού τα ’σκασε» χρησιμοποιείται για να δηλώσει

ότι ένα «αφροδισιακό» κορυφώνει άξαφνα την επίδρασή του στον εγκέφαλο τού χρήστη.

Ευρισκόμενο το άτομο σε τέτοιαν κατάσταση,

εμφανίζει διάφορες εντυπωσιακές παρενέργειες,

όπως -επί παραδείγματι-

απώλεια ειρμού και αδυναμία να εκφράζει με σαφήνεια απλά νοήματα.

Συνήθως τα συμπτώματα υποχωρούν σε σύντομο διάστημα,

όμως υπάρχουν και περιπτώσεις

που ο χρήστης θα πρέπει να παραμείνει κλινήρης για κάμποσες μέρες,

αποφεύγοντας να έρχεται σε επαφή με το πάντοτε ταραχώδες «Διαδίκτυο».

6. Mono Bala



Να κι άλλος «Λιωμίξ» που έχει ακριβώς τα ίδια συμπτώματα με τον προηγούμενο.

Αυτό που με φοβίζει πια,

είναι μήπως η χρόνια χρήση τεμπελχανίνης κάψει τελείως αυτούς τούς λαμπρούς εγκεφάλους.

Είναι κρίμα να πάει χαμένο τόσο ταλέντο.

7. Yupiii



Αν το πεις καμιά δεκαριά φορές ακόμη,

ίσως και να υποψιαστούμε ότι η Χριστίνα Σούζη είναι μετεωρολόγος.

Όπως και να ’χει, όμως,

οι προβλέβεις για το δημοσιογραφικό σου μέλλον εμφανίζονται απαισιόβοβες.

8. Sport24



Χαχαχαχαχα, το πιο γελοίο «τεστ μνήμης» βρίσκεται ενώπιόν μας.

Ευτυχώς, δηλαδή, που δεν εγένετο λόγος για ποδοσφαιρική ομάδα,

διότι όλοι φανταζόμαστε ποια θα ήταν η συνέχεια…

9. Espresso



Οποία ασχετοσύνη και «ελληνικούρα»

όταν κλίνεται μόνο η πρώτη και μένει άκλιτη η δεύτερη από συνδεόμενες λέξεις·

εν προκειμένω, λοιπόν, η σωστή διατύπωση είναι «του πατέρα-συμβόλου».

Επιπροσθέτως δε,

τα ονόματα και τα ονοματεπώνυμα που βρίσκονται εν μέσω έτερων λέξεων,

πρέπει -όταν προηγείται ή έπεται άλλη ονομασία- να διαχωρίζονται με εκατέρωθεν κόμματα·

άρα, η σωστή διατύπωση είναι

«…η Πρόεδρος Εφετών Λάρισας, Μαρία Λιανού, ακολουθεί fast track διαδικασία…».

10. Dnews



Όταν απουσιάζει η Γλωσσική Καλαισθησία και υφέρπει η πρεμούρα για Ξεπέτα

(και μάλιστα, σε ρεπορτάζ που αναφέρεται στην Παιδεία),

έρχεται αυτή η παντελώς άχαρη συντόμευση να υποκαταστήσει τη Γενική «διευθυντριών».

Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί οι πιτσιρικάδες πετσοκόβουν τις λέξεις,

γράφοντας «κ» αντί τού «και», «γτ» αντί τού «γιατί», και πάει λέγοντας…

11. News Bomb



Εδώ έχουμε μία χαρακτηριστική περίπτωση

όπου η δημοσιογραφική υπεραπλούστευση παράγει κακοτεχνία και σύγχυση,

ταυτίζοντας το Επίθετο με το Επίρρημα.

Έτσι, αντί να υπάρχει η διευκρίνιση «…ιδιαιτέρως (με) παιδιά…»,

επιλέγεται αυτή η αμφισημία που εκτίθεται από τα Συμφραζόμενα.

12. Gazzetta



Πάψτε, όσοι αυτοπροσδιορίζεστε ως «αθλητικογράφοι»,

να γράφετε λες και μιλάτε με την παρεούλα σας στον καφενέ,

και μάθετε να είστε ακριβείς

(τουλάχιστον,

ο «Κύριος Αβγολέμονος» και ο «Ανδρέας ο Άνεργος»

είναι μακράν πιο χαριτωμένοι από τις λαϊκίστικες και βαρετές γραφίδες σας).

1-2 ήταν με την Κηφισιά και έληξε 3-2.

1-0 ήταν με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς και έληξε με 1-2.

Μάθετε μπαλίτσα…

Μάθετε Γλωσσίτσα…

13. Enikos



Ενικός: ο αχυρανθρώπος

Πληθυντικός: οι αχυρανθρώποι

Επόμενο βήμα: οι αχυράνθρωπες (το «ν» προαιρετικό)

14. Κουτί τής Πανδώρας



Τρόμος πάνω απ’ την πόλη.

Σειρήνες πολέμου ηχούν, οι πολίτες τρέχουν αλλόφρονες στα πυρηνικά καταφύγια,

άγνωστος παραμένει ακόμα ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών,

όμως οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για χιλιάδες θύματα

που δεν άντεξαν την αναστάτωση από τα ιπτάμενα «τρικάκια».

Συνεχής ενημέρωση…

15. Tlife



Λοιπόν, για να μη χρονοτριβούμε..:

1) «δίδυμα-τρίδυμα» (είναι αντίστοιχη γραφή με το «πέντ’-έξι»)

2) «ώρες-ώρες» (παύλα θέλουν και οι επαναλαμβανόμενες λέξεις)

3) «εδήλωσε» (το «δήλωσε» είναι Προστακτική και «μαλλιαρός» Αόριστος)

4) Μάθε γενικώς να χρησιμοποιείς σωστά τα Σημεία Στίξης,

να βάζεις τα κόμματα εκεί που πρέπει,

να μη βάζεις κόμματα εκεί που δεν πρέπει,

να βάζεις παύλα όταν πρέπει,

να μην αντικαθιστάς την Παύλα με κόμμα.

5) Ώστε «…η Αναστασοπούλου δεν βγάζει γλώσσα μέσα της.», ε;

6) Η νηπιαγωγός σου (θα) είναι περήφανη για εσένα…

16. iefimerida



Αναμενόμενη η διάψευση,

αφού ο εμπλεκόμενος πασίγνωστος τηλεοπτικός παρουσιαστής-παραγωγός

ονομάζεται -σύμφωνα με το… έγκυρο δημοσίευμα- «Χρήστος».

Άρα, είναι σαφές ότι πρόκειται για συνεπωνυμία.

17. Skai



Ανερμάτιστη Νεοελληνική Δημοσιογραφία.

Εκκωφαντική ασυνέπεια σε αναρτήσεις τής ίδιας ιστοσελίδας.

Αχταρμάς.

Η εθνικότητα «Αμερικανός» γράφεται -λανθασμένα- με πεζό το αρχικό γράμμα.

Η εθνικότητα «Τούρκος» γράφεται -σωστά- με κεφαλαίο το αρχικό γράμμα.

Ο επιθετικός προσδιορισμός «Ισραηλινή (επίθεση)»

γράφεται -λανθασμένα- στον τίτλο με κεφαλαίο το αρχικό γράμμα.

Ο επιθετικός προσδιορισμός «ισραηλινές (επιθέσεις)»

γράφεται -σωστά- στον υπότιτλο με πεζό το αρχικό γράμμα.

Τέλος, η «Σφραγίδα τής Γελοιότητας» μπαίνει με τη λέξη «βάθος»,

που για κάποιον απροσδιόριστο λόγο γράφεται με κεφαλαίο το αρχικό γράμμα.

18. News Break



Η Καγιά, της Καγιά.

Η γιαγιά, της γιαγιά.

19. Newsit



Πέρα από τα υπόλοιπα λάθη

(«ΣΚΑΪ» χωρίς διαλυτικά, τροπικό επίρρημα «πώς» χωρίς τόνο, «γιο» αντί «γυιο»),

είναι εντυπωσιακό ότι σε τρεις διαδοχικές και σχοινοτενείς προτάσεις

απουσιάζει παντελώς το Κόμμα.

Ακόμη κι ο περίφημος αρχαίος ημών πρόγονος Φειδιππίδης,

θα προτιμούσε να έκανε ως καθημερινή γυμναστική τη «Διαδρομή τού Μαραθωνίου»,

παρά να εδιάβαζε ένα τόσο κουραστικό κείμενο

που θα τον έκανε να τα κακαρώσει άμα τω ξεκινήματι τής ανάγνωσης.

20. Pro News



Τώρα που το σκέφτομαι, ο μισθός μου πρέπει να τα πιάνει τα πέντε γραμμαριάκια.

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Twitter (νυν «Χ»): https://x.com/TopDaskalos

Gmail: TopDaskalos@gmail.com

Ο Δάσκαλος