Ο τηλεοπτικός σταθμός OPEN, σύμφωνα με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα, προχώρησε στην καταγγελία της σύμβασης συντελεστή της εκπομπής «10 Παντού» που κατέγραψε και κοινοποίησε σε πολλούς παραλήπτες τη λογομαχία μεταξύ των παρουσιαστών, Νίκου Στραβελάκη και Κατερίνας Παπακωστοπούλου, η οποία σημειώθηκε στο διάλειμμα της εκπομπής.

Σημειώνεται πως η εξέλιξη αυτή έρχεται μια ημέρα μετά την παραίτηση της αρχισυντάκτριας της εκπομπής. Ειδικότερα, το απόγευμα της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου η Βάσω Μητρομάρα ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το κανάλι.

Όπως τόνισε η δημοσιογράφος, η παραίτησή της υπήρξε αποκλειστικά δική της επιλογή και έγινε δεκτή από τη διοίκηση, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε για την καταγραφή ούτε για τη διαρροή του συγκεκριμένου υλικού.

Όπως ανακοίνωσε το OPEN, το κανάλι «στοχοποιήθηκε εξαιτίας μίας παράνομης και απόλυτα αντιδεοντολογικής ενέργειας συντελεστή της ενημερωτικής εκπομπής «10 Παντού», που κατέγραψε στο control room και, στη συνέχεια, κοινοποίησε σε πολλούς παραλήπτες, μία λογομαχία μεταξύ των δύο παρουσιαστών-δημοσιογράφων, η οποία έλαβε χώρα εκτός αέρα, στο διάλειμμα της εκπομπής».

«Η ενδελεχής εσωτερική έρευνα οδήγησε σε ασφαλή συμπεράσματα. Σε συνέχεια αυτής, η σύμβαση του συντελεστή της εκπομπής καταγγέλθηκε από τον σταθμό» υπογραμμίζει το κανάλι.