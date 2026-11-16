Μια απόδειξη των 40 ευρώ μπορεί να αποφέρει στον καταναλωτή 400 ευρώ, ενώ μία των 300 ευρώ ανεβάζει την αμοιβή στο ανώτατο όριο των 3.000 ευρώ. Αυτό προβλέπει το μπόνους που ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει η ΑΑΔΕ για όσους εντοπίζουν ύποπτες αποδείξεις και τις στέλνουν επώνυμα μέσω της εφαρμογής Appodixi. Το σκανάρισμα από μόνο του δεν αρκεί: για να καταβληθεί η αμοιβή, πρέπει ο φορολογικός έλεγχος να διαπιστώσει παράβαση που καλύπτει το μέτρο και να επιβληθεί πρόστιμο στην επιχείρηση.

Το βασικό εμπόδιο που κράτησε το μέτρο σε εκκρεμότητα για σχεδόν τρία χρόνια ήταν η προστασία της ταυτότητας του καταγγέλλοντος. Το ζητούμενο είναι η ΑΑΔΕ να γνωρίζει ποιον θα πληρώσει, χωρίς τα στοιχεία του να φτάσουν στην ελεγχόμενη επιχείρηση, ακόμη κι αν η υπόθεση καταλήξει στα δικαστήρια. Η Αρχή προετοιμάζει αυτοματοποιημένη διαδικασία πληρωμής, ώστε ο δικαιούχος να μη χρειάζεται να περάσει από νέο κύκλο γραφειοκρατίας.

Τι ελέγχει ο καταναλωτής με το κινητό του

Μέσα από το Appodixi, ο καταναλωτής σαρώνει με την κάμερα του κινητού του τον κωδικό QR της απόδειξης. Έτσι μπορεί να ελέγξει αν η απόδειξη έχει διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ και αν τα στοιχεία της συμφωνούν με εκείνα που βλέπει στο χαρτί. Αν εντοπίσει διαφορά ή άλλη ένδειξη παρατυπίας, μπορεί να στείλει την απόδειξη για έλεγχο.

Η καταγγελία μπορεί να γίνει και ανώνυμα, όμως μόνο η επώνυμη αναφορά μπορεί να οδηγήσει σε χρηματική επιβράβευση. Μέσω της εφαρμογής έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 225.000 καταγγελίες.

Ποια απόδειξη μετράει όταν υπάρχουν περισσότερες

Η αμοιβή υπολογίζεται στο δεκαπλάσιο της αξίας της απόδειξης, μαζί με τον ΦΠΑ, με κατώτατο όριο τα 100 ευρώ και ανώτατο τα 3.000 ευρώ. Αν μια καταγγελία περιλαμβάνει περισσότερες αποδείξεις από την ίδια επιχείρηση, τα ποσά δεν αθροίζονται. Για τον υπολογισμό μετράει μόνο η απόδειξη με τη μεγαλύτερη αξία.

Το μπόνους είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο. Δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο ή τρίτους και δεν συνυπολογίζεται στο εισόδημα για τη χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων.

Πηγή: ERTnews