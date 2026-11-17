Έως την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2026 μπορούν να υποβάλουν ή να τροποποιήσουν την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026 οι παραγωγοί που συμμετέχουν στις παρεμβάσεις της Βιολογικής Γεωργίας, της Διατήρησης Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων και του «Κομφούζιο», προκειμένου να συμπεριληφθούν στην προγραμματισμένη προκαταβολή της 30ής Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η συγκεκριμένη προθεσμία καθορίστηκε με στόχο να διευκολυνθεί η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων παραγωγών στην επερχόμενη πληρωμή.

Η ρύθμιση αφορά τις παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης για τη Βιολογική Γεωργία, τη Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων και την εφαρμογή της μεθόδου «Κομφούζιο» για την αντιμετώπιση εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών.

Όπως διευκρινίζεται, στην προκαταβολή της 30ής Νοεμβρίου θα ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις και οι τροποποιήσεις που θα υποβληθούν έως και τις 19 Νοεμβρίου, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα προβλεπόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ καλεί τους παραγωγούς και τους φορείς υποβολής αιτήσεων να δώσουν προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη επεξεργασία των στοιχείων για την καταβολή των ενισχύσεων.

Τέλος, σύμφωνα με την Αρχή, η νέα καταληκτική ημερομηνία αποσκοπεί στη διεύρυνση του αριθμού των παραγωγών που θα μπορέσουν να λάβουν προκαταβολή, χωρίς να υπάρξει μεταβολή στο χρονοδιάγραμμα των πληρωμών, το οποίο εξακολουθεί να προβλέπει καταβολή στις 30 Νοεμβρίου 2026.