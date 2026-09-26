Στην πίστωση 14,6 εκατομμυρίων ευρώ σε 34.200 δικαιούχους προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ολοκληρώνοντας την πληρωμή της τρίτης περιόδου υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Η οικονομική ελάφρυνση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ραγδαίας αύξησης του κόστους των λιπασμάτων, ενώ με τη συγκεκριμένη πληρωμή το συνολικό ποσό που έχει διατεθεί στον πρωτογενή τομέα αγγίζει πλέον τα 34 εκατομμύρια ευρώ για 68.000 δικαιούχους.

Τα στοιχεία της 3ης περιόδου πληρωμών

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας πίστωσης από την ΑΑΔΕ αφορά την 3η κατά σειρά περίοδο χορήγησης της ειδικής ενίσχυσης για την αγορά λιπασμάτων.

Τα βασικά στοιχεία της συγκεκριμένης φάσης περιλαμβάνουν:

Δικαιούχοι: 34.200 αγρότες και επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

αγρότες και επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Συνολικό ποσό: 14,6 εκατομμύρια ευρώ .

. Επιλέξιμα παραστατικά: Τιμολόγια και παραστατικά αγοράς λιπασμάτων που εκδόθηκαν κατά το διάστημα από 1 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2026 .

Τιμολόγια και παραστατικά αγοράς λιπασμάτων που εκδόθηκαν κατά το διάστημα . Προθεσμία αιτήσεων: Οι σχετικές ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ από τις 7 έως και τις 17 Σεπτεμβρίου 2026.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση των αιτήσεων και την καταβολή της ενίσχυσης ήταν οι δικαιούχοι να είχαν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Στα 34 εκατομμύρια ευρώ ο συνολικός απολογισμός

Η χορήγηση της ενίσχυσης αποτελεί αναθεματικό μέτρο στήριξης για τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος πλήττεται από τις αυξημένες τιμές των αγροτικών εφοδίων και την ενεργειακή κρίση.

Με την ολοκλήρωση και της 3ης περιόδου, ο συνολικός απολογισμός των πληρωμών διαμορφώνεται ως εξής:

Συνολικός αριθμός δικαιούχων: 68 . 000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

. γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Συνολικό καταβληθέν ποσό: 34 εκατομμύρια ευρώ.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης συνεχίζουν τους διασταυρωτικούς ελέγχους για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την ταχεία διεκπεραίωση τυχόν εκκρεμοτήτων.