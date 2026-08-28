Σε ένα σύγχρονο και ενοποιημένο Κέντρο Επιχειρησιακού Συντονισμού μετατρέπεται ο Κεντρικός Θάλαμος Ελέγχου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στα Σεπόλια.

Με απόφαση του Διοικητή Γιώργου Πιτσιλή, το νέο ψηφιακό «στρατηγείο» εξοπλίζεται με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Agents), λήψη εικόνας σε πραγματικό χρόνο μέσω drones, προηγμένα μέσα ενδοεπικοινωνίας και γεωχωρικές πλατφόρμες.

Στόχος είναι η πλήρης υποστήριξη της νέας Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔΔΕΟΣ) στην πάταξη της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος.

Ευρύ πεδίο αρμοδιοτήτων: Από τη φοροδιαφυγή στην πολιτιστική κληρονομιά

Η δράση της ΓΔΔΕΟΣ μέσω του νέου Command Center δεν περιορίζεται μόνο στους κλασικούς φορολογικούς ελέγχους, αλλά εκτείνεται σε ολόκληρο το φάσμα του σοβαρού οικονομικού και διασυνοριακού εγκλήματος.

Η νέα δομή αναλαμβάνει την πάταξη της μεγάλης φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της δασμοφοροδιαφυγής, καθώς και την παρακολούθηση της διακίνησης κεφαλαίων.

Παράλληλα, στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της εντάσσονται ο έλεγχος και η καταστολή της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, ψυχοτρόπων ουσιών, όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην προστασία της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς το στρατηγείο θα συντονίζει επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και την πρόληψη της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων, μνημείων, κειμηλίων και έργων τέχνης, υπηρετώντας ταυτόχρονα τα δημόσια έσοδα και τον πολιτιστικό πλούτο της χώρας.

Οι στόχοι και οι τεχνολογίες του νέου ψηφιακού στρατηγείου

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, που δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια», ο νέος Κεντρικός Θάλαμος Επιχειρήσεων σχεδιάζεται με βάση τα διεθνή πρότυπα λειτουργίας Κέντρων Διαχείρισης Κρίσεων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ικανό να υποστηρίζει ταυτόχρονα πολλαπλές επιχειρήσεις.

Πρώτος κεντρικός πυλώνας είναι η διαλειτουργικότητα του συστήματος ενδοεπικοινωνίας με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, τρίτους φορείς και ζωντανές πληροφορίες από το πεδίο για την παραγωγή επιχειρησιακής γνώσης, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ψηφιακών φορμών ροής εργασίας για κάθε είδος ελέγχου.

Παράλληλα, δημιουργούνται Δυναμικές Θέσεις Επιχειρησιακής Υποστήριξης (Active Seats) που συνδέουν ψηφιακά έμπειρα στελέχη είτε με φυσική παρουσία στο κέντρο είτε απομακρυσμένα από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας.

Αυτό επιτρέπει την άμεση συμμετοχή σε πραγματικό χρόνο και την ευέλικτη κλιμάκωση ανάλογα με τις ανάγκες των ελέγχων.

Κομβικό ρόλο διαδραματίζει η ενσωμάτωση Πρακτόρων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Agents).

Πρόκειται για αυτόνομα προγράμματα λογισμικού που αντιλαμβάνονται το περιβάλλον ελέγχου και εκτελούν σύνθετες αναλυτικές εργασίες, υποστηρίζοντας τους ελεγκτές πεδίου και τους συντονιστές με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση.

Τέλος, η πλατφόρμα ενισχύεται με προηγμένα γεωχωρικά εργαλεία για τη ζωντανή παρακολούθηση στόχων, δυνάμεων και οχημάτων σε έναν ενιαίο διαδραστικό χάρτη, ενώ αξιοποιεί λήψη εικόνας σε πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης drones.

Το όλο σύστημα θωρακίζεται με αυστηρά πρωτόκολλα κυβερνοασφάλειας για την προστασία των κινητών συσκευών και των απομακρυσμένων τερματικών.