Στην εντατικοποίηση των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αμέσως μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, ανοίγοντας στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 έναν νέο κύκλο πλειστηριασμών για 43 ακίνητα.

Στόχος της φορολογικής διοίκησης είναι η δραστική μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και η άσκηση πίεσης προς τους οφειλέτες ώστε να τακτοποιήσουν τα χρέη τους.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία δείχνουν ότι η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων παραμένει «στα αζήτητα», καθώς οι αυστηροί όροι και τα υψηλά επιτόκια έχουν αποτρέψει τη συντριπτική πλειονότητα των φορολογουμένων από το να ενταχθούν σε αυτή.

Γιατί αποτυγχάνει η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων

Η επιτάχυνση των πλειστηριασμών αποσκοπεί ευθέως στην άσκηση πίεσης προς τους φορολογούμενους, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις ενεργές ρυθμίσεις οφειλών και κυρίως τη νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία αφορά παλαιές οφειλές που βεβαιώθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Η πλατφόρμα στο myAADE παραμένει ανοικτή για ψηφιακές αιτήσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η αναστολή των μέτρων εκτέλεσης ενεργοποιείται με την πληρωμή της πρώτης δόσης εντός τριών εργάσιμων ημερών.

Παρά τις προσδοκίες του Υπουργείου Οικονομικών για υπαγωγή 1,3 εκατομμυρίου φυσικών προσώπων και 284.000 επιχειρήσεων, τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι η ρύθμιση δεν εμφανίζει την αναμενόμενη δυναμική. Μόλις 11.000 οφειλέτες έχουν υποβάλει αίτηση, σε ένα συνολικό σύνολο οφειλετών που ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια.

Η ανταπόκριση αυτή οφείλεται σε σειρά αυστηρών περιορισμών και παραγόντων.

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν αποκλειστικά οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, αφήνοντας εκτός όλα τα νεότερα ληξιπρόθεσμα χρέη. Παράλληλα, οι παλαιές οφειλές δεν μπορούν να μεταφερθούν στις 72 δόσεις εάν τον περασμένο Απρίλιο είχαν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση, καθώς απαγορεύεται ρητά η μετάπτωση από τις 24-48 στις 72 δόσεις.

Επιπλέον, στην περίπτωση που υπάρχουν νέες οφειλές από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά, αυτές πρέπει υποχρεωτικά να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση. Αυτό σημαίνει ότι ο οφειλέτης καλείται να εξυπηρετεί παράλληλα δύο διαφορετικές ρυθμίσεις με διαφορετικές ταχύτητες, όρους και οικονομικές απαιτήσεις.

Ως ανασταλτικός παράγοντας λειτουργεί και το ιδιαίτερα υψηλό επιτόκιο που φτάνει το 5,84%, το οποίο επιβαρύνεται με μηνιαία προσαύξηση 15% σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής της δόσης.

Γενικότερα, οι ληξιπρόθεσμοι οφειλέτες εμφανίζουν αποστασιοποίηση από τα προγράμματα διακανονισμού, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ μόλις το 6,83% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου βρίσκεται σε ενεργή ρύθμιση (ποσοστό που αντιστοιχεί σε 5,39 δισ. ευρώ από τα συνολικά 80 δισ. ευρώ που θεωρούνται εισπράξιμα).

Τα ακίνητα που βγαίνουν στο «σφυρί» έως τον Νοέμβριο

Η γεωγραφική διασπορά των ακινήτων καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της επικράτειας, με το ημερολόγιο των ηλεκτρονικών εκπλειστηριασμών να εκτείνεται από τα μέσα Σεπτεμβρίου έως και τα τέλη Νοεμβρίου 2026.

Η αυλαία των διαδικασιών ανοίγει στις 16 Σεπτεμβρίου με το πρώτο κύμα να επικεντρώνεται σε ακίνητα υψηλής εμπορικής και τουριστικής αξίας σε Αττική και Μύκονο.

Στο Νέο Κόσμο ξεχωρίζει το οικόπεδο 183,60 τ.μ. με το πολυώροφο κτίριο στη συμβολή των οδών Λόιντ Τζορτζ 26 και Φίνλεϊ, με τιμή εκκίνησης τα 1,247 εκατ. ευρώ, ενώ στη Μαγούλα βγαίνει στο σφυρί οικόπεδο 478 τ.μ. με διώροφη κατοικία 167 τ.μ. και θέση στάθμευσης έναντι 433.000 ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι πέντε διαδικασίες στη Μύκονο, οι οποίες αφορούν αγρό 4.400,40 τ.μ. στα Βουνάκια (370.000 ευρώ), δύο καταχωρίσεις για έκταση 2.873,98 τ.μ. στο Λειβάδι Άνω Μεράς (με τιμές 553.000 και 59.000 ευρώ), καθώς και δύο καταχωρίσεις για αγροτεμάχιο 5.852,98 τ.μ. στο Καλό Λιβάδι (επίσης με τιμές 553.000 και 59.000 ευρώ). Συνολικά, οι επτά πλειστηριασμοί της πρώτης ημέρας συγκεντρώνουν ποσό εκκίνησης 3,274 εκατ. ευρώ.

Μία ημέρα μετά, στις 17 Σεπτεμβρίου, η δραστηριότητα μεταφέρεται στη Δράμα με εννέα ακίνητα χαμηλότερου οικονομικού διαμετρήματος, τα οποία προσφέρουν ευκαιρίες χαμηλού κόστους.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται αγροτεμάχια 10.533 τ.μ. και 3.758 τ.μ. (με τιμές 20.000 και 6.000 ευρώ), οικόπεδο 513 τ.μ. (4.000 ευρώ), καθώς και έξι ακίνητα με τιμή εκκίνησης μόλις 1.000 ευρώ το καθένα, όπως οικόπεδο 57 τ.μ., οικόπεδο 219 τ.μ. με παλιά διώροφη οικία 40 τ.μ., αγροτεμάχιο 910 τ.μ., οικόπεδο 183 τ.μ. με αποθήκη 72 τ.μ., και δύο αγροτεμάχια 1.357 τ.μ. και 1.616 τ.μ. στη θέση Γύφτικα.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται το φθινόπωρο, με την 14η Οκτωβρίου να περιλαμβάνει οικόπεδο 225,42 τ.μ. με πολυώροφο κτίριο στο Κερατσίνι έναντι 778.000 ευρώ, ενώ στις 4 Νοεμβρίου παίρνει σειρά αγροτεμάχιο 9.000 τ.μ. στο Καβαλλάρι Λαγκαδά με τιμή εκκίνησης 47.500 ευρώ.

Στις 11 Νοεμβρίου έχουν προγραμματιστεί έντεκα πλειστηριασμοί που καλύπτουν το Μαρούσι, την Αγία Παρασκευή και τα Χανιά, με τις τιμές να κυμαίνονται από 4.800 έως 595.200 ευρώ για οικόπεδα με κτίσματα, διαμέρισμα, υπόγειες αποθήκες, καθώς και εκτάσεις σε Γαλατά και Ανατολικό Σέλινο.

Ο κύκλος ολοκληρώνεται στις 18 Νοεμβρίου στη Χαλκιδική, όπου βγαίνουν στο σφυρί 14 αγροτικές εκτάσεις σε Κομίτσα, Ουρανούπολη και Νέα Γωνιά, με επιφάνειες από 1.690 έως 125.113,55 τ.μ. και τιμές πρώτης προσφοράς από 15.000 έως 365.000 ευρώ.

Η νομική διαδικασία και τα βήματα ακύρωσης

Για να οδηγηθεί ένα ακίνητο στον πλειστηριασμό, η ΑΑΔΕ ακολουθεί αυστηρά καθορισμένη θεσμική διαδικασία. Για οφειλές μεγάλου ύψους, η υπηρεσία προχωρά σε δεσμεύσεις, κατασχέσεις και στη συνέχεια σε πλειστηριασμούς, από τους οποίους εξαιρείται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μόνο η πρώτη κατοικία.

Πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης και την επιβολή της κατάσχεσης, η φορολογική διοίκηση υποχρεούται να κοινοποιήσει στον οφειλέτη ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής και υπερημερίας.

Εξαίρεση αποτελούν οι κατασχέσεις χρηματικών ποσών όπου δεν απαιτείται προειδοποίηση, καθώς και εξαιρετικές περιπτώσεις όπου κρίνεται ότι τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η είσπραξη της οφειλής, οπότε η Φορολογική Διοίκηση δύναται να παρακάμψει την προδικασία και να δεσμεύσει τα ακίνητα πριν ειδοποιήσει τον φορολογούμενο.

Σε κάθε περίπτωση, οι οφειλέτες διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν τη διαδικασία του πλειστηριασμού ακόμη και την τελευταία στιγμή, εφόσον μέχρι τη διενέργειά του προχωρήσουν στην πλήρη εξόφληση ή στην τακτοποίηση του χρέους τους μέσω υπαγωγής σε ισχύουσα ρύθμιση.