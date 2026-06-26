Από το είδος και την κατάσταση των οφειλών του θα κριθεί ένα οι οφειλέτες θα αποκλείονται ή όχι από την λήψη φορολογική ενημερότητας.

Η ΑΑΔΕ με την βάση την νέα εγκύκλιο ξεκαθαρίζει τους οφειλέτες τους νέους κανόνες. Οι μεταβιβάσεις ακινήτων, οι εισπράξεις χρημάτων από το Δημόσιο αλλά και οι περιπτώσεις όπου, αντί για αποδεικτικό ενημερότητας, εκδίδεται βεβαίωση οφειλής θα εφαρμόζονται ανάλογα με τις οφειλές.

Τι αλλάζει με βάση τη νέα εγκύκλιο

1.Επιθυμεί ο φορολογούμενος να πουλήσει ακίνητο ή να συστήσει εμπράγματο δικαίωμα, όπως υποθήκη ή επικαρπία, ενώ έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή είσπραξης που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ.

Ο κανόνας για το παραπάνω είναι ότι παρακρατείται ποσοστό 50%, εφόσον η συνολική τιμή δεν είναι χαμηλότερη από την αντικειμενική του αξία.

Με τη νέα ευνοϊκότερη ρύθμιση όταν οι οφειλές βρίσκονται σε αναστολή λόγω δικαστικής απόφασης ή απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών το ποσοστό παρακράτησης μπορεί να μειωθεί από 5% έως 50% του τιμήματος, εφόσον η υπόλοιπη οφειλή διασφαλίζεται με εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες, όπως υποθήκη σε άλλο ακίνητο. Σημειώνεται πως για την εμπράγματη ασφάλεια συμπεριλαμβάνεται το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου που προσφέρεται ως διασφάλιση.

Λόγου χάριν, ένας φορολογούμενος, ο οποίος πουλάει ακίνητο με τίμημα 100.000 ευρώ και έχει ληξιπρόθεσμη οφειλή 80.000 ευρώ σε αναστολή λόγω απόφασης ΔΕΔ.

Σύμφωνα με τον κανόνα θα κρατηθούν 50.000 ευρώ, δηλαδή το 50% της τιμής. Ωστόσο, αν προσφέρει διασφάλιση για το υπόλοιπο ποσό, η παρακράτηση μπορεί να μειωθεί στο 5%, δηλαδή σε 5.000 ευρώ.

2.Η είσπραξη χρημάτων από τον δημόσιο τομέα για τις μη ληξιπρόθεσμες οφειλές δεν λαμβάνονται υπόψη για παρακράτηση.

Η εξαίρεση εφαρμόζεται όταν υπάρχει συμψηφισμός και ειδικότερα αν ο φορολογούμενος έχει απαίτηση από φορέα Κεντρικής Διοίκησης και ταυτόχρονες οφειλές προς το Δημόσιο.

Τότε μπορεί να παρακρατηθεί μέχρι και το 100% του ποσού.Λόγου χάριν, ένας επαγγελματίας, ο οποίος πρόκειται να εισπράξει 3.000 ευρώ από υπουργείο και έχει βεβαιωμένη οφειλή 700 ευρώ. Σε περίπτωση που συντρέχουν προϋποθέσεις συμψηφισμού, θα παρακρατηθούν 700 ευρώ και θα λάβει τα υπόλοιπα 2.300 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τότε δεν εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας αλλά βεβαίωση οφειλής. Η βεβαίωση οφειλής επιτρέπει να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση μόνο με ειδικούς όρους και δείχνει ποιες οφειλές υπάρχουν.

3.Οι τακτοποιημένες οφειλές νομικού προσώπου για τα αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα δεν αναγράφονται στη βεβαίωση, εκτός αν το ζητήσει ο ίδιος ο αιτών. Ωστόσο, αν οι οφειλές δεν είναι τακτοποιημένες, τότε αναγράφονται.

Για παράδειγμα, αν ο φορολογούμενος που θέλει να πουλήσει ακίνητο, αλλά έχει μη ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές 120.000 ευρώ ως αλληλεγγύως ευθυνόμενο πρόσωπο. Εφόσον οι οφειλές δεν είναι τακτοποιημένες, δεν μπορεί να λάβει απλό αποδεικτικό ενημερότητας.

Τότε εκδίδεται βεβαίωση οφειλής, στην οποία αναγράφεται το ποσό των 120.000 ευρώ.