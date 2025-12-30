Με την αλλαγή του χρόνου και το κλείσιμο του φορολογικού έτους, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά σε προσωρινό «λουκέτο» σε πολλές από τις ψηφιακές της υπηρεσίες. Οι φορολογούμενοι έχουν προθεσμία έως τις 11 το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου για να ολοκληρώσουν κρίσιμες δηλώσεις και πληρωμές, καθώς από εκείνη την ώρα πολλές εφαρμογές θα βγουν εκτός λειτουργίας.

Ποιες εφαρμογές θα κλείσουν πριν την Πρωτοχρονιά

Αναλυτικά, οι ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ που θα σταματήσουν να λειτουργούν από την 31η Δεκεμβρίου και ώρα 23:00, είναι οι εξής:

myPROPERTY: Υποβολή δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, Δωρεάς, Γονικής Παροχής και Κληρονομιών – Διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025, 23:00 (θα ανοίξει ξανά στις 2/1/2026).

Περιουσιολόγιο: Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2014-2025 – Διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025, 23:00 (θα ανοίξει ξανά στις 2/1/2026).

Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων: Υποβολή αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων για τα φορολογικά έτη 2015-2024 – Διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025, 23:00 (θα ανοίξει ξανά στις 2/1/2026 για τα φορολογικά έτη 2020-2024 και στις 12/01/2026 για τα έτη 2015-2019).

Φόρος Πλοίων Α΄ Κατηγορίας: Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων – Διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025, 23:00 (θα ανοίξει ξανά στις 2/1/2026).

Τέλος Αλιευτικών Πλοίων και Πλοιαρίων: Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων για ρυμουλκά πλοία και αυτοκινούμενα βυθοκόρους – Διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025, 23:00 (θα ανοίξει ξανά στις 2/1/2026).

Εισφορά Συναλλάγματος (Ν. 4111/2013): Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων – Διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025, 23:00 (θα ανοίξει ξανά στις 2/1/2026).

Ηλεκτρονικές Δηλώσεις ΦΠΑ & ΦΠΑ από Ηλεκτρονικό Εμπόριο (OSS – IOSS): Διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025, 23:00 (θα ανοίξει ξανά στις 2/1/2026).

Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων: Διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025, 23:00 (θα ανοίξει ξανά στις 2/1/2026).

Βεβαιώσεις Αποδοχών ή Συντάξεων για το 2024: Η υποβολή των βεβαιώσεων για αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα και τόκους/μερίσματα για το 2024 – Κλείνει οριστικά στις 31/12/2025, 23:00.

Πληρωμή Οφειλών μέσω IRIS: Η δυνατότητα πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών με χρήση καρτών και συστήματος IRIS μέσω myAADE και myAADEapp – Διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025, 23:00 (θα ανοίξει ξανά στις 2/1/2026).

Πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ 2026: Η έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ και αποδεικτικών καταβολής για το 2026 – Διαθέσιμη από την 1/1/2026.

Διαδικασίες Βεβαίωσης Εσόδων και Μείωσης Εσόδων: Διαθέσιμες μέχρι τις 31/12/2025, 23:00 (θα ανοίξουν ξανά στις 2/1/2026).

Πότε Θα επαναλειτουργήσουν οι υπηρεσίες

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες θα επαναλειτουργήσουν στις 2 Ιανουαρίου 2026, με κάποιες περιπτώσεις να απαιτούν παράταση για το άνοιγμα (όπως για τα φορολογικά έτη 2015-2019, που θα ανοίξουν στις 12/01/2026).

Οι φορολογούμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες ενέργειες προτού κλείσουν οι υπηρεσίες, καθώς τα λουκέτα ισχύουν αυστηρά από τις 23.00 το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου.