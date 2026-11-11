Στη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου ψηφιακού επιχειρησιακού κέντρου νέας γενιάς προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μετεξελίσσοντας ριζικά τον επιχειρησιακό θάλαμο της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ).

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Αρχής, το νέο ψηφιακό κέντρο θα αποτελέσει το ενιαίο σημείο καταγραφής, παρακολούθησης και ζωντανού συντονισμού όλων των ελεγκτικών επιχειρήσεων ανά την επικράτεια, επιστρατεύοντας Τεχνητή Νοημοσύνη, drones, ψηφιακούς χάρτες GIS και απευθείας διασύνδεση με φορολογικές και τελωνειακές βάσεις δεδομένων.

Ο σχεδιασμός του κεντρικού στρατηγείου

Ο νέος επιχειρησιακός χώρος, έκτασης τουλάχιστον 460 τετραγωνικών μέτρων, διαμορφώνεται κατά τα πρότυπα αιθουσών διοίκησης διεθνών διωκτικών αρχών:

Υποδομές: Περιλαμβάνει γιγαντιαίο Video Wall για την απεικόνιση ψηφιακών χαρτών και συμβάντων σε πραγματικό χρόνο, επιχειρησιακές κονσόλες και σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών.

Αυτόνομοι θάλαμοι: Προβλέπονται πέντε ηχομονωμένοι θάλαμοι δύο θέσεων για την ταυτόχρονη παρακολούθηση παράλληλων επιχειρήσεων με τα κλιμάκια πεδίου.

Live Streaming: Ενσωματώνεται υποσύστημα Media Server NVR για μετάδοση ζωντανής εικόνας και ήχου απευθείας από τα σημεία των ελέγχων στο κεντρικό στρατηγείο.

Το δίκτυο διαλειτουργικότητας και οι πλατφόρμες

Το στρατηγείο θα συνδέεται σε πραγματικό χρόνο με όλες τις βασικές εφαρμογές της φορολογικής διοίκησης και τρίτων φορέων:

Συναλλαγές και παραστατικά: Κεντρικό ρόλο διαδραματίζουν το myDATA, το eSEND (ταμειακές μηχανές) και το ΕΛΕΓΧΟΣlive, επιτρέποντας άμεσες διασταυρώσεις εσόδων, εξόδων και αποδείξεων για τον εντοπισμό αποκλίσεων στον ΦΠΑ.

Καύσιμα και φορτία: Το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής θα επιτηρεί τη διαδρομή εμπορευμάτων μέσω σαρώσεων QR cod e, ενώ στα καύσιμα το σύστημα Εισροών-Εκροών θα διασταυρώνεται με δεδομένα γεωεντοπισμού και ηλεκτρονικής σφράγισης βυτιοφόρων.

Περιουσία και σκάφη: Σύνδεση με το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης (Airbnb), το myCAR για έλεγχο κυκλοφορίας ή ακινησίας οχημάτων, το Ψηφιακό Πελατολόγιο, καθώς και το ICISnet, το e-Ναυλοσύμφωνο, το e-Μητρώο Πλοίων και το σύστημα θαλάσσιας κυκλοφορίας AIS.

Τεχνητή Νοημοσύνη και νέος εξοπλισμός ελεγκτών

Η ενσωματωμένη πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης θα λειτουργεί ως ψηφιακός βοηθός των αναλυτών μέσω προηγμένων αλγορίθμων Data Analytics.

Το σύστημα θα επεξεργάζεται τον συνολικό όγκο δεδομένων, βαθμολογώντας το ρίσκο φοροδιαφυγής και εντοπίζοντας αθέατες συσχετίσεις, όπως για παράδειγμα ιστορικό παραβάσεων ενός ΑΦΜ ή εμφάνιση πινακίδας οχήματος σε άλλες υποθέσεις, πριν την έξοδο των συνεργείων.

Παράλληλα, αναβαθμίζεται ο εξοπλισμός πρώτης γραμμής με προμήθεια σύγχρονων tablets και smartphones με κεντρική διαχείριση κυβερνοασφάλειας, ενώ οι προδιαγραφές ορίζουν κατ’ ελάχιστον 456 άδειες χρηστών φορητών συσκευών, 45 χρήστες του κέντρου και 15 χρήστες εξειδικευμένων εφαρμογών AI. Τέλος, καθιερώνεται Βιβλιοθήκη Ελέγχων με τυποποιημένες διαδικασίες και μετρήσιμους δείκτες απόδοσης για την αξιολόγηση των ελεγκτικών διαδικασιών.