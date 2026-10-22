Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά στη μαζική αποστολή ηλεκτρονικών ειδοποιητηρίων σε 55.000 συνταξιούχους, οι οποίοι παρέλειψαν να δηλώσουν τα αναδρομικά ποσά που έλαβαν εντός του 2020. Η κινητοποίηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του τρέχοντος έτους.

Τα ευρήματα των διασταυρώσεων

Από τη συνολική δεξαμενή των περίπου 878.000 φορολογουμένων που εισέπραξαν αναδρομικά το 2020, η συντριπτική πλειονότητα (761.000 άτομα ή ποσοστό 87%) ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις της υποβάλλοντας τις απαραίτητες δηλώσεις. Οι στοχευμένοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ στους υπόλοιπους δικαιούχους εντόπισαν 55.000 περιπτώσεις με εκτιμώμενη πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση τουλάχιστον 100 ευρώ ανά υπόθεση.

Η ανταπόκριση των φορολογουμένων

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν το 30% όσων ειδοποιήθηκαν έσπευσε άμεσα να υποβάλει την τροποποιητική δήλωση και να τακτοποιήσει τη σχετική οφειλή. Για όσους δεν έχουν ακόμη ανταποκριθεί, ο ελεγκτικός μηχανισμός ετοιμάζει νέες υπενθυμίσεις, καθώς και τηλεφωνικές επικοινωνίες, προκειμένου να κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες πριν από την ημερομηνία παραγραφής.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής

Η δήλωση των αναδρομικών γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πύλης της ΑΑΔΕ, με βασικό κανόνα την επιλογή του φορολογικού έτους στο οποίο αφορούν τα εισοδήματα και όχι του έτους που εισπράχθηκαν. Ειδικά για εισοδήματα που λήφθηκαν το 2020, επιλέγεται το φορολογικό έτος 2020, δηλαδή η αρχική δήλωση που υποβλήθηκε το 2021.

Στην εφαρμογή των δηλώσεων εισοδήματος, οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν «Τροποποιητική Δήλωση» και στη συνέχεια «Δήλωση Αναδρομικών Ε1». Τα σχετικά ποσά εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στους αντίστοιχους κωδικούς χωρίς δυνατότητα τροποποίησης άλλων στοιχείων της αρχικής δήλωσης.

Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει αναδρομικές αποδοχές από δικαστικές αποφάσεις, νομοθετικές ρυθμίσεις, συλλογικές συμβάσεις, καθώς και καθυστερούμενες καταβολές συντάξεων, μισθών ή επιδομάτων.

Ρύθμιση οφειλών σε δόσεις

Όσοι αδυνατούν να καταβάλουν εφάπαξ τον πρόσθετο φόρο έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν σε ρύθμιση έως και 72 έντοκων μηνιαίων δόσεων. Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας καταβολής ορίζεται στα 30 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι ο μέγιστος αριθμός των 72 δόσεων απαιτεί συνολική οφειλή μαζί με τόκους τουλάχιστον 2.160 ευρώ, ενώ για μικρότερα ποσά ο αριθμός των δόσεων προσαρμόζεται ανάλογα.