Σε πλήρη επιχειρησιακή ανάπτυξη περνά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου, εγκαινιάζοντας ένα εκτεταμένο σχέδιο φορολογικών ελέγχων σε νησιά και δημοφιλείς προορισμούς της χώρας.

Με την έναρξη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, εκατοντάδες ελεγκτές θα βγουν στους δρόμους, έχοντας στη διάθεσή τους ένα νέο ψηφιακό οπλοστάσιο που περιλαμβάνει τεχνητή νοημοσύνη (AI), drones, φορητά tablets και online διασταυρώσεις δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ προβλέπει περισσότερους από 50 χιλιάδες φορολογικούς ελέγχους κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, με τουλάχιστον τους μισούς να είναι επιτόπιοι. Το βάρος πέφτει κυρίως σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης καταγράφονται κάθε χρόνο υψηλά ποσοστά φορολογικών παραβάσεων και απόκρυψης εισοδημάτων.

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών μπαίνουν εστιατόρια, beach bars, καφέ, νυχτερινά κέντρα, τουριστικά καταλύματα, εταιρείες ενοικίασης οχημάτων και σκαφών, ημερόπλοια, ακόμη και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ευεξίας ή αισθητικής. Πρόκειται για κλάδους όπου η συναλλαγή με μετρητά παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, γεγονός που δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για φοροδιαφυγή.

Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με προηγούμενες χρονιές είναι ότι οι έλεγχοι δεν θα γίνονται πλέον «στα τυφλά». Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί πλέον αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι επεξεργάζονται τεράστιο όγκο δεδομένων και εντοπίζουν επιχειρήσεις με ύποπτη φορολογική συμπεριφορά. Μέσα από το σύστημα πραγματοποιούνται διασταυρώσεις στοιχείων από POS, ηλεκτρονικές πλατφόρμες κρατήσεων και παραγγελιών, δηλώσεις ΦΠΑ, αλλά και τα δεδομένα του myDATA.

Ουσιαστικά, η φορολογική διοίκηση επιχειρεί να «χαρτογραφήσει» σε πραγματικό χρόνο τον πραγματικό τζίρο κάθε επιχείρησης και να εντοπίσει αποκλίσεις που μαρτυρούν πιθανή απόκρυψη εσόδων.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζει και η λεγόμενη «μαύρη λίστα» των επαναλαμβανόμενων παραβατών, η οποία ενημερώνεται συνεχώς και χρησιμοποιείται για στοχευμένους επανελέγχους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται φέτος στα νησιά, όπου η εποχικότητα της οικονομικής δραστηριότητας συχνά συνοδεύεται από αυξημένα ποσοστά αδήλωτων συναλλαγών.

Εκτιμάται ότι σε ορισμένες περιοχές έως και τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις κινούνται σε μια «γκρίζα» φορολογική ζώνη, είτε μέσω μη έκδοσης αποδείξεων είτε μέσω αλλοίωσης φορολογικών στοιχείων.

Το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει ακόμη και ελέγχους τύπου «μυστικού πελάτη». Εφοριακοί θα εμφανίζονται ως τουρίστες ή πελάτες σε επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν εκδίδονται οι νόμιμες αποδείξεις και αν οι ταμειακές μηχανές είναι διασυνδεδεμένες με τα POS και το σύστημα myDATA.

Οι αιφνιδιαστικές αυτές επισκέψεις θεωρούνται ιδιαίτερα αποτελεσματικές, καθώς καταγράφουν την πραγματική εικόνα λειτουργίας μιας επιχείρησης χωρίς προειδοποίηση.

Την ίδια στιγμή, η τεχνολογία των drones επιστρατεύεται για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις εκτεταμένης παραβατικότητας ή δυσκολία πρόσβασης, τα drones θα παρέχουν ζωντανή εικόνα στα κέντρα επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ, επιτρέποντας καλύτερο συντονισμό πριν και κατά τη διάρκεια των εφόδων.

Ο κεντρικός συντονισμός των επιχειρήσεων θα γίνεται από ειδική αίθουσα επιχειρήσεων της Αρχής, όπου θα συγκεντρώνονται σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες, φωτογραφίες και βίντεο από τα συνεργεία ελέγχου. Οι ελεγκτές θα χρησιμοποιούν την ψηφιακή εφαρμογή ΕΛΕΓΧΟΣlive μέσω tablets, αποκτώντας άμεση πρόσβαση στο φορολογικό προφίλ κάθε επαγγελματία και τη δυνατότητα επιτόπιας καταγραφής παραβάσεων.

Οι κυρώσεις που προβλέπονται για τους παραβάτες παραμένουν ιδιαίτερα αυστηρές. Επιχειρήσεις που εντοπίζονται να μην εκδίδουν αποδείξεις κινδυνεύουν με άμεσο λουκέτο για 48 ώρες, εφόσον διαπιστωθεί μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση άνω των δέκα αποδείξεων ή όταν η αξία των συναλλαγών που αποκρύφθηκαν υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής μέσα στο ίδιο ή το επόμενο φορολογικό έτος, η αναστολή λειτουργίας μπορεί να φτάσει τις 96 ώρες, ακόμη και για τρεις μόνο παραβάσεις. Αν διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση εντός διετίας, το λουκέτο επεκτείνεται στις δέκα ημέρες. Παράλληλα, όποιος επιχειρήσει να παραβιάσει τη σφράγιση του καταστήματος θα βρίσκεται αντιμέτωπος με νέα δεκαήμερη αναστολή λειτουργίας.

Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι η φετινή επιχείρηση αποτελεί κρίσιμο τεστ για την αποτελεσματικότητα των ψηφιακών εργαλείων που έχουν ενσωματωθεί στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής.

Στόχος δεν είναι μόνο η επιβολή προστίμων, αλλά κυρίως η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης σε μια περίοδο όπου ο τουρισμός αναμένεται να κινηθεί και πάλι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.