Αισθητή άνοδο των δηλωθέντων εισοδημάτων καταγράφουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ από τις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2025 και αφορούν τα εισοδήματα του 2024.

Παρά την αύξηση των εισοδημάτων, περίπου 1,21 εκατ. φορολογούμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα τεκμήρια διαβίωσης, καθώς τα ποσά που δήλωσαν ήταν χαμηλότερα από εκείνα που προέκυπταν βάσει της περιουσιακής τους κατάστασης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Περίπου δύο στους τρεις δήλωσαν εισόδημα έως 10.000 ευρώ, ενώ σημαντικά μειώθηκε ο αριθμός εκείνων που εμφάνισαν εξαιρετικά χαμηλά κέρδη.

Ειδικότερα, το 18,63% των επαγγελματιών και επιχειρηματιών δήλωσε για το 2024 καθαρά κέρδη κάτω από 6.000 ευρώ, δηλαδή λιγότερα από 500 ευρώ τον μήνα. Για το 2022, πριν από την εφαρμογή του myDATA και του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, το αντίστοιχο ποσοστό έφτανε περίπου στο 50%.

Στα 115,93 δισ. ευρώ τα δηλωθέντα εισοδήματα

Το 2025 υποβλήθηκαν συνολικά 6.896.253 φορολογικές δηλώσεις για εισοδήματα του 2024, έναντι 6.720.037 το προηγούμενο έτος. Πρόκειται για αύξηση κατά 176.216 δηλώσεις ή 2,62%.

Τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα ανήλθαν στα 115,93 δισ. ευρώ, από 106,08 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 9,85 δισ. ευρώ ή 9,29%.

Το μέσο δηλωθέν εισόδημα ανά φορολογική δήλωση αυξήθηκε στα 16.808 ευρώ, από 15.786 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 6,47%.

Παράλληλα, ο μέσος φόρος ανά δήλωση διαμορφώθηκε στα 2.010 ευρώ, έναντι 1.827 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, δηλαδή αυξήθηκε κατά περίπου 10%.

Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα, μαζί με την επίδραση των τεκμηρίων διαβίωσης, έφτασε τα 119,89 δισ. ευρώ, από 110,25 δισ. ευρώ.

Ο συνολικός φόρος εισοδήματος ανήλθε στα 13,87 δισ. ευρώ, από 12,28 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,59 δισ. ευρώ ή 12,92%.

Ο μέσος αποτελεσματικός φορολογικός συντελεστής διαμορφώθηκε στο 11,5%.

Ποιοι πληρώνουν τους περισσότερους φόρους

Μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες επωμίστηκαν συνολικά περίπου τα δύο τρίτα των φόρων εισοδήματος.

Οι μισθωτοί υπέβαλαν 2.722.126 δηλώσεις, που αντιστοιχούν στο 39,5% του συνόλου, και κατέβαλαν φόρους ύψους 5,67 δισ. ευρώ, δηλαδή το 40,9% του συνολικού ποσού.

Οι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες υπέβαλαν 746.113 δηλώσεις και κατέβαλαν 3,74 δισ. ευρώ φόρους, που αντιστοιχούν στο 27% του συνόλου.

Οι συνταξιούχοι υπέβαλαν 2.078.241 δηλώσεις και κατέβαλαν 2,49 δισ. ευρώ, ενώ οι εισοδηματίες πλήρωσαν 1,60 δισ. ευρώ και οι αγρότες 370 εκατ. ευρώ.

Σχεδόν 4,8 εκατ. φορολογούμενοι έως 10.000 ευρώ

Από τα περίπου 9,1 εκατ. ενεργά ΑΦΜ που περιλαμβάνονται στις φορολογικές δηλώσεις προκύπτει ότι:

2.701.514 φορολογούμενοι δήλωσαν εισόδημα έως 5.000 ευρώ.

δήλωσαν εισόδημα έως 5.000 ευρώ. 4.769.821 δήλωσαν έως 10.000 ευρώ.

δήλωσαν έως 10.000 ευρώ. 146.046 εμφάνισαν εισόδημα μεταξύ 50.000 και 100.000 ευρώ.

εμφάνισαν εισόδημα μεταξύ 50.000 και 100.000 ευρώ. 36.078 φορολογούμενοι δήλωσαν πάνω από 100.000 ευρώ.

Σε επίπεδο επαγγελματικών κατηγοριών, οι μισθωτοί δήλωσαν συνολικά 48,12 δισ. ευρώ, με μέσο εισόδημα 17.676 ευρώ.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες εμφάνισαν εισοδήματα 22,65 δισ. ευρώ, με μέσο όρο 30.354 ευρώ.

Οι συνταξιούχοι δήλωσαν 28,36 δισ. ευρώ, με μέσο εισόδημα 13.641 ευρώ, ενώ οι αγρότες 4,06 δισ. ευρώ, με μέσο όρο 15.191 ευρώ.

Στη «δαγκάνα» των τεκμηρίων 1,21 εκατ. φορολογούμενοι

Περίπου 1,21 εκατ. φορολογούμενοι φορολογήθηκαν με βάση τα τεκμήρια, επειδή το εισόδημα που δήλωσαν ήταν χαμηλότερο από εκείνο που προέκυπτε από κατοικίες, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία ή δαπάνες διαβίωσης.

Συνολικά, τα τεκμήρια πρόσθεσαν 3,88 δισ. ευρώ στο φορολογητέο εισόδημα.

Αναλυτικά:

296.284 εισοδηματίες επιβαρύνθηκαν με επιπλέον φορολογητέο εισόδημα 1,42 δισ. ευρώ.

350.004 συνταξιούχοι με 962 εκατ. ευρώ.

433.697 μισθωτοί με 1,05 δισ. ευρώ.

59.292 αγρότες με 216 εκατ. ευρώ.

69.814 φορολογούμενοι με επιχειρηματική δραστηριότητα με επιπλέον 243 εκατ. ευρώ.

Η μικρότερη επιβάρυνση στους επαγγελματίες συνδέεται και με την εφαρμογή του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, το οποίο λειτουργεί πριν από τα γενικά τεκμήρια διαβίωσης.

Τι δήλωσαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Από τα 746.113 φυσικά πρόσωπα που εμφάνισαν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, 138.998 ή 18,63% δήλωσαν καθαρά κέρδη έως 6.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

40.596 δήλωσαν λιγότερα από 1.000 ευρώ.

22.885 από 1.000 έως 2.000 ευρώ.

19.755 από 2.000 έως 3.000 ευρώ.

21.535 από 3.000 έως 4.000 ευρώ.

17.106 από 4.000 έως 5.000 ευρώ.

17.121 από 5.000 έως 6.000 ευρώ.

Τα στοιχεία δείχνουν σημαντική υποχώρηση των δηλώσεων με εξαιρετικά χαμηλά ή σχεδόν μηδενικά κέρδη σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

Τι εισοδήματα δήλωσαν οι οικογένειες

Το μεγαλύτερο μέρος των φορολογουμένων, περίπου 4,31 εκατ. άτομα, είναι άγαμοι και δήλωσαν συνολικά εισοδήματα 45,19 δισ. ευρώ.

Παράλληλα:

1,33 εκατ. ζευγάρια χωρίς παιδιά δήλωσαν 33,87 δισ. ευρώ.

618.122 φορολογούμενοι με ένα παιδί δήλωσαν 16,60 δισ. ευρώ.

512.261 με δύο παιδιά δήλωσαν 16,54 δισ. ευρώ.

100.732 με τρία παιδιά δήλωσαν 3,21 δισ. ευρώ.

20.918 πολύτεκνοι δήλωσαν συνολικά 511 εκατ. ευρώ.

Από τους πολύτεκνους, 16.484 φορολογούμενοι είχαν τέσσερα παιδιά και εμφάνισαν συνολικά εισοδήματα 420 εκατ. ευρώ.

Πρόσθετος φόρος για όσους δεν συγκέντρωσαν ηλεκτρονικές αποδείξεις

Παρά τη διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, περίπου 15.000 φορολογούμενοι δεν κατάφεραν να καλύψουν το απαιτούμενο ύψος δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Ως αποτέλεσμα, επιβαρύνθηκαν συνολικά με πρόσθετο φόρο 55,5 εκατ. ευρώ.