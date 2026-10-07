Mια νέα εποχή για την Τελωνειακή Ένωση, για ένα πιο σύγχρονο, ενιαίο και αποτελεσματικό ευρωπαϊκό τελωνειακό πλαίσιο, σηματοδοτούν η θέσπιση του νέου Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Κανονισμός ΕΕ 2026/2108) και η σύσταση της Τελωνειακής Αρχής της ΕΕ.

Με εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Ε.2054/2026), κοινοποιούνται στις αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες και στους εμπλεκόμενους φορείς οι βασικές διατάξεις του νέου Κανονισμού, καθώς και οι αρχικές οδηγίες για τη σταδιακή προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις.

Στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης βρίσκεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ευρωπαϊκών Τελωνείων και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται:

* Δημιουργία του Τελωνειακού Κόμβου Δεδομένων της ΕΕ (EU Customs Data Hub) ως ενιαίου ψηφιακού περιβάλλοντος για τη συλλογή, επεξεργασία και ανταλλαγή τελωνειακών πληροφοριών.

* Ενιαία και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των τελωνειακών ελέγχων, με ενισχυμένη αξιοποίηση της ανάλυσης κινδύνου σε επίπεδο ΕΕ.

* Απλούστευση και εκσυγχρονισμός των τελωνειακών διαδικασιών, με παράλληλη ενίσχυση της συνεργασίας με τους οικονομικούς φορείς.

* Αποτελεσματικότερη διαχείριση των αυξανόμενων ροών του ηλεκτρονικού εμπορίου, με την προσαρμογή των τελωνειακών διαδικασιών στις νέες μορφές εμπορίου.

* Ενίσχυση της προστασίας των δημοσιονομικών συμφερόντων της ΕΕ, της δημόσιας υγείας, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στην προετοιμασία και εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου στην Ελλάδα, συντονίζοντας τις αναγκαίες επιχειρησιακές, οργανωτικές και ψηφιακές προσαρμογές με έμφαση στην:

* προσαρμογή των εθνικών τελωνειακών συστημάτων και τη διασύνδεσή τους με τον Τελωνειακό Κόμβο Δεδομένων της ΕΕ.

* αναβάθμιση των συστημάτων ανάλυσης κινδύνων και τελωνειακών ελέγχων.

* εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και τη διαρκή υποστήριξη των επιχειρήσεων και συναλλασσόμενων.

* ενεργό συμμετοχή της Ελλάδας στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών εκτελεστικών κανόνων, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Αρχή.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΑΔΕ, η εφαρμογή του νέου πλαισίου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης και τη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού, ψηφιακού και ενιαίου ευρωπαϊκού τελωνειακού περιβάλλοντος.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ