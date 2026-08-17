Σε λειτουργία βρίσκεται από σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου, η νέα ψηφιακή εφαρμογή Transpay, η οποία αναλαμβάνει τη δημοσιοποίηση των πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων για το οικονομικό έτος 2025, σε πλήρη εναρμόνιση με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/128.

Μέσω της νέας πλατφόρμας παρέχεται πρόσβαση στα επίσημα στοιχεία των ποσών ενίσχυσης που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Διαφάνεια και έλεγχος στους κοινοτικούς πόρους

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η ενεργοποίηση της εφαρμογής αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, διασφαλίζεται ο ουσιαστικός δημόσιος έλεγχος στον τρόπο διαχείρισης και κατανομής των ευρωπαϊκών πόρων προς τους δικαιούχους.

Πού είναι διαθέσιμη η εφαρμογή και τρόποι επικοινωνίας

Η ψηφιακή πλατφόρμα είναι προσβάσιμη για όλους τους ενδιαφερόμενους στη διαδικτυακή διεύθυνση transpay.aade.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ (my1521):