Η Εφορία ετοιμάζεται να σηκώσει το τηλέφωνο για τουλάχιστον 55.000 φορολογούμενους που εμφανίζουν εκκρεμότητες με την ΑΑΔΕ, είτε λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών είτε επειδή άφησαν απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων ή δεν υπέβαλαν κρίσιμες φορολογικές δηλώσεις, κυρίως ΦΠΑ.

Το μήνυμα που θα μεταφερθεί θα είναι σαφές: τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων πριν ενεργοποιηθούν μέτρα όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πλειστηριασμοί περιουσιακών στοιχείων και εντατικοί φορολογικοί έλεγχοι.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο φετινό Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ, με τη φορολογική διοίκηση να επιχειρεί προληπτική παρέμβαση πριν οι υποθέσεις περάσουν στο στάδιο της αναγκαστικής είσπραξης. Στόχος είναι να υπάρξει έγκαιρη συμμόρφωση των οφειλετών, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω διόγκωση των χρεών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα πιο πρόσφατα ληξιπρόθεσμα χρέη, τα λεγόμενα «φρέσκα» υπόλοιπα, καθώς θεωρείται ότι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες είσπραξης εφόσον η παρέμβαση γίνει άμεσα. Στην ουσία, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να αποτρέψει τη δημιουργία μιας νέας δεξαμενής μόνιμων οφειλετών πριν τα χρέη καταστούν πρακτικά ανεπίδεκτα είσπραξης.

Στη λίστα των φορολογουμένων που θα δεχθούν τηλεφωνικές ειδοποιήσεις περιλαμβάνονται και πολίτες που για πρώτη φορά άφησαν απλήρωτες φορολογικές υποχρεώσεις, αλλά και περιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί μέσω κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου.

Το επιχειρησιακό πλάνο της ΑΑΔΕ προβλέπει ότι τουλάχιστον το 60% όσων εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές θα πρέπει να συμμορφωθούν, ενώ ο στόχος είσπραξης φτάνει στο 45% των συγκεκριμένων χρεών.

Οι βασικές κατηγορίες φορολογουμένων που μπαίνουν στο μικροσκόπιο είναι:

όσοι έχουν παλιές ή νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα,

όσοι άφησαν απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων και κινδυνεύουν να τις χάσουν,

υπόχρεοι που δεν υπέβαλαν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες,

εργοδότες που δεν υπέβαλαν δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών,

φορολογούμενοι με εκκρεμότητες όπως μη υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων ή υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ,

καθώς και οφειλέτες με μικρά ποσά χρεών που παρέμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα ανενεργά.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης δείχνουν ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές συνεχίζουν να αυξάνονται παρά τις υφιστάμενες ρυθμίσεις και διευκολύνσεις. Μόνο στο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς τα νέα χρέη προς την Εφορία έφτασαν τα 3 δισ. ευρώ, ενώ οι απλήρωτοι φόροι ξεπέρασαν τα 2,8 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, ο αριθμός των οφειλετών κατέγραψε άνοδο άνω του 30%, αγγίζοντας τα 4.797.755 φυσικά και νομικά πρόσωπα, έναντι 3.681.752 τον Φεβρουάριο του 2026.

Από αυτούς, περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων, ενώ σε 1.684.592 οφειλέτες τα μέτρα έχουν ήδη επιβληθεί.

Το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο ανέρχεται πλέον στα 114,516 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 35,264 δισ. ευρώ έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα είσπραξης, με το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται στα 79,252 δισ. ευρώ.