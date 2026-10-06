Voucher συνολικής αξίας 680.000 ευρώ θα διατεθούν μέσω του νέου Achaia Pass 2026-2027, της άυλης ψηφιακής κάρτας που έχει στόχο να ενισχύσει την τουριστική και οικονομική δραστηριότητα στην Αχαΐα.

Η δράση έχει ήδη εγκριθεί και θα χρηματοδοτηθεί από το Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 680.000 ευρώ και αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, η οποία είχε πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2025.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων.

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσοι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025.

Παράλληλα, ούτε οι ίδιοι ούτε τα ωφελούμενα μέλη τους θα πρέπει να έχουν κύρια κατοικία στους επιλεγμένους προορισμούς.

Επίσης, δεν θα πρέπει να είναι δικαιούχοι ή ωφελούμενοι άλλων αντίστοιχων προγραμμάτων για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Σε αυτά περιλαμβάνονται:

το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2025-2026,

το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026-2027,

καθώς και οποιαδήποτε αντίστοιχη παροχή από άλλον φορέα.

Σημειώνεται ότι η εξαίρεση ισχύει ανεξάρτητα από το αν ο δικαιούχος έκανε τελικά χρήση της παροχής ή όχι.

Οι μόνιμοι κάτοικοι των επιλέξιμων προορισμών δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την άυλη ψηφιακή κάρτα.

Πώς θα γίνεται η αίτηση για το Achaia Pass

Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας.

Ο πολίτης θα συνδέεται με τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet, ενώ τα απαραίτητα στοιχεία θα αντλούνται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο αιτών θα πρέπει να ελέγχει τα στοιχεία επικοινωνίας του και να δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ανήκει σε κάποια από τις κατηγορίες που εξαιρούνται από το πρόγραμμα.

Στη συνέχεια θα επιλέγει «Υποβολή», ολοκληρώνοντας τη διαδικασία.

Η αίτηση θα μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω ΚΕΠ.

Πώς θα προκύψουν οι δικαιούχοι

Οι τελικοί δικαιούχοι θα αναδειχθούν μέσω κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τον φορέα υλοποίησης μετά την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής αιτήσεων.

Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος.

Για όσους επιλεγούν, η διαδικασία έκδοσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας θα ξεκινά εντός δύο εργάσιμων ημερών πριν από την έναρξη της εκάστοτε φάσης.

Τι χρειάζεται για την ενεργοποίηση της κάρτας

Μετά την έκδοση της ψηφιακής κάρτας, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών θα ενημερώνει τον δικαιούχο για τα βήματα που απαιτούνται για την ενεργοποίησή της.

Για την αποθήκευση και χρήση της κάρτας θα απαιτείται συμβατό smartphone που υποστηρίζει τεχνολογία NFC, δηλαδή ανέπαφες συναλλαγές.