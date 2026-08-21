Ο 13ος και ο 14ος μισθός στο Δημόσιο παραμένουν στο επίκεντρο της διεκδίκησης της ΑΔΕΔΥ. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της η συνομοσπονδία των δημόσιων υπαλλήλων, ο αγώνας για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο συνεχίζεται πιο δυνατά.

«Είναι ξεκάθαρο ότι η απόφαση του ΣτΕ δεν λειτουργεί δεσμευτικά για μια πολιτική απόφαση επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού», σημειώνει, μεταξύ άλλων, η ΑΔΕΔΥ, επισημαίνοντας ότι η απόφαση του ΣτΕ δεν ακυρώνει τη διεκδίκηση των εργαζομένων στο Δημόσιο. Αντίθετα, όπως τονίζει, «μεταφέρει καθαρά την ευθύνη εκεί όπου πραγματικά ανήκει: στην πολιτική εξουσία. Η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να νομοθετήσει την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και να αποκαταστήσει την αδικία που βιώνουν οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο. Οφείλει να προχωρήσει σε αυτήν την επιλογή, όταν μόλις λίγο καιρό πριν νομοθετούσε για αυξήσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες».

Για την ΑΔΕΔΥ, το αίτημα για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού είναι αίτημα αξιοπρέπειας.

Επίσης, υπογραμμίζει ότι ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος του αγώνα και της ενότητας για τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, προαναγγέλλοντας συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 στο Άγαλμα Βενιζέλου στις 18:00 το απόγευμα.