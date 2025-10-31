Με το τέρας της ακρίβειας να καλπάζει και να ροκανίζει το εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών, η κυβέρνηση αποφάσισε να καταργήσει ένα από τα ελάχιστα μέτρα, που είχαν ληφθεί στην κατεύθυνση της απομείωσης των τιμών στα είδη διατροφής: το «καλάθι του νοικοκυριού».

Το μέτρο εφαρμόστηκε ακριβώς για τρία χρόνια, έχοντας κάνει την … πρεμιέρα του τον Νοέμβριο του 2022, με λιγοστά προϊόντα στην αρχή να προτείνονται με μειωμένη τιμή στο καταναλωτικό κοινό, ως ασπίδα στον ανήφορο που είχαν πάρει οι τιμές στο ράφι.

Ακολούθως, οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ συμπεριέλαβαν και προϊόντα ετικέτας στο μέτρο, σε μία προσπάθεια να αντισταθμίσουν τα οφέλη. Παρά ταύτα και όσο οι τιμές των προϊόντων συνέχιζαν να ακριβαίνουν, το καλάθι του νοικοκυριού, ήταν ένα «καταφύγιο» για φθηνότερες επιλογές, που βοηθούσε τα νοικοκυριά να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες τους για τα απαραίτητα είδη.

Σταδιακά και σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, σε μεγάλο ποσοστό των προϊόντων του «καλαθιού» οι τιμές είτε μειώθηκαν είτε διατηρήθηκαν σταθερές. Πάντως, καταναλωτικές οργανώσεις ανέφεραν ότι το μέτρο δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των καταναλωτών για ουσιαστική αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά μάλλον λειτούργησε ως … ασπιρίνη σε έμφραγμα.

Η κριτική εστιάστηκε στο ότι οι τιμές των προϊόντων του «καλαθιού» μπορεί να ήταν σταθερές, αλλά παρέμειναν υψηλές σε σύγκριση με την προ-κρίσης περίοδο. Και ότι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ επέλεξαν κυρίως προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ή κωδικούς με μικρότερη ζήτηση, ενώ οι τιμές των επώνυμων προϊόντων συνέχισαν να ανεβαίνουν εκτός «καλαθιού».

Το μέτρο από μόνο μπορεί να θεωρήθηκε αναποτελεσματικό -εξ’ αιτίας του τρόπου εφαρμογής του και της γενικότερης ακρίβειας που πλήττει τα εισοδήματα- αλλά ήταν μία προσπάθεια στην σωστή κατεύθυνση.

«Επιστρέφουμε στην κανονικότητα» λέει για την κατάργησή του ο Γ.Γ. Προστασίας Καταναλωτή

«Όταν έχουμε κάποια από τα μέτρα να αποσύρονται, στην πραγματικότητα πλησιάζουμε σε μία κανονικότητα, δηλαδή γυρίζουμε πάλι από εκεί που ξεκινήσαμε» επισήμανε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίας και Προστασίας Καταναλωτή, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος μιλώντας στοΕΡΤnews Radio 1 για την κατάργηση από αύριο 1η Νοεμβρίου του Καλαθιού του Νοικοκυριού.

«Κάποια από τα μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί σε μία πολύ έντονη κρίση πληθωριστική σιγά σιγά έχουν αρχίσει και αποσύρονται, γιατί ακριβώς είτε αντικαθίστανται από άλλα μέτρα είτε χάνουν ουσιαστικά τη σημασία τους» εξήγησε, ενώ ήδη τρέχει η πρωτοβουλία κατόπιν συμφωνίας του Υπ. Ανάπτυξης και των σουπερμάρκετ για μειώσεις στις τιμές σε περίπου 2000 κωδικούς».

Βέβαια, η συγκεκριμένη συμφωνία αφορά κυρίως κωδικούς στο ράφι από λάμπες, σκούπες, μανταλάκια και αντικείμενα που δεν εντάσσονται στα απολύτως απαραίτητα για διατροφή και επιβίωση.

Ερωτηθείς πάντως, ο Γ.Γ. κατά πόσο το καλάθι αντιμετώπισε την ακρίβεια, σημείωσε ότι για να το εκτιμήσει κανείς εξαρτάται από το τι περιμένει από την εφαρμογή των μέτρων.

«Αν εννοούμε αντιμετώπιση της ακρίβειας, να γυρίσουν οι τιμές στο 2021 καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει και δεν έγινε πουθενά, σε κανένα σημείο του κόσμου και ούτε είναι εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό που προσπαθούν να επιτύχουν τα μέτρα αυτά και έκαναν όλο αυτό το χρονικό διάστημα ήταν να περιορίσουν τις αυξήσεις και θα καταλαβαίναμε τη διαφορά αν δεν είχαμε αυτά τα μέτρα. Δηλαδή οι αυξήσεις που θα είχαμε θα ήταν πολύ μεγαλύτερες».

«Πάντοτε με τα μέτρα αυτού του τύπου η ερώτηση που γίνεται είναι αν θα μπορούσαμε να το κρατήσουμε λίγο ακόμα και λίγο ακόμα» παραδέχθηκε ο κ. Αναγνωστόπουλος απαντώντας στο ερώτημα, εάν βιάστηκε η κυβέρνηση να αποσύρει το μέτρο. Δεν είναι τυχαίο πως η πλειονότητα των καταναλωτών θεωρούσε ότι το μέτρο από μόνο του δεν επαρκούσε για να συγκρατήσει τις τιμές. Η συντριπτική πλειοψηφία δήλωνε ότι το «καλάθι» δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ουσιαστικά την ακρίβεια.

Έτσι «το καλάθι του νοικοκυριού» αποσύρεται οριστικά από αύριο και οι καταναλωτές επιστρέφουν στο σύνηθες … μικρό καλάθι που κρατούν.

Μαρ. Κορ.