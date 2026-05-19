Στα 320,7 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών της Aegean κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Όμως και η επιβατική κίνηση εμφάνισε άνοδο κατά 4% στο ίδιο διάστημα, με τους επιβάτες που επέλεξαν την Aegean να ανέρχονται σε 3,2 εκατομμύρια, με τον συντελεστή πληρότητας να διαμορφώνεται στο 80,8%.

Τα κέρδη EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε 46,6 εκατ. ευρώ από 43,8 εκατ., ενώ σε ότι αφορά τα καθαρά αποτελέσματα προέκυψαν ζημιές μετά από φόρους ύψους 21,7 εκατ. ευρώ από €6,6 εκατ.

H διεύρυνση των ζημιών μετά από φόρους στο πιο αδύναμο εποχικά τρίμηνο, προήλθε κυρίως λόγω των αρνητικών συναλλαγματικών αποτιμήσεων ύψους 8,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με κέρδη ύψους 8,3 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Να σημειωθεί ότι τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και οι λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν στα 891,6 εκατ. ευρώ στις 31/03/2026, μετά την αποπληρωμή στις 12/3 Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Η διεθνής κρίση και τα αεροπορικά καύσιμα

Αναφορικά με το διεθνές πρόβλημα της έλλειψης αεροπορικών καυσίμων, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Δημήτρης Γερογιάννης, αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε δηλώσεις του: «Η σύρραξη στη Μέση Ανατολή και το επακόλουθο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ επιβαρύνουν σημαντικά τις τιμές των καυσίμων διαμορφώνοντας ένα δύσκολο περιβάλλον για το σύνολο του αεροπορικού κλάδου κατά τη διάρκεια του 2026. Στην AEGEAN διατηρούμε την ευελιξία στον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό, με στόχο να περιορίσουμε τις επιπτώσεις στο λειτουργικό μας αποτέλεσμα, υποστηρίζοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη θέση μας στην αγορά αλλά και τις ανάγκες των επιβατών μας.

Η επίδραση του αυξημένου κόστους καυσίμων θα είναι εντονότερη κατά τη διάρκεια των μηνών του δευτέρου τριμήνου. Είναι σημαντικό, όμως, να σημειωθεί ότι παρά την αβεβαιότητα που δημιουργεί στους καταναλωτές η ενεργειακή κρίση, η ζήτηση για την καλοκαιρινή περίοδο δείχνει αρκετά ανθεκτική».