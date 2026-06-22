Υπεγράφη σήμερα η παραχώρηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος από το Ελληνικό Δημόσιο και το Υπερταμείο στην Fraport και τις εταιρείες Delta Air Investments ΑΕ και Πηλέας Συμμετοχών ΑΕ, με τις δύο τελευταίες να ανήκουν στους ομίλους Κοπελούζου και Κωνσταντακόπουλου, αντίστοιχα.

Το αρχικό τίμημα ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα του Παραχωρησιούχου αναμένεται να διαμορφωθεί σε 125 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της παραχώρησης, το Υπερταμείο θα αποκτήσει άμεσα και χωρίς αντάλλαγμα ποσοστό 10% στην Παραχωρησιούχο Εταιρεία, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στην αναπτυξιακή πορεία του αεροδρομίου και διασφαλίζοντας πρόσθετη αξία μέσω μελλοντικών μερισμάτων.

Η αρχική μετοχική σύνθεση της εταιρείας «ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΕ» είναι η εξής:

FRAPORT AG: 51%

DELTA AIRPORT INVESTMENTS ΑΕ (εταιρεία του Ομίλου Κοπελούζου): 24,5%

ΠΗΛΕΑΣ ΑΕ (εταιρεία του Ομίλου Κωνσταντακόπουλου): 24,5%

Μετά τη μεταβίβαση του 10% στο Υπερταμείο, η οποία θα γίνει κατ’ αναλογία από τον κάθε υφιστάμενο μέτοχο, η μετοχική σύνθεση της εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

FRAPORT AG: 45,9%

DELTA AIRPORT INVESTMENTS ΑΕ: 22,05%

ΠΗΛΕΑΣ ΑΕ: 22,05%

Υπερταμείο/Growthfund: 10%

Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης παρευρέθηκαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ο διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Γιώργος Βαγενάς και εκπρόσωποι των εταιρειών.

Στο πλαίσιο του επενδυτικού πλάνου προβλέπεται η συνολική αναβάθμιση των υποδομών του αεροδρομίου, η οποία θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της χωρητικότητας και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ταξιδιωτικής εμπειρίας, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος, της περιφερειακής ανάπτυξης και της διεθνούς συνδεσιμότητας της περιοχής.

Μεταξύ των έργων που θα υλοποιηθούν περιλαμβάνονται:

-Δημιουργία νέων και ανακατασκευασμένων εγκαταστάσεων συνολικής επιφάνειας περίπου 11.200 τ.μ.

-Κατασκευή νέου αεροσταθμού και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

-Αύξηση των θέσεων check-in από 4 σε 10.

-Επέκταση των χώρων ελέγχου ασφαλείας και διαβατηριακού ελέγχου στις αφίξεις και στις πύλες αναχώρησης.

-Νέος χώρος στάθμευσης αεροσκαφών και σημαντική ενίσχυση της επιχειρησιακής δυναμικότητας.

-Ανάπτυξη σύγχρονων εμπορικών χρήσεων, καταστημάτων λιανικής και χώρων εστίασης.

-Εκτεταμένες επενδύσεις σε ψηφιακές και τεχνολογικές υποδομές.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι με αφορμή την επικείμενη παραχώρηση στη Fraport, η αεροπορική εταιρεία Ryanair είχε εκδώσει στις αρχές Ιουνίου ανακοίνωση στην οποία κατήγγειλε αυξήσεις 400% στα τέλη του αεροδρομίου Καλαμάτας.