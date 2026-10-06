Αλλαγές αναμένονται στα αεροπορικά ταξίδια με την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαμορφώνει το νέο τοπίο με τον νέο Κανονισμό (ΕΕ) 2026/2202, ο οποίος αναμορφώνει ριζικά το πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων των επιβατών σε περιπτώσεις καθυστερήσεων, ακυρώσεων και ταξιδιωτικών διαταραχών.

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο, που θα τεθεί σε εφαρμογή στις 23 Οκτωβρίου 2027, φέρει σημαντικές αλλαγές. Διατηρεί τις χρηματικές αποζημιώσεις από 250 έως 600 ευρώ, θεσπίζει υποχρεωτική επιστροφή χρημάτων εντός επτά ημερών χωρίς υποχρεωτικά vouchers, κατοχυρώνει τη δωρεάν μεταφορά προσωπικού αντικειμένου και τη δωρεάν διόρθωση ορθογραφικών λαθών στα εισιτήρια, ενώ εισάγει αυστηρούς κανόνες για την πολύωρη αναμονή εντός του αεροσκάφους.

Τι περιλαμβάνει το νέο πλαίσιο και ποιες είναι οι βασικές αποζημιώσεις

Ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2026/2202 της Ευρωπαϊκής Ένωσης επανακαθορίζει τις υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιρειών και των μεσαζόντων, ενισχύοντας τη θέση των ταξιδιωτών.

Στο πεδίο των χρηματικών αποζημιώσεων για καθυστέρηση άφιξης στον τελικό προορισμό άνω των τριών ωρών, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

250 ευρώ για πτήσεις και ταξίδια με απόσταση έως 1.500 χιλιόμετρα.

για πτήσεις και ταξίδια με απόσταση έως 1.500 χιλιόμετρα. 400 ευρώ για πτήσεις εντός της Ένωσης άνω των 1.500 χλμ. και για λοιπές διαδρομές μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ.

για πτήσεις εντός της Ένωσης άνω των 1.500 χλμ. και για λοιπές διαδρομές μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ. 600 ευρώ για όλες τις υπόλοιπες πτήσεις μεγαλύτερων αποστάσεων.

Για να απαλλαγεί από την καταβολή αποζημίωσης, η αεροπορική εταιρεία οφείλει να αποδεικνύει την ύπαρξη άμεσης αιτιώδους σχέσης μεταξύ της διαταραχής και έκτακτων περιστάσεων που δεν μπορούσαν να αποφευχθούν ούτε με τη λήψη όλων των εύλογων μέτρων.

Επιστροφές χρημάτων, vouchers και αυτόνομη κράτηση εναλλακτικής μεταφοράς

Όταν η καθυστέρηση στην αναχώρηση φτάσει τις πέντε ώρες, ο επιβάτης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το ταξίδι του και να αιτηθεί πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Προθεσμία refund: Η επιστροφή του συνόλου του αντιτίμου του εισιτηρίου (συμπεριλαμβανομένων των τελών διαμεσολάβησης) πρέπει να ολοκληρώνεται αυτόματα εντός επτά ημερολογιακών ημερών.

Η επιστροφή του συνόλου του αντιτίμου του εισιτηρίου (συμπεριλαμβανομένων των τελών διαμεσολάβησης) πρέπει να ολοκληρώνεται αυτόματα εντός επτά ημερολογιακών ημερών. Κανόνες για vouchers: Η παροχή πιστωτικού κουπονιού (voucher) αντί χρημάτων επιτρέπεται αποκλειστικά κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του επιβάτη και δεν μπορεί να αποτελεί προεπιλεγμένη επιλογή. Τα vouchers έχουν μέγιστη διάρκεια 12 μηνών (με δυνατότητα μιας συμφωνημένης παράτασης). Εάν λήξουν χωρίς να εξαργυρωθούν πλήρως, το εναπομείναν υπόλοιπο επιστρέφεται υποχρεωτικά ως χρήμα εντός επτά ημερών.

Η παροχή πιστωτικού κουπονιού (voucher) αντί χρημάτων επιτρέπεται αποκλειστικά κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του επιβάτη και δεν μπορεί να αποτελεί προεπιλεγμένη επιλογή. Τα vouchers έχουν μέγιστη διάρκεια 12 μηνών (με δυνατότητα μιας συμφωνημένης παράτασης). Εάν λήξουν χωρίς να εξαργυρωθούν πλήρως, το εναπομείναν υπόλοιπο επιστρέφεται υποχρεωτικά ως χρήμα εντός επτά ημερών. Δικαίωμα αυτόνομης κράτησης: Εάν μετά από ακύρωση ή διαταραχή η αεροπορική εταιρεία δεν προσφέρει εναλλακτική μεταφορά (με άλλη πτήση ή άλλο μέσο) εντός τριών ωρών, ο επιβάτης μπορεί να οργανώσει μόνος του την αναδρομολόγηση. Η εταιρεία υποχρεούται να καλύψει τα αναγκαία και εύλογα έξοδα εντός 14 ημερών, με ανώτατο όριο έως το 400% της τιμής του αρχικού εισιτηρίου και των σχετικών τελών διαμεσολάβησης.

Κανόνες για την παραμονή στο αεροσκάφος, τη σίτιση και τη διαμονή

Ο κανονισμός εισάγει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τις περιπτώσεις πολύωρης αναμονής των επιβατών εντός του αεροσκάφους στον διάδρομο αεροδρομίου:

Η εταιρεία οφείλει να εξασφαλίζει επαρκή θέρμανση ή ψύξη, πρόσβαση σε τουαλέτες και δωρεάν πόσιμο νερό.

Στις δύο ώρες αναμονής σε αεροδρόμιο κράτους-μέλους, το αεροσκάφος πρέπει να κατευθύνεται σε πύλη ώστε να επιτραπεί η αποβίβαση των επιβατών, εφόσον το επιτρέπουν οι κανόνες ασφαλείας.

Όσον αφορά τη μέριμνα και φροντίδα κατά την αναμονή στο αεροδρόμιο:

Τροφοδοσία: Παρέχονται δωρεάν ελαφρά φαγητά και ποτά ανά δύο ώρες αναμονής, πλήρες γεύμα μετά τις τρεις ώρες και στη συνέχεια ανά πέντε ώρες (με ανώτατο όριο τρία γεύματα ημερησίως).

Παρέχονται δωρεάν ελαφρά φαγητά και ποτά ανά δύο ώρες αναμονής, πλήρες γεύμα μετά τις τρεις ώρες και στη συνέχεια ανά πέντε ώρες (με ανώτατο όριο τρία γεύματα ημερησίως). Επικοινωνία: Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο και δυνατότητα πραγματοποίησης δύο τηλεφωνικών κλήσεων.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο και δυνατότητα πραγματοποίησης δύο τηλεφωνικών κλήσεων. Διαμονή: Εάν απαιτείται διανυκτέρευση, παρέχεται δωρεάν ξενοδοχείο και μεταφορά. Σε έκτακτες περιστάσεις η υποχρέωση ξενοδοχείου μπορεί να περιοριστεί στις τρεις διανυκτερεύσεις, όριο που δεν εφαρμόζεται σε ευάλωτες ομάδες (ΑμεΑ, εγκύους, ασυνόδευτους ανηλίκους, βρέφη).

Χειραποσκευές, θέσεις και προθεσμίες

Χειραποσκευές και προσωπικό αντικείμενο: Κατοχυρώνεται η δωρεάν μεταφορά ενός προσωπικού αντικειμένου στην καμπίνα (μέγιστων διαστάσεων 40x30x15 εκ. ή αντικειμένου που χωρά κάτω από το μπροστινό κάθισμα). Οι ναύλοι χωρίς τροχήλατη χειραποσκευή διατηρούνται, αλλά επιβάλλεται υποχρέωση πλήρους διαφάνειας της συνολικής τιμής πριν την κράτηση. Αν επιτρεπόμενη χειραποσκευή μεταφερθεί στο χώρο φορτίου με ευθύνη της εταιρείας, δεν επιβάλλεται χρέωση. Δωρεάν διόρθωση ονόματος: Αιτήματα για δωρεάν διόρθωση ορθογραφικών λαθών ή διοικητική επικαιροποίηση ονόματος γίνονται δεκτά τουλάχιστον μία φορά, εφόσον υποβληθούν έως 48 ώρες πριν την αναχώρηση (χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης του εισιτηρίου σε άλλο πρόσωπο). Υποβάθμιση θέσης: Σε περίπτωση τοποθέτησης σε χαμηλότερη κατηγορία θέσης, προβλέπεται αυτόματη επιστροφή χρημάτων εντός 14 ημερών (30% της τιμής για πτήσεις έως 1.500 χλμ., 50% για 1.500-3.500 χλμ. και 75% για άνω των 3.500 χλμ.). Προθεσμίες αιτημάτων και απαντήσεων: Ο επιβάτης έχει προθεσμία εννέα μηνών από την αναγραφόμενη ημερομηνία πτήσης για να υποβάλει αίτημα αποζημίωσης. Η αεροπορική εταιρεία υποχρεούται να επιβεβαιώσει την παραλαβή και να απαντήσει τεκμηριωμένα ή να καταβάλει το ποσό εντός 30 ημερολογιακών ημερών. Για επίσημες καταγγελίες (υποβολή εντός 12 μηνών από την πτήση), η επιβεβαίωση γίνεται σε επτά εργάσιμες ημέρες και η τελική απάντηση εντός ενός μηνός (έως δύο μήνες σε ειδικές περιπτώσεις).

Ειδικές ρυθμίσεις για ανταποκρίσεις, οικογένειες, ΑμεΑ και αεροδρόμια