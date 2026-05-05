Οι αεροπορικές εταιρείες μείωσαν κατά δύο εκατομμύρια τις θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου τις τελευταίες δύο εβδομάδες, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες ότι ο πόλεμος στο Ιράν ενδέχεται να μειώσει την προμήθεια καυσίμων σε «κρίσιμα χαμηλά επίπεδα».

Ο συνολικός αριθμός θέσεων που διατίθενται σε όλους τους παγκόσμιους αερομεταφορείς τον Μάιο, μειώθηκε από 132 εκατομμύρια σε 130 εκατομμύρια, μεταξύ των μέσων και των τελών Απριλίου, σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Cirium.

Η μέση παγκόσμια τιμή καυσίμων για αεροσκάφη αυξήθηκε για πρώτη φορά σε ένα μήνα την περασμένη εβδομάδα, στα 181 δολάρια ανά βαρέλι, σύμφωνα με νέα στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών.

Αυτή η εβδομαδιαία αύξηση ακολούθησε τρεις συνεχόμενες εβδομάδες πτώσης, μετά από μία κορύφωση των 209 δολαρίων στις αρχές Απριλίου – από 99 δολάρια στα τέλη Φεβρουαρίου.

Εν τω μεταξύ, η επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs προειδοποίησε ότι η Βρετανία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε ελλείψεις καυσίμων για αεροσκάφη εν μέσω κινδύνου δελτίου, καθώς οι προμήθειες θα μπορούσαν να μειωθούν σε «κρίσιμα χαμηλά επίπεδα».

Χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε ότι οι αεροπορικές εταιρείες και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προετοιμαστούν για όλα τα σενάρια, καθώς η αβεβαιότητα σχετικά με τις προμήθειες συνεχίζεται.

Την ίδια ώρα, υπό τις συνθήκες αυτές, ανησυχία και αβεβαιότητα υπάρχει στις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου στην Ελλάδα, καθώς η σεζόν πρακτικά έχει ξεκινήσει.

Οι προβλέψεις των αεροπορικών εταιρειών

Αναθεώρηση εσόδων και κερδών προς τα κάτω, επιπλέον επιβαρύνσεις για τους επιβάτες και φυσικά το κόψιμο δρομολογίων, συνθέτουν την εικόνα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της κρίσης από τις εταιρείες.

AIR FRANCE-KLM

Ο όμιλος αεροπορικών εταιρειών δήλωσε ότι αναμένει να είναι φουσκωμένος κατά 2,4 δισ. δολάρια ο λογαριασμός των καυσίμων για το 2026 και υποβάθμισε τις προοπτικές χωρητικότητας σε αύξηση 2% έως 4% σε σχέση με το 2025 (ανέμενε αύξηση 3% έως 5%). Παράλληλα έχει ήδη ανακοινωθεί η πρόθεση για αύξηση των τιμών των εισιτηρίων μεγάλων αποστάσεων για να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο κόστος καυσίμων. Η ολλανδική θυγατρική του ομίλου, KLM, δήλωσε στις 16 Απριλίου ότι θα ακυρώσει 160 πτήσεις στην Ευρώπη τον επόμενο μήνα, λόγω του αυξανόμενου κόστους καυσίμων.

EASYJET

Η EasyJet προειδοποίησε για μεγαλύτερη ζημία προ φόρων εξαμήνου, μεταξύ 540 εκατομμυρίων και 560 εκατομμυρίων λιρών, συμπεριλαμβανομένων 25 εκατομμυρίων λιρών σε επιπλέον κόστος καυσίμων τον Μάρτιο.

British Airways

Η IAG, ιδιοκτήτρια της British Airways, ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τις τιμές των εισιτηρίων για να αντισταθμίσει το υψηλότερο κόστος των καυσίμων.

LUFTHANSA

Ο γερμανικός όμιλος παρουσίασε μια νέα επιλογή χαμηλού κόστους «Economy Basic» για πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων, η οποία θα περιορίσει τις δωρεάν χειραποσκευές, μόνο σε μία «τσάντα φορητού υπολογιστή ή ένα μικρό σακίδιο πλάτης». Ο όμιλος είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι 20.000 πτήσεις μικρών αποστάσεων θα αφαιρεθούν από το πρόγραμμά του έως τον Οκτώβριο, που ισοδυναμούν με περίπου 40.000 μετρικούς τόνους καυσίμων για τζετ.

SAS

Η σκανδιναβική εταιρεία δήλωσε ότι θα ακυρώσει 1.000 πτήσεις τον Απρίλιο, λόγω των υψηλών τιμών των καυσίμων, μετά την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων τον Μάρτιο.

TAP

Η πορτογαλική αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι οι αυξήσεις τιμών της θα μετριάσουν εν μέρει τον αντίκτυπο των αλλαγών στις τιμές των καυσίμων στα έσοδά της.

TUI

Η ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία που είναι και ταξιδιωτικός πράκτορας, μείωσε τις προβλέψεις της για τα κέρδη του 2026, λέγοντας ότι έχει επιπλέον έξοδα 40 εκατ. ευρώ, λόγω του πολέμου.

TURKISH AIRLINES, LUFTHANSA

Η SunExpress, κοινοπραξία ανάμεσα στην Turkish Airlines και την Lufthansa, δήλωσε ότι θα επιβάλει προσωρινή επιβάρυνση καυσίμων ύψους 10 ευρώ ανά επιβάτη σε δρομολόγια μεταξύ Τουρκίας και ηπειρωτικής Ευρώπης.

VIRGIN ATLANTIC

Η αεροπορική εταιρεία προσθέτει επιβάρυνση καυσίμων στα ναύλα, αλλά «θα δυσκολευτεί να επιστρέψει στην κερδοφορία φέτος» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλός της, Corneel Koster.

VOLOTEA

Η ισπανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους εισήγαγε μια νέα τιμολογιακή πολιτική που συνδέει τις τιμές των εισιτηρίων με το κόστος καυσίμων, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να προσθέσει μια επιβάρυνση μετά την αγορά έως και 14 ευρώ ανά επιβάτη, ανά πτήση.

AEGEAN AIRLINES

Η ελληνική αεροπορική εταιρεία αναμένει ότι η αναστολή των πτήσεων στη Μέση Ανατολή και η απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων θα επιφέρουν «αξιοσημείωτο αντίκτυπο» στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου.