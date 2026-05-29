Την ώρα που η κυβέρνηση δεν δίνει νέο Fuel Pass για τον Ιούνιο και η τιμή της βενζίνης στην αντλία παραμένει εδώ και δυόμιση μήνες σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ, τα διυλιστήρια της χώρας ανακοίνωσαν για το πρώτο τρίμηνο του έτους αυξημένα καθαρά κέρδη –μετά από φόρους- κατά 520 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι: από τα 96 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025 στα 617 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο φέτος (αύξηση 542%).

Αναλυτικά:

Ο κύκλος εργασιών της Motor Oil ανήλθε στα 3,36 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026 από 2,68 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας (μετά από φόρους) διαμορφώθηκαν στα 332,7 εκατ. ευρώ από 85 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025. Πρόκειται για μία αύξηση της τάξης του 293%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όμιλος της Motor Oil προχώρησε γρήγορα σε αλλαγή των προμηθευτών αργού πετρελαίου καθώς το 75% των προμηθειών έρχονταν από το Ιράκ που είναι αποκλεισμένο -με εξαίρεση ελάχιστα φορτία- λόγω των στενών του Ορμούζ. Τα φορτία του Ιράκ αντικαταστάθηκαν από εισαγωγές αργού από τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο, τη Β. Θάλασσα και τη Λιβύη. Ο όμιλος έχει διασφαλισμένες προμήθειες για τις επόμενες 4 – 5 εβδομάδες.

Η HELLENIQ ENERGY, πρώην Ελληνικά Πετρέλαια, παρά το γεγονός ότι σημείωσε μείωση του κύκλου εργασιών της κατά 1% στο α’ τρίμηνο του 2026 (στα 2,71 δισ. ευρώ από 2,73 δισ. ευρώ), εντούτοις τα καθαρά κέρδη τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 284 εκατ. ευρώ από 11 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025 (σ.σ. αύξηση 2.481%), «κυρίως λόγω της αύξησης των διεθνών τιμών αργού πετρελαίου και του αντίστοιχου κέρδους στην αποτίμηση αποθεμάτων» όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Ο πρωθυπουργός στις πρόσφατες δηλώσεις του στο υπουργικό συμβούλιο δεν ανακοίνωσε νέο fuel pass για τους πολίτες και αρκέστηκε στην παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης με 15 λεπτά το λίτρο για τον Ιούνιο. Μέτρο το οποίο υποτίθεται έχει στόχο να βάλει φρένο στον πληθωρισμό, όμως χωρίς αποτέλεσμα.

Nα θυμίσουμε ότι η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, σε συνέντευξή της στη Zougla εξηγούσε μεταξύ άλλων ότι «η τιμή του κατεργασμένου καυσίμου ακολουθεί δική της πορεία και εξαρτάται άμεσα από τα τιμολόγια των εταιρειών εμπορίας και των διυλιστηρίων, τα οποία, όπως καταγγέλλεται, συχνά διατηρούν αυξητικές τάσεις ακόμα και όταν το αργό πέφτει».

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε η ίδια, το 71% της τελικής τιμής κατευθύνεται στο κράτος μέσω του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ, το 21% απορροφάται από τα διυλιστήρια, ενώ μόλις το 8% απομένει για να καλυφθούν τα έξοδα των εταιρειών μεταφοράς και το κέρδος του πρατηριούχου.