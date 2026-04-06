Στην αναπροσαρμογή των μισθών στο Δημόσιο και στα ειδικά μισθολόγια προχωρούν οι οικονομικές υπηρεσίες υπουργείων και φορέων, μετά την δημοσίευση της αναλυτικής εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).

Η αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα στα 920 ευρώ, από 880 ευρώ που ήταν έως την 31η Μαρτίου, συμπαρασύρει και τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι αυξάνονται οριζόντια κατά 40 ευρώ, αναδρομικά από την 1η Απριλίου.

Όπως ορίζει η εγκύκλιος που υπογράφει ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς «η προσαύξηση είναι σταθερή και προστίθεται στους βασικούς μισθούς κάθε κατηγορίας προσωπικού, χωρίς να επηρεάζεται ο τρόπος με τον οποίο αυτοί διαμορφώνονται βάσει των εφαρμοζόμενων διατάξεων, δηλαδή χωρίς να συνυπολογίζεται η προσαύξηση αυτή κατά τη διενέργεια του όποιου προβλεπόμενου στις αναφερόμενες διατάξεις πολλαπλασιασμού για τη διαμόρφωση του κάθε βασικού μισθού».

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο εισαγωγικός βασικός μισθός στο Δημόσιο, δεν πρέπει να υπολείπεται του επιπέδου του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, το ύψος της αύξησης του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα προσδιορίζει πλέον και την αύξηση των βασικών μισθών στο Δημόσιο.

Ως εκ τούτου, ο εισαγωγικός βασικός μισθός στο Δημόσιο, που λαμβάνεται από νεοπροσληφθέντα υπάλληλο της κατηγορίας της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) και ο οποίος ήταν 880 ευρώ, από την 1η Απριλίου 2026 ανέρχεται και αυτός στα 920 ευρώ, ώστε να είναι ίσος με τον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα.

Η αύξηση των 40 ευρώ θα καταβληθεί οριζόντια και σε όλους τους άλλους βασικούς μισθούς σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια και βαθμούς του Δημοσίου. Θα χορηγηθεί δηλαδή οριζόντια αύξηση 40 ευρώ σε όλους τους βασικούς μισθούς, τόσο των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων όσο των δημοσίων λειτουργών (στρατιωτικών, δικαστικών, ιατρών ΕΣΥ, πανεπιστημιακών κ.λπ.) που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια. Την οριζόντια αυτή αύξηση θα λάβουν συνολικά 770.000 εργαζόμενοι του Δημοσίου.

Η αύξηση των 40 ευρώ αφορά στις μικτές αποδοχές. Στα καθαρά διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία, καθώς για τους νέους ως 25 ετών που αμείβονται με τον κατώτατο ο φόρος έχει καταργηθεί ενώ από 26 ως 30 ετών έχει μειωθεί στο 9% από 22%.

Η νέα αύξηση το πιθανότερο είναι να εμφανιστεί στην μισθοδοσία του Μαΐου, καθώς απαιτείται κάποιος χρόνος από τις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων για να προσαρμόσουν τα νέα δεδομένα. Πάντως, το ποσό που αντιστοιχεί στον Απρίλιο θα καταβληθεί αναδρομικά.

Συνολικά για το 2026, αν ληφθούν υπόψη η μείωση του φόρου εισοδήματος που εφαρμόστηκε από τον Ιανουάριο καθώς και οι μισθολογικές παρεμβάσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, στα Σώματα Ασφαλείας και στο Υπουργείο Εξωτερικών, οι συνολικές αυξήσεις στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων διαμορφώνονται περίπου στο 1 δισ. ευρώ. Σε ορίζοντα τετραετίας, από το 2023 έως το 2026, το συνολικό ετήσιο δημοσιονομικό κόστος των αυξήσεων ανέρχεται σε περίπου 3,3 δισ. ευρώ.

Τα «ρετιρέ»

Όπως προκύπτει από την εγκύκλιο του ΓΛΚ, τα νέα ανώτατα όρια αποδοχών και πρόσθετων απολαβών διαμορφώνονται από 01.04.2026, ως εξής:

Το ύψος του (γενικού) ανώτατου ορίου αποδοχών (αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου), διαμορφώνεται σε 5.191 ευρώ.

Το όριο των Δικαστικών Λειτουργών και του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ., διαμορφώνεται σε 8.846,40 ευρώ.

Για τους γιατρούς του Ε.Σ.Υ. σε 6.928 ευρώ.

