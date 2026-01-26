Στο τέλος του μήνα, όλοι οι μισθωτοί θα λάβουν αυξημένες αποδοχές, καθώς η νέα φορολογική κλίμακα «ψαλιδίζει» τις κρατήσεις της εφορίας.

Παράλληλα, φαίνεται πως έρχεται αναπροσαρμογή των κατώτατων αποδοχών, ενώ ακόμα θα αυξηθούν επιδόματα, τα οποία συνδέονται με τον κατώτατο μισθό.

Αναλυτικά παραδείγματα για τις αυξήσεις μισθών

Ειδικότερα, ένας μισθωτός του ιδιωτικού τομέα εάν -για παράδειγμα- δεν έχει παιδιά και οι καθαρές αποδοχές του είναι 1.000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου θα δει 12,52 ευρώ τον μήνα περισσότερα στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Αν ο μισθός του είναι στα επίπεδα των 1.500 ευρώ τότε η αύξηση θα είναι 39,95 ευρώ και αν έχει αποδοχές 2.000 ευρώ, τότε το επιπλέον ποσό που θα λαμβάνει μηνιαίως θα είναι 70,35 ευρώ.

Στην περίπτωση τώρα, που έχει 2 παιδιά και οι καθαρές αποδοχές του είναι 1.000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου θα δει 16,82 ευρώ τον μήνα περισσότερα στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Αν ο μισθός του είναι στα επίπεδα των 1.500 ευρώ τότε η αύξηση θα είναι 71,54 ευρώ και αν έχει αποδοχές 2.000 ευρώ, τότε το επιπλέον ποσό που θα λαμβάνει μηνιαίως θα είναι 117,06 ευρώ.

Τέλος, αν έχει 4 παιδιά και οι καθαρές αποδοχές του είναι 1.000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου θα δει 13,8 ευρώ τον μήνα περισσότερα στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Αν ο μισθός του είναι στα επίπεδα των 1.500 ευρώ τότε η αύξηση θα είναι 144,05 ευρώ και αν έχει αποδοχές 2.000 ευρώ, τότε το επιπλέον ποσό που θα λαμβάνει μηνιαίως θα είναι 209,03 ευρώ.

Η αύξηση – «έκπληξη» του κατώτατου μισθού

Αναμένεται αυτή την εβδομάδα να στείλουν οι κοινωνικοί εταίροι τις προτάσεις τους για το νέο ύψος του κατώτατου μισθού στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).

Το επικρατέστερο σενάριο για το ύψος της αύξησης μιλά για 40 ή 50 ευρώ, ώστε ο κατώτατος μισθός να διαμορφωθεί στα 920 με 930 ευρώ (από 880 ευρώ σήμερα) και προκειμένου να ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αύξηση ενδέχεται να διαμορφωθεί φέτος στα 70 ευρώ, ώστε ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ από την 1η Απριλίου.

Επίδομα γάμου και τριετίες

Μαζί με τον κατώτατο μισθό αυξάνονται και τα επιδόματα για ανέργους, εποχικά εργαζόμενους και φοιτητές.

Ανάλογα θα διαμορφωθεί και το επίδομα γάμου (αντιστοιχεί στο 10% του βασικού μισθού), αλλά και οι τριετίες.

Αν υποθέσουμε ότι από την 1η Απριλίου του 2026 θα υιοθετηθεί το πλέον μετριοπαθές σενάριο (+40 ευρώ/μήνα) οι κατώτατες αποδοχές θα διαμορφωθούν στα 920 ευρώ μεικτά για τον άγαμο.

Αναλυτικά οι τριετίες: