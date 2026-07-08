Σε τροχιά ισχυρής ανόδου επέστρεψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη 8 Ιουλίου, καθώς η Μέση Ανατολή βρίσκεται ξανά στο χείλος μιας γενικευμένης ανάφλεξης. Οι αγορές αντέδρασαν άμεσα στις γεωπολιτικές εξελίξεις, υπό τη σκιά των νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ επί ιρανικού εδάφους, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή αλυσίδα.

Τα συμβόλαια παράδοσης για το πετρέλαιο τύπου Brent σημείωσαν άλμα που ξεπέρασε το 2,7%, σκαρφαλώνοντας πάνω από τα 76 δολάρια ανά βαρέλι. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και για το αμερικανικό αργό (WTI), το οποίο κατέγραψε κέρδη της τάξης του 3%, προσεγγίζοντας τα 72,5 δολάρια.

Αντίποινα της Ουάσιγκτον και μπλόκο στις εξαγωγές της Τεχεράνης

Η απότομη εκτίναξη των ενεργειακών τιμών αποτελεί άμεση συνέπεια των εκτεταμένων αεροπορικών επιδρομών που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, πλήττοντας περισσότερους από 80 στόχους εντός του Ιράν. Η στρατιωτική αυτή κίνηση της Ουάσιγκτον ήρθε ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις που σημειώθηκαν εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία αποτελούν μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες διόδους για την παγκόσμια διακίνηση καυσίμων.

Παράλληλα με το στρατιωτικό σκέλος, η αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε και σε μια σκληρή οικονομική κίνηση, αίροντας την ειδική εξαίρεση που επέτρεπε μέχρι πρότινος στην Τεχεράνη να εξάγει το πετρέλαιό της. Η απόφαση αυτή εντείνει τις ανησυχίες για απότομη συρρίκνωση της διεθνούς προσφοράς.

Από την πλευρά της, η ιρανική ηγεσία διεμήνυσε ότι θα απαντήσει δυναμικά, ενώ ήδη κυκλοφορούν πληροφορίες για νέες επιθέσεις με πυραύλους και drones στην ευρύτερη περιοχή.

Η κλιμάκωση αυτή τοποθετεί σε άμεσο κίνδυνο την εύθραυστη συμφωνία ειρήνευσης που είχε επιτευχθεί μόλις τον προηγούμενο μήνα, η οποία είχε εξασφαλίσει την ομαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ μετά από μια μακρά περίοδο αστάθειας.

Ανθεκτικότητα στις αγορές αλλά στροφή στον χρυσό

Στον αντίποδα της ενεργειακής κρίσης, τα διεθνή χρηματιστήρια επέδειξαν αξιοσημείωτη ψυχραιμία. Οι ασιατικές αγορές έκλεισαν με θετικό πρόσημο, λαμβάνοντας σημαντική ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο, ενώ σταθεροποιητικές τάσεις επικράτησαν και στα προθεσμιακά συμβόλαια της Wall Street. Οι οικονομικοί αναλυτές εξηγούν ότι οι επενδυτές δεν έχουν ενσωματώσει ακόμη στις αποτιμήσεις τους το ακραίο σενάριο ενός ολοκληρωτικού πολέμου, αν και προειδοποιούν ότι οι ισορροπίες μπορούν να ανατραπούν ακαριαία αν κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, η νευρικότητα των επενδυτών αποτυπώθηκε στην άνοδο της τιμής του χρυσού, ο οποίος ενισχύθηκε καθώς πολλοί έσπευσαν να προστατεύσουν τα κεφάλαιά τους στο παραδοσιακό αυτό «ασφαλές καταφύγιο».

Ο εφιάλτης του πληθωρισμού και τα επιτόκια

Το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης ακρίβειας στο πετρέλαιο ξυπνά μνήμες από το πρόσφατο παρελθόν του υψηλού πληθωρισμού. Μια διαρκής άνοδος στα καύσιμα απειλεί να μετακυλήσει άμεσα στο μεταφορικό κόστος και την παραγωγή, πλήττοντας τελικά την τσέπη των καταναλωτών μέσω των προϊόντων ευρείας χρήσης.

Ανησυχητικό σήμα αποτέλεσε και η άνοδος στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι οι αγορές προεξοφλούν πως οι κεντρικές τράπεζες θα αναγκαστούν να διατηρήσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τις περιοριστικές νομισματικές πολιτικές και τα υψηλά επιτόκια, προκειμένου να αναχαιτίσουν τις νέες πληθωριστικές πιέσεις. Προς το παρόν, οι ειδικοί εκτιμούν ότι αν δεν υπάρξει ολοκληρωτικό μπλόκο στις ροές του πετρελαίου, οι επιπτώσεις θα περιοριστούν σε έντονες διακυμάνσεις των τιμών, χωρίς να αλλάξει η γενικότερη επενδυτική τάση.