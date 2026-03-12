Η τιμή βαρελιού του WTI, αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, καταγράφει νέα αλματώδη άνοδο, κατά 5% και πλέον, παρά την ανακοίνωση της κυβέρνησης των ΗΠΑ ότι αποδεσμεύει μέρος των στρατηγικών πετρελαϊκών αποθεμάτων της για να αποφευχθούν ελλείψεις, μέτρο το οποίο αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι δεν ήταν αποτελεσματικό για να καθησυχάσει τους επενδυτές.

Γύρω στη 01:25 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού της ποικιλίας West Texas Intermediate αυξανόταν κατά 5,48%, στα 92,03 δολάρια. Από το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, την 28η Φεβρουαρίου, η τιμή του βαρελιού πετρελαίου αυξήθηκε κατά 20 δολάρια και πλέον.