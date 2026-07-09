Στη δημοσιότητα δόθηκε η επίσημη λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων στις οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν μειώσεις τιμών, στο πλαίσιο της συμφωνίας που συνήψε το υπουργείο Ανάπτυξης με τη βιομηχανία, τους προμηθευτές, τις πολυεθνικές εταιρείες και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, την οποία είχε προαναγγείλει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, περνά πλέον επίσημα στο στάδιο της υλοποίησης, με τον κεντρικό στόχο να είναι η ορατή αποτύπωση των χαμηλότερων τιμών στα ράφια των καταστημάτων από τις αρχές του προσεχούς Σεπτεμβρίου.

Στη διαδικασία των διαβουλεύσεων συμμετείχαν ενεργά όλοι οι κρίκοι της εφοδιαστικής αλυσίδας, προκειμένου να επιλεγούν αγαθά καθημερινής χρήσης που επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Η συμφωνία καλύπτει μια ευρεία γκάμα βασικών κατηγοριών, με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να δεσμεύονται για μειώσεις τιμών σε επιλεγμένους κωδικούς.

Στη λίστα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

-Νωπό κρέας: μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά

-Γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά

-Ψωμί και αλεύρι

-Ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια

-Ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες

-Βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες

-Καφές, δημητριακά

-Σοκολάτα, μπισκότα και σοκολατοειδή

-Αναψυκτικά

-Καθαριστικά (Απορρυπαντικά πλυντηρίου και πιάτων, γενικής χρήσης)

-Προϊόντα προσωπικής υγιεινής

-Σχολικά είδη

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για τις ανάγκες των οικογενειών, με τη συμπερίληψη του βρεφικού γάλακτος, των παιδικών τροφών και των πανών, ενώ ενόψει και της νέας σχολικής χρονιάς η συμφωνία καλύπτει και τα σχολικά είδη.

Παράλληλα, μειώσεις τιμών θα πραγματοποιηθούν σε προϊόντα προσωπικής υγιεινής καθώς και σε βασικά καθαριστικά, όπως απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων, απορρυπαντικά πιάτων και καθαριστικά γενικής χρήσης.

Οι καταναλωτές θα αρχίσουν να βλέπουν τις νέες τελικές τιμές και τους ακριβείς κωδικούς των προϊόντων σταδιακά στα καταστήματα από τον Σεπτέμβριο, καθώς οι επιχειρήσεις θα ολοκληρώνουν τις απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές στα συστήματα τιμολόγησής τους.

Για ποια προϊόντα δεν υπάρχει συμφωνία μείωσης τιμών

Με βάση τη λίστα των προϊόντων που ανακοινώθηκαν για μειώσεις τιμών, υπάρχουν αρκετές κατηγορίες που δεν περιλαμβάνονται στη συμφωνία.

Οι βασικότερες κατηγορίες προϊόντων σούπερ μάρκετ που δεν αναμένεται να έχουν μειώσεις τιμών είναι: