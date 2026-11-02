Σε αύξηση των βασικών της επιτοκίων από το 3,75% στο 4% εκτιμούν οι οικονομικοί αναλυτές ότι μπορεί να προχωρήσει η Τράπεζα της Αγγλίας στη συνεδρίαση της ερχόμενης Πέμπτης, 5 Νοεμβρίου.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, θα πρόκειται για την πρώτη αύξηση του κόστους δανεισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Αύγουστο του 2023, σηματοδοτώντας μια νέα φάση σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής.

Κύριος μοχλός πίεσης για μια τέτοια απόφαση αποτελεί η αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων, καθώς ο δείκτης τιμών καταναλωτή επιταχύνθηκε στο 3,5% τον Σεπτέμβριο έναντι 3,1% τον Αύγουστο.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κατά κύριο λόγο στις υψηλές διεθνείς τιμές καυσίμων και ενέργειας, οι οποίες τροφοδοτούνται από την παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή.

Την ανησυχία του έχει εκφράσει και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Άντριου Μπέιλι, επισημαίνοντας τον κίνδυνο το αυξημένο ενεργειακό κόστος να περάσει σταδιακά στους μισθούς και στις τιμές των υπηρεσιών, καθιστώντας δυσκολότερη την επιστροφή των τιμών σε τροχιά ομαλότητας.

Παράλληλα, η Τράπεζα της Αγγλίας έχει προειδοποιήσει ότι, εάν διατηρηθούν οι τρέχουσες συνθήκες, ο πληθωρισμός το 2027 ενδέχεται να υπερβεί ακόμη και το 4%, κινούμενος πολύ πάνω από τον στόχο του 2%.

Μια ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων αναμένεται να επιβαρύνει άμεσα εκατομμύρια νοικοκυριά που εξυπηρετούν στεγαστικά δάνεια, σε μια συγκυρία όπου το κόστος διαβίωσης παραμένει ήδη πιεστικό και επίκεινται νέες ανατιμήσεις στους οικιακούς λογαριασμούς ενέργειας ενόψει του χειμώνα.

Επιπλέον, οι αναλυτές υπογραμμίζουν ότι η κίνηση αυτή θα εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από τις προοπτικές ανάπτυξης της βρετανικής οικονομίας.

Οι κρίσιμες αποφάσεις θα ανακοινωθούν την Πέμπτη στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Λονδίνου), οπότε και θα δοθούν στη δημοσιότητα οι επικαιροποιημένες προβλέψεις για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, μαζί με την πρώτη επίσημη αξιολόγηση των επιπτώσεων από τον πρόσφατο κρατικό προϋπολογισμό.