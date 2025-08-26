Το κόστος δανεισμού της Γαλλίας για 10ετή ομόλογα έφτασε το 3,53%, πλησιάζοντας το υψηλότερο επίπεδο που είχε καταγραφεί τον περασμένο Μάρτιο, στην περίοδο μετά την οικονομική κρίση στην Ευρωζώνη. Την ανησυχία των επενδυτών πυροδοτεί η πολιτική αστάθεια που ταλανίζει τη χώρα.

«Ο κίνδυνος που βλέπει η αγορά είναι ότι αν η κυβέρνηση πέσει ξανά, θα υπάρξει πλήρες αδιέξοδο και καμία πιθανότητα αντιμετώπισης του ελλείμματος», δήλωσε στους Financial Times ο Πίτερ Σάφρικ, επικεφαλής στρατηγικής μακροοικονομικών στην Ευρώπη στη RBC Capital Markets.

Ο Εμανουέλ Κο, επικεφαλής στρατηγικής ευρωπαϊκών μετοχών στη Barclays, δήλωσε ότι η πτώση της αγοράς το πρωί της Τρίτης ενσωμάτωνε δύο κινδύνους: «πολιτική αστάθεια και περισσότερη δημοσιονομική χαλαρότητα».

Ο Νικολά Τριντάντ, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Axa Investment Managers, δήλωσε ότι αναμένει τα γαλλικά κρατικά ομόλογα να υποαποδώσουν, επειδή «η πιθανότητα κατάρρευσης της κυβέρνησης έχει αυξηθεί δραματικά, καθώς τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει ότι θα καταψηφίσουν την κυβέρνηση Μπαϊρού».

Υπ. Οικονομικών: Κίνδυνος ΔΝΤ ενόψει

Ο υπουργός Οικονομικών, Ερίκ Λομπάρ, ανέφερε την Τρίτη ότι η κυβέρνηση «σίγουρα δεν έχει παραιτηθεί» μπροστά στο ενδεχόμενο ήττας στην ψηφοφορία εμπιστοσύνης.

Ωστόσο προειδοποίησε πως υπάρχει κίνδυνος να παρέμβει το ΔΝΤ σε περίπτωση κατάρρευσης της κυβέρνησης τον επόμενο μήνα.

«Αυτός είναι ο κίνδυνος που έχουμε μπροστά μας… [ότι] η χρηματοοικονομική κατάσταση θα επιδεινωθεί, κάτι που θέλουμε και πρέπει να αποφύγουμε. Αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι αυτός ο κίνδυνος δεν υπάρχει», δήλωσε στο ραδιόφωνο France Inter.