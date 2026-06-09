Με τον μεγαλύτερο τους φόβο έρχονται αντιμέτωποι σταδιακά οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Όλοι συζητούν εάν θα συνεχιστεί ή έστω θα διατηρηθεί η αύξηση των τιμών στα ακίνητα ή κάποια στιγμή, και ενδεχομένως σύντομα, η αγορά θα σπάσει, γυρίζοντας σε χαμηλότερα επίπεδα.

Στον αντίποδα, οι επίδοξοι αγοραστές περιμένουν διακαώς το όποιο γύρισμα της αγοράς, πολύ απλά για να αγοράσουν φθηνότερα ή έστω για να «παζαρέψουν» καλύτερα ό,τι τους ενδιαφέρει.

Προς το παρόν συνεχίστηκε, αλλά με ηπιότερο ρυθμό ωστόσο, η αύξηση στις τιμές των ακινήτων και το 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι τιμές των διαμερισμάτων σε όλη τη χώρα αυξήθηκαν κατά 5,7%.

Ωστόσο, το 2025, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 8,1% (αναθεωρημένα στοιχεία), έναντι αύξησης 9,1% το 2024.

Η ανάσχεση του ρυθμού αύξησης των τιμών είναι σαφής, γεγονός που δείχνει ότι η αγορά αγγίζει σταδιακά κάποια ανώτατα όρια. Εάν θα τα βρει εφέτος ή τα επόμενα δύο χρόνια, εάν θα παραμείνει σε αυτά ή θα κινηθεί πτωτικά, κανείς αυτή τη στιγμή, δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια. Εκείνο, που φαίνεται ασφαλέστερο όμως, είναι ότι φθηνά σπίτια, ειδικά στην Αθήνα, ή δεν θα ξαναδούμε ή θα κάνουμε πολλά χρόνια (πέραν των 5-10 ετών).

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος «η αύξηση των τιμών το α΄ τρίμηνο του 2026, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 ήταν 6,0% για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 5,5% για τα παλαιά, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2025 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 7,7%, έναντι αύξησης 10,2% το 2024, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα διαμορφώθηκε στο 8,4% το 2025, έναντι αντίστοιχης αύξησης 8,4% το 2024».

Από την ανάλυση των στοιχείων της ΤτΕ κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το α΄ τρίμηνο του 2026, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, ήταν 5,2% στην Αθήνα, 6,4% στη Θεσσαλονίκη, 5,4% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 6,9% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Για το σύνολο του 2025, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές, σε σχέση με το 2024, ήταν 6,5%, 9,7%, 10,2% και 9,1% αντίστοιχα (αναθεωρημένα στοιχεία).

Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το α΄ τρίμηνο του 2026 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 5,6% σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2025, ενώ για το 2025 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 7,8% (αναθεωρημένα στοιχεία).

Πώς κινείται η αγορά ακινήτων στην Αθήνα – Ράλι τιμών και γεωγραφικές διακυμάνσεις

Οι τιμές πώλησης και ενοικίασης συνεχίζουν την ανοδική τους τροχιά, οδηγούμενες από την υψηλή ζήτηση και τη σχετική έλλειψη ποιοτικού αποθέματος:

Νότια Προάστια: Παραμένουν η «ναυαρχίδα» των υψηλών τιμών (περιοχές όπως η Γλυφάδα, η Βούλα και το Ελληνικό), τροφοδοτούμενα από το mega-project του Ελληνικού και το έντονο ενδιαφέρον ξένων αγοραστών για premium ακίνητα.

Κέντρο Αθήνας: Το επενδυτικό ενδιαφέρον για μικρά διαμερίσματα (studios) και ακίνητα κατάλληλα για βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb) διατηρείται ισχυρό, ωθώντας τις τιμές προς τα πάνω, σε περιοχές όπως το Κουκάκι, το Παγκράτι και ο Νέος Κόσμος.

Πειραιάς & Δυτικά Προάστια: Καταγράφουν τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις, καθώς πολλοί Έλληνες αγοραστές στρέφονται εκεί, αναζητώντας πιο προσιτές λύσεις κοντά σε σταθμούς του Μετρό.

Οι βασικοί μοχλοί της ζήτησης

Τουρισμός και Βραχυχρόνιες Μισθώσεις: Παρά τα νέα, αυστηρότερα ρυθμιστικά μέτρα και τους περιορισμούς που εισήγαγε η κυβέρνηση για τον κορεσμό συγκεκριμένων ζωνών στο κέντρο, το Airbnb συνεχίζει να απορροφά μεγάλο μέρος του οικιστικού αποθέματος.

Ξένα Κεφάλαια & Golden Visa: Οι αλλαγές στα όρια του Προγράμματος Golden Visa (με την αύξηση του ελάχιστου ορίου επένδυσης στα €800.000 για την Αττική) ανακατεύουν την τράπουλα, στρέφοντας ένα μέρος των ξένων επενδυτών σε εναλλακτικές αναδυόμενες περιοχές ή σε άλλες μορφές εμπορικών ακινήτων.

Η μεγάλη πρόκληση της στεγαστικής κρίσης

Η ψαλίδα μεταξύ των τιμών των ακινήτων και του μέσου ελληνικού μισθού έχει μεγαλώσει σημαντικά, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα προσιτής κατοικίας (affordable housing):

-Τα ενοίκια στο κέντρο και τα προάστια απορροφούν συχνά πάνω από το 40%-50% του διαθέσιμου εισοδήματος ενός νοικοκυριού.

-Κυβερνητικά Προγράμματα (όπως το διευρυμένο «Σπίτι Μου») προσπαθούν να δώσουν διέξοδο σε νέους αγοραστές μέσω επιδοτούμενων χαμηλότοκων δανείων, τονώνοντας τη ζήτηση για παλαιότερα ακίνητα, (άνω της 15ετίας).

Στροφή στα «πράσινα» και εμπορικά ακίνητα

Στον τομέα των επαγγελματικών ακινήτων (γραφεία, logistics), η αγορά της Αθήνας κινείται ξεκάθαρα με βάση τα κριτήρια ESG. Υπάρχει τεράστια ζήτηση και premium τιμές για βιώσιμα, ενεργειακά αναβαθμισμένα κτήρια γραφείων (πιστοποιήσεις LEED/BREEAM), την ώρα που τα παλιά, μη ανακαινισμένα γραφεία στο κέντρο μένουν στα αζήτητα ή μετατρέπονται σε οικιστικά project και boutique ξενοδοχεία.

Η Αθήνα παραμένει μια αγορά δύο ταχυτήτων. Από τη μία πλευρά, υπάρχει η υψηλή επενδυτική δραστηριότητα (εγχώρια και διεθνής), που συντηρεί τις τιμές σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, και από την άλλη, η έντονη πίεση στους ντόπιους ενοικιαστές και αγοραστές, που αναζητούν οικονομικά προσιτή στέγη.