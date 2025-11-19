«Η SLUSH δεν είναι απλώς μια έκθεση. Eίναι ένα σημείο συνάντησης ιδεών, τεχνολογίας και επενδύσεων που διαμορφώνουν το μέλλον.

Η παρουσία της Ελλάδας εδώ, με μια δυναμική και πολυπληθή αποστολή, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αποδεικνύει τη φιλοδοξία μας να τοποθετήσουμε τη χώρα στον παγκόσμιο χάρτη της καινοτομίας», τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης-ως επικεφαλής της αποστολής- στην εκδήλωση υποδοχής της ελληνικής αντιπροσωπείας στο “SLUSH2025”, την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση για τις νεοφυείς επιχειρήσεις στο χώρο της καινοτομίας, που οργάνωσαν χθες στο Ελσίνκι η πρέσβης της Ελλάδας στη Φινλανδία, Ναταλία Καραγεώργου και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Endeavor Greece.

Το φεστιβάλ διοργανώνει ο φινλανδικός οργανισμός “Startup Foundation” και η Ελλάδα συμμετέχει με πολυμελή αποστολή από όλους τους τομείς του ελληνικού οικοσυστήματος.

Όπως επισήμανε στον χαιρετισμό του ο κ. Καλαφάτης:

«Η στρατηγική μας για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας βασίζεται σε τρεις αλληλένδετους πυλώνες: Πρώτον, επενδύουμε στη γνώση και στις υποδομές. Αυξήσαμε τις δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη και αξιοποιούμε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τον εκσυγχρονισμό των ερευνητικών μας κέντρων.

Η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης σε ανταγωνιστικά προγράμματα, όπως το Horizon Europe. Δεύτερον, γεφυρώνουμε το χάσμα μεταξύ έρευνας και αγοράς. Με προγράμματα όπως το «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» και το νέο πλαίσιο για τους τεχνοβλαστούς, μετατρέπουμε την επιστημονική αριστεία σε εμπορική αξία.

Τρίτον, δημιουργούμε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για τις startups. Το ElevateGreece αποτελεί τον εθνικό κόμβο δικτύωσης, ενώ φορολογικά κίνητρα και εργαλεία προσέλκυσης κεφαλαίων, όπως η Golden Visa για επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις, ενισχύουν τη δυναμική του οικοσυστήματος. Παράλληλα, συνεργασίες με τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Open AI και η δημιουργία του Greek AI Startup Accelerator δείχνουν τον δρόμο προς το μέλλον», υπογράμμισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης.

Αναφερόμενος στην Τεχνητή Νοημοσύνη ο κ. Καλαφάτης επισήμανε ότι:

«Η Ελλάδα προχωρά σε φιλόδοξες πρωτοβουλίες, όπως η εγκατάσταση του «AIPharos» και υπερυπολογιστών που θα την καταστήσουν κόμβο για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, με την χώρα μας να είναι μία από τις πρώτες στην Ε.Ε. που έχουν καταρτίσει και εφαρμόζουν Εθνική Στρατηγική για την ΤΝ, εναρμονιζόμενη με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό AI Act».

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι: «Η δυναμική αυτή αντανακλάται και στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Φινλανδίας. Οι άμεσες επενδύσεις της Φινλανδίας στην Ελλάδα αυξάνονται, με τις επενδυτικές ροές να πενταπλασιάζονται και το συνολικό απόθεμα να αγγίζει τα 48 εκατ. ευρώ, και με κορυφαίες φινλανδικές εταιρείες να έχουν ήδη ισχυρή παρουσία στη χώρα μας και ελληνικές εταιρείες τεχνολογίας να επενδύουν στην Φινλανδία», ανέφερε ο υφυπουργός Ανάπτυξης.

«Οι ιδρυτές που απαρτίζουν την ελληνική μας αποστολή εκπροσωπούν κάτι μεγαλύτερο από τις εταιρείες τους: εκπροσωπούν μια Ελλάδα που αλλάζει, που επενδύει στη γνώση και την εξωστρέφεια», τόνισε ο κ. Καλαφάτης, καλώντας τους συμμετέχοντες στην ελληνική αποστολή ν΄αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία για να γνωρίσουν τους ανθρώπους και τις ιδέες που θα διαμορφώσουν το μέλλον. Διότι, όπως τόνισε: «Η καινοτομία για εμάς δεν είναι επιλογή, είναι κουλτούρα επιβίωσης και το κλειδί για να ξεκλειδώσουμε νέους δρόμους ανάπτυξης».

Μετά την εκδήλωση ο κ. Καλαφάτης είχε ολιγόλεπτη συζήτηση με την Υφυπουργό Οικονομικών της Φινλανδίας Elina Pylkkanen. Σήμερα το πρωί συμμετείχε σε ανοιχτή συζήτηση στην οποία έλαβαν μέρος υπουργοί, ευρωβουλευτές και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στην Ευρώπη σχετικά με θέματα που άπτονται της τεχνολογικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αμέσως μετά ο υφυπουργός Ανάπτυξης παρέστη στην υπογραφή Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και του Φιλανδικού Πανεπιστημίου του «AALTO», σε θέματα έρευνας και καινοτομίας. Οι δύο επιστημονικοί φορείς συνεργάζονται ήδη στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών.

Αργότερα, ο κ. Καλαφάτης επισκέφθηκε τη “Sitra” (Ταμείο Καινοτομίας και think tank) της Φινλανδίας ενώ αύριο ο υφυπουργός Ανάπτυξης θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του CSC IT Center of Science της Φινλανδίας και θα ενημερωθεί σχετικά με τις τεχνολογίες Quantum καθώς και το Δορυφορικό Εργαστήριο ICEYE.

Στην ελληνική αποστολή συμμετέχουν ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας Δρ. Γεώργιος Νούνεσης και ο πρόεδρος του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Δρ. Βαγγέλης Καρκαλέτσης.

Πηγή: ΑΠΕ