Με αυξημένο επιτόκιο πραγματοποιήθηκε η διάθεση της νέας σειράς εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας (26 εβδομάδων) του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικού ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,58%, παρουσιάζοντας άνοδο σε σύγκριση με το 2,34% της προηγούμενης αντίστοιχης δημοπρασίας.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, καθώς υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,021 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή είπε ως αποτέλεσμα την υπερκάλυψη του αρχικά ζητούμενου ποσού κατά 2,55 φορές.

Η διαδικασία υλοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), ενώ ορίστηκε ως ημερομηνία διακανονισμού η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Στο πλαίσιο της δημοπρασίας έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι το ύψος του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, διευκρινίστηκε ότι δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ υπενθυμίζεται πως κατά τις δημοπρασίες δεν επιβάλλεται προμήθεια.