Η αιφνίδια αλλαγή των καιρικών συνθηκών και η εμφάνιση των πρώτων χαμηλών θερμοκρασιών, αλλά κυρίως η μεγάλη ανησυχία για τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης υποχρέωσαν τους καταναλωτές σε άμεση κινητοποίηση, στρέφοντάς τους στην αναζήτηση οικονομικών λύσεων για τη χειμερινή θέρμανση. Εξάλλου για να ζεσταθεί κάποιος αυτή την εποχή θα πρέπει να προμηθευτεί πετρέλαιο κίνησης σε ακόμη υψηλότερες τιμές, καθώς η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται στα μέσα Οκτωβρίου.

Έτσι, στο επίκεντρο της ζήτησης βρίσκονται τα καυσόξυλα, με τους ρυθμούς των παραγγελιών να σημειώνουν κατακόρυφη άνοδο σε αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς τα νοικοκυριά σπεύδουν να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες ποσότητες πριν από περαιτέρω ανατιμήσεις.

Στην Αττική, η αγοραστική κίνηση έχει ξεκινήσει έντονα ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου, καταγράφοντας ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές.

Η μέση τιμή στο λεκανοπέδιο διαμορφώνεται γύρω στα 150 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, ενώ το εύρος κυμαίνεται από 120 έως και 170 ευρώ, ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του εμπόρου και το είδος της ξυλείας.

Διαφορετική είναι η εικόνα στη Δυτική Μακεδονία, όπου οι χαμηλές θερμοκρασίες εμφανίστηκαν νωρίτερα. Στην Καστοριά, με το θερμόμετρο να υποχωρεί στους 10 βαθμούς Κελσίου, η ζήτηση εκτινάχθηκε, ενώ οι τιμές πώλησης διαμορφώνονται προς το παρόν μεταξύ 150 και 160 ευρώ το κυβικό.

Η συγκεκριμένη τιμή ενσωματώνει ήδη μια αύξηση της τάξεως των 10 ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Για ένα μέσο νοικοκυριό που χρησιμοποιεί ενεργειακό τζάκι ως κύρια πηγή θέρμανσης, οι απαιτούμενες ποσότητες υπολογίζονται σε τέσσερα έως πέντε κυβικά μέτρα.

Ο συγκεκριμένος όγκος συνεπάγεται μια συνολική δαπάνη που προσεγγίζει τα 500 ευρώ, επιβαρύνοντας σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Η τελική απόδοση και το συνολικό κόστος εξαρτώνται άμεσα από την επιλογή του υλικού.

Η δρυς προσφέρει μεγαλύτερη διάρκεια καύσης και θεωρείται πιο οικονομική επιλογή, ενώ η ελιά παρουσιάζει υψηλότερη θερμική απόδοση αλλά διατίθεται σε υψηλότερη τιμή.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η έγκαιρη παραγγελία και η προσεκτική έρευνα αγοράς αποτελούν βασικά εργαλεία για τη συγκράτηση των εξόδων.