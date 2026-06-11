Σε μια κίνηση-ορόσημο προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αποφασίζοντας να αυξήσει τα βασικά της επιτόκια κατά 0,25%.

Η σημερινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σηματοδοτεί την πρώτη ανοδική παρέμβαση στο κόστος του χρήματος από το 2023, διαμορφώνοντας πλέον το κρίσιμο επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2,25%.

Η αναγκαστική αυτή στροφή της νομισματικής πολιτικής υπαγορεύτηκε από τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί η νέα άνοδος στις τιμές της ενέργειας, οι οποίες σταδιακά μετακυλίονται στα τρόφιμα, τα αγαθά και τις υπηρεσίες.

Οι αναθεωρημένες προβλέψεις για τον πληθωρισμό

Οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ προχώρησαν σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών τους για το επόμενο διάστημα σε σχέση με τις προβλέψεις του περασμένου Μαρτίου. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο:

Γενικός Πληθωρισμός: Αναμένεται να κυμανθεί κατά μέσο όρο στο 3,0% το 2026, για να υποχωρήσει στο 2,3% το 2027 και στον στόχο του 2,0% το 2028.

Δομικός Πληθωρισμός (χωρίς ενέργεια και τρόφιμα): Προβλέπεται να παραμείνει επίμονος στο 2,5% τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, προτού αποκλιμακωθεί στο 2,2% το 2028.

Φρένο στην ανάπτυξη λόγω του πολέμου

Την ίδια στιγμή που ο πληθωρισμός ανεβαίνει, οι προοπτικές της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη δέχονται πλήγμα.

Οι επιπτώσεις του πολέμου στις αγορές των εμπορευμάτων, η διάβρωση του πραγματικού εισοδήματος των πολιτών και η υποχώρηση της εμπιστοσύνης οδήγησαν την ΕΚΤ να χαμηλώσει τον πήχη της ανάπτυξης:

-2026: Η οικονομική ανάπτυξη υπολογίζεται πλέον μόλις στο 0,8%.

-2027: Αναμένεται μικρή ανάκαμψη στο 1,2%.

-2028: Η άνοδος του ΑΕΠ προβλέπεται να φτάσει το 1,5%.

Διαρκής αβεβαιότητα και στρατηγική «βήμα-βήμα»

Η Φρανκφούρτη ξεκαθαρίζει ότι το τοπίο παραμένει εξαιρετικά θολό, με τους κινδύνους για τον πληθωρισμό να είναι ανοδικοί και για την ανάπτυξη καθοδικοί.

Η μεσοπρόθεσμη πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας εξαρτάται άμεσα από την ένταση και τη διάρκεια των ενεργειακών αναταράξεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για καμία συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων στο μέλλον.

Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται αποκλειστικά από συνεδρίαση σε συνεδρίαση (σενάριο με σενάριο), με βάση τα φρέσκα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά δεδομένα, τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ταχύτητα με την οποία επηρεάζει την αγορά η νομισματική πολιτική.