Αύξηση 14,8% καταγράφηκε στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Νοέμβριο πέρυσι, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα εκδόθηκαν 2.886 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 645.114 m2 επιφάνειας, και 2.926.071 m3 όγκου.

Παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 9,4% στην επιφάνεια, και αύξηση κατά 14,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Το 11μηνο πέρυσι, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει μείωση κατά 2,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 10,6% στην επιφάνεια, και μείωση κατά 4,8% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2024.