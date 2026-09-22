Σημαντική επιβάρυνση στις τιμές των καυσίμων και των λιπαντικών για τα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς κατέγραψε η Eurostat, με τον μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να σημειώνει αύξηση 23,8% την περίοδο από τον Αύγουστο του 2025 έως τον Αύγουστο του 2026.

Η ανοδική αυτή τροχιά ήταν σχεδόν οριζόντια, καθώς σε 26 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ (χωρίς στοιχεία για τη Μάλτα) οι τιμές κινήθηκαν υψηλότερα σε ετήσια βάση.

Μάλιστα, ο ρυθμός της ετήσιας αύξησης τον Αύγουστο επιταχύνθηκε σε σύγκριση με τον Ιούλιο σε 26 χώρες, ενώ ήταν υψηλότερος και από τον Ιούνιο σε 24 κράτη.

Σε συνολικά 18 χώρες, οι αυξήσεις ξεπέρασαν το 20%, με τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις να καταγράφονται στη Βουλγαρία (+34,5%), τη Λιθουανία (+28,8%), τη Φινλανδία (+27,6%), τη Γερμανία (+27,5%) και τη Γαλλία (+27,4%).

Στον αντίποδα, οι ηπιότερες μεταβολές σημειώθηκαν στην Ουγγαρία (+1,3%), τη Σουηδία (+6,1%), την Ιρλανδία (+11,7%), την Εσθονία (+14%) και την Ελλάδα (+16%).

Σε μηνιαία βάση, μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου 2026, οι τιμές του ντίζελ και της βενζίνης στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 8,3% και 3,3% αντίστοιχα, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία του προηγούμενου μήνα (όταν τον Ιούλιο είχε καταγραφεί αύξηση 4,3% στο ντίζελ και 4,7% στη βενζίνη σε σύγκριση με τον Ιούνιο).

Ειδικότερα για το ντίζελ, η μηνιαία αύξηση επηρέασε 26 χώρες της ΕΕ, με τις υψηλότερες ανατιμήσεις να σημειώνονται στην Τσεχία (+14,3%), τη Βουλγαρία (+13,5%) και το Λουξεμβούργο (+12,3%).

Η Ελλάδα κατέγραψε μία από τις μικρότερες μηνιαίες αυξήσεις με +6,4%, μαζί με την Ιταλία (+5,2%), τη Ρουμανία (+6,1%), την Ολλανδία (+6,2%) και τη Δανία (+6,3%).

Όσον αφορά τη βενζίνη, από Ιούλιο σε Αύγουστο 2026, αυξήσεις κατέγραψαν 22 χώρες, με επικεφαλής την Ισπανία (+8,2%), τη Ρουμανία (+6,6%), την Ιταλία (+6,3%) και την Κύπρο (+6,2%).

Σταθερές παρέμειναν οι τιμές σε δύο κράτη, ενώ μικρή υποχώρηση σημειώθηκε στην Ουγγαρία (-0,6%), τη Δανία (-0,3%) και τη Σλοβακία (-0,1%). Στην Ελλάδα, η μηνιαία αύξηση στην τιμή της βενζίνης διαμορφώθηκε στο 1,9%.

Πτώση 30% στην κατανάλωση υγρών καυσίμων στη Γαλλία λόγω ιστορικού ρεκόρ τιμών

Σημαντική υποχώρηση κατά 30% κατέγραψε η κατανάλωση υγρών καυσίμων στη Γαλλία το τελευταίο δεκαήμερο σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, η απότομη αυτή κάμψη οφείλεται στη διεθνή άνοδο των τιμών και είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την απώλεια δημόσιων εσόδων ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι λιανικές τιμές στα πρατήρια έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ.

Η τιμή του υγραερίου διαμορφώθηκε στα 2,41 ευρώ το λίτρο —καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή που έχει σημειωθεί ποτέ— ενώ η απλή αμόλυβδη βενζίνη άγγιξε τα 2,17 ευρώ και η σούπερ αμόλυβδη τα 2,27 ευρώ το λίτρο.

Σημειώνεται ότι στη Γαλλία ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) ανέρχεται σε 61 λεπτά ανά λίτρο βενζίνης και σε 69 λεπτά ανά λίτρο υγραερίου, γεγονός που καθιστά τα κρατικά έσοδα ιδιαίτερα ευάλωτα στη μείωση του συνολικού όγκου πωλήσεων.