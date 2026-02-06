Αύξηση 2,4% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς η αύξηση της αξίας των εισαγωγών ήταν υπερδιπλάσια εκείνης των εξαγωγών. Με αποτέλεσμα, στο σύνολο του 2025 το εμπορικό έλλειμμα να είναι μειωμένο κατά 5,9%.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών τον Δεκέμβριο 2025 ανήλθε στο ποσό των 7.661,7 εκατ. ευρώ έναντι 7.548,1 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 1,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 514,9 εκατ. ευρώ ή 8,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσιάστηκε αύξηση κατά 481,0 εκατ. ευρώ ή 8,2%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 4.109,2 εκατ. ευρώ έναντι 4.079,0 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 0,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε αύξηση κατά 11,9 εκατ. ευρώ ή 0,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία καταγράφηκε αύξηση κατά 8,9 εκατ. ευρώ ή 0,3%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 3.552,5 εκατ. ευρώ έναντι 3.469,1 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 2,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή υπήρξε αύξηση κατά 503,0 εκατ. ευρώ ή 17,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 472,1 εκατ. ευρώ ή 16,8%).

Το 2025, η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 82.115,7 εκατ. ευρώ έναντι 85.601,6 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας μείωση 4,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή υπήρξε αύξηση κατά 1.552,0 εκατ. ευρώ ή 2,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 1.349,4 εκατ. ευρώ ή 2,1%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 48.600,2 εκατ. ευρώ έναντι 50.002,9 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας μείωση 2,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε αύξηση κατά 725,6 εκατ. ευρώ ή 2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 793,6 εκατ. ευρώ ή 2,2%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 33.515,5 εκατ. ευρώ έναντι 35.598,7 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας μείωση 5,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή υπήρξε αύξηση κατά 826,4 εκατ. ευρώ ή 2,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 555,8 εκατ. ευρώ ή 1,9%).