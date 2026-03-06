Αύξηση 2,4% σημείωσε το ΑΕΠ το δ’ τρίμηνο πέρυσι σε σύγκριση με αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, ενώ σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε άνοδος 0,8%.

Έτσι, με την πρώτη εκτίμηση του ΑΕΠ για το 2025, το ΑΕΠ σε όρους όγκου ανήλθε πέρυσι σε 204,4 δισ. ευρώ έναντι 200,3 δισ. ευρώ το 2024 παρουσιάζοντας αύξηση 2,1%.

Η εκτίμηση αυτή έχει υπολογιστεί από το άθροισμα των αντίστοιχων αποτελεσμάτων των τριμήνων του 2025 (μη εποχικά διορθωμένων), όπως έχουν προκύψει μετά την ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων από τις πηγές.

Σύμφωνα με τους εθνικούς λογαριασμούς από την ΕΛΣΤΑΤ, η άνοδος του ΑΕΠ κατά 2,4% το δ’ τρίμηνο πέρυσι σε ετήσια βάση, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές:

*Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 1,6%.

*Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν 14%.

*Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 2,7%. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 7,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 1,1%.

*Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 1,1%. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 0,6% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 1,3%.

Ενώ, σε σύγκριση τριμήνων υπήρξαν οι εξής μεταβολές:

*Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε 0,4%.

*Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν 4,3%.

*Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 1%. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 3%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 0,3%.

*Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 3,7%. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 4,6%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 1,1%.