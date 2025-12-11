Αύξηση 2,5% σημείωσε ο τζίρος των επιχειρήσεων της χώρας, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, τον Οκτώβριο εφέτος και ανήλθε σε 34.486.065 χιλ. ευρώ, έναντι των 33.651.923 χιλ. ευρώ τον Οκτώβριο 2024.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (15,2%) και τη μικρότερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία (0,6%).